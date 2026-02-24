Sức hút 'Vàng quốc dân': Khi người trẻ rủ nhau mua vàng Thần Tài theo cách mới

(VTC News) -

Không còn dừng lại ở một nghi lễ tâm linh dành riêng cho giới kinh doanh, ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) đang chuyển mình mạnh mẽ thành một ngày hội tích lũy toàn dân. Đứng sau xu hướng này là nỗ lực của những doanh nghiệp kim hoàn như Bảo Tín Mạnh Hải trong việc tái định nghĩa văn hóa tiêu dùng: Biến những mong cầu may mắn thành giá trị tích lũy thực tế cho tương lai.

Từ phong tục truyền thống đến tư duy tài chính hiện đại

Người xưa có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Hạt muối tượng trưng cho sự gắn kết, cho tình cảm gia đình thêm bền chặt và mặn nồng. Tiếp nối nét đẹp ấy, hoạt động tặng Muối Hồng vào dịp mùng 5 Tết của Bảo Tín Mạnh Hải như một lời chào xuân ấm áp, kết nối trực tiếp những giá trị truyền thống vào đời sống hiện đại.

Nhưng nếu hạt muối là lời chúc cho sự đậm đà, thì ngày mùng 10 tháng Giêng – ngày vía Thần Tài – lại là thời điểm mà vàng trở thành biểu tượng của sự “tích giữ” vận may và tài lộc. Trong văn hóa tiêu dùng của người Việt hiện đại, việc mua vàng ngày Thần Tài đã không còn là sự kiện xa xỉ của riêng giới kinh doanh, mà trở thành một phần của nếp sống văn minh: tích tiểu thành đại. Một lượng vàng hay chỉ đơn giản là một bản vị nhỏ đều mang ý nghĩa “mở kho” tài lộc, đánh dấu một năm làm việc hanh thông và sung túc.

Trải nghiệm định chuẩn: Xóa bỏ rào cản "vàng là xa xỉ"

Để đưa vàng đến gần hơn với "túi tiền" của mọi nhà, Bảo Tín Mạnh Hải đã hiện thực hóa chiến lược bằng mô hình cửa hàng định chuẩn trải nghiệm. Tại đây, sự minh bạch trong quy trình giao dịch và không gian sang trọng nhưng gần gũi đã giúp xóa tan tâm lý "ngại vào tiệm vàng" của người dân.

Thương hiệu 34 năm tuổi này đã khéo léo đưa kim hoàn trở thành ngôn ngữ của niềm tin, khi khách hàng không chỉ mua một loại hàng hóa đặc biệt, mà đang mua sự an tâm và tự hào về một sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc nhưng vẫn đáp ứng chuẩn mực đầu tư hiện đại.

Mua một chỉ vàng hay bản vị Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ vào ngày đầu xuân không chỉ là một quyết định đầu tư tài chính thông minh. Đó còn là việc sở hữu một “tấm thẻ bảo hiểm” cho niềm tin thịnh vượng cả năm. Sự an tâm ấy đến từ chất lượng bảo chứng của thương hiệu 34 năm tuổi, với quy trình giao dịch minh bạch và triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm. Món quà lớn nhất mà Bảo Tín Mạnh Hải trao tặng khách hàng chính là giá trị thực của vàng lộc và sự tự hào về bản sắc dân tộc thông qua ngôn ngữ kim hoàn hiện đại.

"Chuyến xe tài lộc" xuống phố – sẻ chia niềm vui cộng đồng

Một điểm nhấn độc đáo trong chiến dịch năm 2026 là dự án "Chuyến xe tài lộc". Vào ngày mùng 9 âm lịch, những đoàn xe rực rỡ mang theo biểu tượng Thần Tài sẽ diễu hành qua các cung đường sầm uất tại Hà Nội và TP.HCM.

Theo đại diện Bảo Tín Mạnh Hải, đây là nỗ lực mang không khí lễ hội xuống phố, biến niềm vui cá nhân thành năng lượng tích cực chung của cộng đồng. Mỗi điểm dừng chân là một lời chúc phát tài, đưa văn hóa Thần Tài trở nên sinh động và giàu sức sống hơn bao giờ hết. Hình ảnh Thần Tài gần gũi, sẻ chia lộc xuân đã thực sự kết nối được cảm xúc của người dân ở mọi lứa tuổi.

Xu hướng mua vàng "không chạm": Để giải quyết bài toán xếp hàng chờ đợi – "nỗi sợ" kinh điển của ngày Thần Tài – Bảo Tín Mạnh Hải đã đẩy mạnh hệ thống đặt trước online.

Thông qua website https://tet2026.baotinmanhhai.vn, khách hàng có thể thảnh thơi chọn "vía vàng" và nhận lộc tận tay mà không cần chen lấn.

Việc kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa truyền thống và tiện ích công nghệ hiện đại không chỉ khẳng định tầm nhìn của một thương hiệu quốc gia, mà còn cho thấy Bảo Tín Mạnh Hải đang đi đúng hướng trên hành trình viết tiếp câu chuyện thịnh vượng cho người Việt: Kiên định, bền bỉ và luôn giữ trọn chữ Tín trong từng bản vị vàng trao đi.