Sở GD&ĐT Hà Nội cho nghỉ học sau mưa lớn, nhiều phụ huynh than 'quá muộn'

Trận mưa lớn chiều 30/9 khiến Hà Nội rơi vào cảnh hỗn loạn khi đường phố thành sông, giao thông tê liệt, dòng người kẹt cứng. Giữa “biển nước” ấy, nhiều xe chở học sinh phải đứng im hàng giờ, còn phụ huynh sốt ruột vì không thể đón con.

Thường ngày, anh Đặng Minh Tuấn (Đống Đa) chỉ mất 15 phút để đưa đón con đến trường với quãng đường 3km, nhưng hôm qua, anh mất đến 4 tiếng mới đón con được về nhà an toàn. Anh bắt đầu đi đón con lúc 3 giờ chiều và phải mất đến 2 tiếng đồng hồ mới đến được trường của con.

Trên đường đưa con về nhà, do nước ngập quá cao, anh đành phải bỏ xe lại và cõng con đi bộ thêm 2 tiếng đồng hồ nữa mới trở về nhà an toàn. Chỗ nước ngập sâu nhất là trên đầu gối khoảng 10cm. Cứ gặp đường ngập là anh quay lại đi đường khác. Anh bắt đầu đi từ Lương Định Của đến Phạm Ngọc Thạch thì để xe ở lại, anh đi về theo tuyến từ Đại Cồ Việt sang Thanh Nhàn”.

Một số phụ huynh bức xúc khi tối nhận được tin Sở GD&ĐT Hà Nội cho học sinh nghỉ học từ mai, trong khi dự báo mưa ngớt.

"Sáng nay tôi chỉ ước con được đến trường, vì thấy trời hửng nắng. Hôm mưa to, đường ngập thì đi học, hôm trời hửng ngắn thì nghỉ", chị Hà, 37 tuổi nói.

Phụ huynh không hài lòng khi cho rằng ngành giáo dục Hà Nội phản ứng quá chậm, không kịp thời cho học sinh nghỉ học. Thay vì giúp giảm gánh nặng cho phụ huynh, quyết định muộn lại khiến không ít gia đình rơi vào thế bị động.

Trong khi đó, Chị Nguyễn Thanh Hiền (phường Vĩnh Tuy) cho rằng, việc học sinh nghỉ học thì phụ huynh cũng nên chủ động, thấy mưa bão có thể nhắn tin xin phép giáo viên. "Thiên tai đến khó mà trách trường, hay Sở GD&ĐT được", chị nói.

Cơn mưa lớn ngày 30/9 khiến khắp nơi Hà Nội chìm trong biển nước, giao thông tê liệt, nhiều phụ huynh không thể đón con.

Tiến sĩ Vũ Thu Hương - chuyên gia giáo dục bày tỏ sự cảm thông với phụ huynh. Theo bà Hương, tình huống ngày 30/9 là bất khả kháng, bởi sáng cùng ngày, mưa lớn nhưng chưa ghi nhận ngập úng diện rộng. Đến trưa và chiều, lượng mưa dồn về mới khiến nhiều tuyến phố biến thành “sông”, gây khó khăn trong việc xoay xở chỉ trong vài tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên, tiến sĩ Vũ Thu Hương cho rằng điều đáng bàn là sự thiếu linh hoạt trong quản lý. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định chung của Sở, mỗi trường học, đặc biệt là hiệu trưởng cần được trao quyền quyết định cho học sinh nghỉ dựa vào tình hình thực tế. Nếu có cơ chế đó, nhà trường sẽ xử lý nhanh hơn, phù hợp hơn với từng khu vực.

"Thực tế có nơi ngập nặng, có nơi như Ba Vì, Sóc Sơn vẫn khô ráo, không nhất thiết phải nghỉ học đồng loạt. Áp một quyết định cho toàn thành phố có thể khiến nhiều phụ huynh bối rối. Nhà trường nên chủ động báo cho phụ huynh, thay vì chờ chỉ đạo chung", tiến sĩ Vũ Thu Hương nhận định.

Nhiều phụ huynh rất vất vả trong việc đưa, đón con đi học khi mưa lớn xảy ra.

Bà cũng cho rằng phụ huynh cần linh hoạt hơn trong những tình huống thời tiết khắc nghiệt, có thể chủ động cho con nghỉ và trao đổi trực tiếp với giáo viên. Trường hợp học sinh đã tới trường nhưng gặp cảnh ngập úng, phụ huynh nên phối hợp với nhà trường để đảm bảo an toàn cho con.

“Quan trọng nhất là sức khỏe và an toàn của các con. Nếu điều kiện quá khắc nghiệt, cha mẹ có thể cho con nghỉ, xin phép giáo viên. Trường hợp con đã tới trường và gặp ngập, phụ huynh có thể liên hệ để con ở lại, chờ thời tiết ổn định. Thực tế, nhiều trường hôm qua chuẩn bị cơm, phòng nghỉ để học sinh ở lại an toàn", tiến sĩ Hương nói thêm.

Trước phản ánh ngành giáo dục Hà Nội phản ứng quá chậm trễ khi không quyết định cho học sinh toàn thành phố nghỉ học từ sáng 30/9, trả lời báo chí, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, quyết định nghỉ học trên diện toàn thành phố cần phải cân nhắc kỹ.

Hôm qua, khoảng 8h20 mới mưa to trong khi từ 6h đến 8h hầu hết bố mẹ đã đưa con đi học. Theo lãnh đạo Sở, việc bất ngờ cho học sinh nghỉ học khi nhiều gia đình đang đưa con tới trường hoặc các em đã đến lớp, sẽ khiến phụ huynh bối rối tìm người trông con.

"Hà Nội có nhiều trường học với hàng triệu gia đình, việc quyết định nghỉ học trên diện rộng sẽ phải cân nhắc kỹ. Nhiều phụ huynh vẫn phải đi làm, con nghỉ học, gặp khó khăn không có người trông nom. Hơn nữa, không phải khu vực nào cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ngập lụt nên các nhà trường căn cứ tình hình thực tế để quyết định là phù hợp", báo Tiền phong dẫn ý kiến đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội.