Sinh viên Đại học Việt Nhật gói bánh chưng sớm đón 'Tết Việt – Nhật 2026'

(VTC News) -

Sự kiện Tết Việt – Nhật “Tân xuân: Gắn kết và giao thoa” (Oshougatsu 2026) do trường Đại học Việt Nhật tổ chức tại cơ sở Hòa Lạc ngày 17/1, nhằm mang đến không gian trải nghiệm văn hóa Tết truyền thống cho sinh viên quốc tế đang học tập tại Việt Nam, đặc biệt là sinh viên Nhật Bản không về nước trong dịp Tết.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên trường đã rộn ràng tiếng cười khi sinh viên cùng nhau rửa lá dong, vo gạo nếp, chuẩn bị nhân đậu xanh, thịt lợn và học cách gói bánh theo khuôn vuông truyền thống. Nhiều sinh viên lần đầu trực tiếp tham gia công đoạn này, từ xếp lá, cho nhân đến buộc lạt sao cho bánh vuông vức.

Các sinh viên hào hứng khoe thành phẩm bánh chưng xanh tự gói. (Ảnh: Trường Ngô)

Em Nguyễn Quốc Huy, sinh viên chương trình Nông nghiệp thông minh và bền vững, cho biết đây là lần đầu em tự tay gói bánh chưng.

“Em từng xem gia đình làm ở nhà nhưng chưa bao giờ thực hành đầy đủ. Khi cùng bạn bè và các bạn Nhật Bản gói bánh, em hiểu rõ hơn ý nghĩa sum họp của Tết và thấy văn hóa Việt được lan tỏa tự nhiên trong môi trường học tập quốc tế”, nam sinh hào hứng chia sẻ.

Nữ sinh người Nhật Haruka, sinh viên chương trình thạc sĩ Việt Nam học khoá 10 tâm sự, cô từng biết đến bánh chưng qua sách vở nhưng khi trực tiếp gói bánh và tham gia các hoạt động như viết thư pháp, xin chữ đầu năm hay nhận lì xì, cô mới “cảm nhận rõ hơn tinh thần Tết của người Việt”.

Mọi công đoạn được chuẩn bị kỹ lưỡng tạo thành tinh thần thi đấu sôi nổi.

Bên cạnh hoạt động gói bánh chưng, chương trình còn có các không gian viết thư pháp, gian hàng lì xì, bán đồ ăn Nhật Bản, trưng bày mâm ngũ quả và các trò chơi dân gian.

Nghi thức pha trà đạo.

Một gian hàng tại chương trình.

Các nữ sinh khoe nét thư pháp.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, cô Nguyễn Thị Thuý Hằng - Trưởng phòng Đào tạo và công tác sinh viên Đại học Việt Nhật cho hay, ý tưởng chương trình Tết Việt – Nhật bắt đầu từ một thực tập sinh người Nhật sang học năm 2020. Khi đó, nhà trường chỉ có chưa tới 100 sinh viên lên học tập ở Hoà Lạc, xa trung tâm, chương trình trải nghiệm văn hoá được duy trì đều đặn đến nay, chính là một phần trong định hướng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Với mô hình đại học hợp tác song phương Việt – Nhật, nhà trường không chỉ đào tạo kiến thức chuyên môn mà còn chú trọng giúp sinh viên hiểu sâu về văn hóa, xã hội Việt Nam.

"Tết Nguyên đán là dịp ý nghĩa để người học cảm nhận rõ tinh thần cộng đồng, sự gắn kết và giá trị truyền thống”, cô Hằng nói và cho biết, đây là năm đầu tiên trường tổ chức cho sinh viên thi gói bánh chưng truyền thống để tăng không khí thử thách và bồi đắp tình đoàn kết.

Chương trình thu hút sự tham gia của gần 600 sinh viên, giảng viên và cán bộ trường Đại học Việt - Nhật.

Đại diện nhà trường trao quà cho sinh viên quốc tế.

Nhóm nữ sinh Nhật Bản xúc động khi nhận được quà Tết từ nhà trường.

Toàn bộ bánh chưng sau khi luộc chín được chia cho sinh viên ở ký túc xá, giảng viên nước ngoài. Hoạt động cũng góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng trong dịp đầu năm mới.

Chương trình khép lại trong không khí ấm áp khi những nồi bánh đầu tiên được vớt lên vào buổi chiều muộn, để lại ấn tượng về một mùa Tết sớm giàu trải nghiệm văn hóa, gắn kết sinh viên Việt Nam, Nhật Bản và các quốc gia khác trong môi trường đại học quốc tế.