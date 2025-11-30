Sinh viên bức xúc khi nhận 940.000 đồng hỗ trợ A80: Hiệu trưởng nói do 'hiểu lầm'

(VTC News) -

Mạng xã hội xôn xao bài viết ẩn danh của một sinh viên trường cao đẳng ở Hà Nội từng tham gia chương trình A80 (kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh) dịp 2/9.

Bài đăng cho biết, sinh viên các trường khác nhận 1,6 triệu đồng hỗ trợ tập luyện, nhưng sinh viên trường mình chỉ nhận 940.000 đồng tiền mặt, giấy ký nhận không ghi rõ số tiền. Khi thắc mắc, trường giải thích "chênh lệch do chi cho đồ ăn và thuê xe", nhưng không có bảng kê, đơn giá hay hoá đơn.

Chủ nhân bài viết đặt nhiều câu hỏi: "Việc ký giấy nhận tiền nhưng không ghi số tiền có đúng quy định?" và "Vì sao cùng chương trình nhưng mức hỗ trợ giữa các trường chênh lệch gần gấp đôi?".

Sự việc được cho là xảy ra tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

N.M.Q. - sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - cho PV Báo Điện tử VTC News biết, mỗi xe tham gia A80 gồm 25–26 học sinh tập luyện, một giáo viên phụ trách và một nhóm trưởng (là sinh viên tình nguyện). Nhóm trưởng không tập luyện mà chỉ quản lý, điểm danh, nhưng vẫn được nhận bằng khen và tiền công như học sinh, đồng thời tiếp tục nhận thêm khoản chi trả khi sinh viên được phát tiền A80. Như vậy, nhóm trưởng hưởng một bằng khen và hai lần tiền.

N.M.Q. nói thêm, dù trường yêu cầu cung cấp mã số thuế và số tài khoản ngân hàng để làm thủ tục nhận tiền nhưng khi chi trả lại phát tiền mặt, trong khi sinh viên các trường đại học khác được chuyển khoản kèm nội dung rõ ràng là tiền A80.

Chiều 30/11, trả lời Báo điện tử VTC News, ông Phạm Văn Long - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội nói rằng phản ánh của sinh viên về việc trả tiền sự kiện A80 là “hiểu lầm”, do giáo viên chưa thông tin đầy đủ.

Theo ông Long, 940.000 đồng sinh viên đã nhận mới là đợt chi trả đầu tiên. Số tiền còn lại (hơn 500.000 đồng) sẽ được trường phát cùng giấy chứng nhận tham gia sự kiện tại buổi tuyên dương sinh viên có thành tích tốt, dự kiến diễn ra từ 15–25/12.

Ông Phạm Văn Long nói thêm, hiện trên bàn làm việc có gần 1.000 giấy chứng nhận dự kiến trao cho sinh viên tham gia A80. Ban đầu, trường muốn vinh danh từng sinh viên nhưng bởi thông tin chưa đầy đủ nên dẫn đến hiểu lầm không đáng có.

"Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức buổi đối thoại với sinh viên liên quan đến sự kiện A80 vào 14h thứ Hai tuần tới. Các sinh viên hãy tham dự đầy đủ để lắng nghe, trao đổi và cùng tháo gỡ vướng mắc", Hiệu trưởng nói.