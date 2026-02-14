Sinh viên quốc tế lần đầu mặc áo dài Nhật Bình, gói bánh chưng đón Tết Việt

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Học viện Cảnh sát Nhân dân diễn ra chương trình “Vui Tết Việt” dành cho học viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài đang học tập, lưu trú tại trường. Hoạt động tạo không khí đón xuân ấm áp, gắn kết trong bối cảnh nhiều học viên ở lại đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp cao điểm Tết.
Năm nay có hơn 100 học viên ở lại thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ Tết. Cùng ở lại ký túc xá còn có một số sinh viên Cuba đang theo học tại học viện. Nhằm động viên tinh thần học viên hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên nước ngoài hiểu rõ hơn về Tết cổ truyền của Việt Nam, Phòng Quản lý học viên đã tổ chức chương trình với nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa.
Tại chương trình, học viên Việt Nam và sinh viên Cuba cùng tham gia các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, kéo co.
Không khí sôi nổi, hào hứng kéo dài suốt buổi sinh hoạt tập thể.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm văn hóa Tết truyền thống. Lần đầu tiên, nhiều sinh viên Cuba được mặc áo dài Nhật Bình - trang phục truyền thống của Việt Nam.
Trong trang phục mới, các nữ sinh viên hào hứng chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè, ghi lại khoảnh khắc đặc biệt trong những ngày đầu đón xuân tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, các sinh viên nước ngoài còn được trực tiếp tham gia gói bánh chưng.
Dưới sự hướng dẫn của học viên Việt Nam, từng bước chuẩn bị lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn được thực hiện theo đúng quy trình truyền thống.
Nhiều sinh viên Cuba lần đầu tự tay hoàn thiện chiếc bánh chưng của mình. Hoạt động giúp họ hiểu thêm ý nghĩa văn hóa của món bánh gắn liền với phong tục đón năm mới của người Việt
Theo phong tục đầu năm, các học viên tham gia chương trình đều được nhận lì xì như một lời chúc may mắn. Nhiều học viên cho rằng đây là hoạt động thiết thực, góp phần động viên tinh thần những người ở lại làm nhiệm vụ, đồng thời tạo thêm kỷ niệm đáng nhớ trong quãng thời gian học tập tại trường.
