Sinh viên phản ứng giờ vào học từ 6h30, trường lên tiếng

Ngày 23/10, Đại học Công thương TP.HCM thông báo đến sinh viên về việc dự kiến điều chỉnh giờ học từ học kỳ tiếp theo.

Đại học Công thương TP.HCM lý giải nguyên nhân điều chỉnh giờ vào học. Ảnh: HUIT.

Nhà trường nêu rằng để tuân thủ thông tư 20 và tránh giờ cao điểm, giảm áp lực kẹt xe cho TP.HCM, trường dự kiến điều chỉnh giờ học, tiết đầu tiên của buổi sáng bắt đầu từ 6h30, buổi chiều từ 12h30 và buổi tối là từ 18h30. Thời gian mỗi tiết học kéo dài 50 phút.

Khung giờ học mới theo dự kiến của Đại học Công thương TP.HCM như sau:

Lịch mới dự kiến Lịch hiện hành Ca 1 (buổi sáng) 6h30-9h 7h-9h15 Ca 2 (buổi sáng) 9h30-12h 9h40-11h55 Ca 3 (buổi chiều) 12h30-15h 12h30-14h45 Ca 4 (buổi chiều) 15h30-18h 15h10-17h25 Buổi tối 18h30-21h 18h-21h45

Trên các diễn đàn, sinh viên Đại học Công thương TP.HCM không đồng tình với lịch học dự kiến này, cho rằng việc điều chỉnh học sớm 30 phút không thể giải quyết vấn đề kẹt xe tại TP.HCM.

Ngoài ra, một số sinh viên cũng bày tỏ lo lắng việc học quá sớm có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, sức khỏe, đặc biệt là trong giai đoạn "cao điểm" thi cử và làm các bài tập lớn.

Trao đổi với Tri Thức - Znews về dự kiến điều chỉnh giờ học, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Đại học Công thương TP.HCM, cho biết những thông tin nêu trên mới chỉ là dự kiến.

Nhà trường vẫn đang khảo sát sinh viên và dự kiến đến ngày 28/10 mới có kết quả sơ bộ. Sau khi có kết quả khảo sát cụ thể, nhà trường mới đưa ra quyết định chính thức.

Theo thời khóa biểu hiện hành, Đại học Công thương TP.HCM bố trí mỗi tiết học kéo dài 45 phút, kèm theo 5 phút giữa các tiết để sinh viên di chuyển giữa các lớp học phần.

Tuy nhiên, mới đây, đoàn kiểm định của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục (Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) yêu cầu trường phải tổ chức tiết dạy trong 50 phút theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

Vì vậy, nhà trường lên kế hoạch điều chỉnh giờ vào học để đảm bảo các tiết học đều đủ 50 phút. Ca học buổi tối cũng dự kiến giảm 4 tiết thay vì 5 tiết như hiện tại.