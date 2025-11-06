Singapore phạt đánh roi những kẻ lừa đảo trực tuyến

(VTC News) -

Hôm 4/11, Quốc hội Singapore thông qua sửa đổi luật hình sự, bổ sung hình phạt đánh roi đối với các tội phạm liên quan đến lừa đảo trực tuyến với mức phạt từ 6 - 24 roi, tuỳ vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội.

Những người đóng vai trò trung gian, bao gồm thành viên của tổ chức tội phạm và những người tuyển dụng, người giúp đỡ họ, chẳng hạn như những người chuyển tiền cung cấp tài khoản ngân hàng, thẻ SIM hoặc thông tin định danh kỹ thuật số Singpass cho kẻ lừa đảo có thể bị đánh tối đa 12 roi.

Singapore áp dụng hình phạt mới đối với những kẻ lừa đảo. (Ảnh: Gin Tay)

Theo Chính phủ Singapore, việc bổ sung hình phạt thể xác là nhằm tăng tính răn đe, trước tình trạng tội phạm lừa đảo đang lan rộng và gây thiệt hại kỷ lục ở nước này.

Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ và Ngoại giao Sim Ann thông tin, lừa đảo là loại tội phạm phổ biến nhất ở Singapore, chiếm 60% tổng số tội phạm được báo cáo. Bà cho biết từ năm 2020 đến nửa đầu năm 2025, có khoảng 190.000 vụ việc được báo cáo, với thiệt hại lên tới khoảng 3,7 tỷ USD.

“Đây là những con số đáng kinh ngạc... Thiệt hại này cao gấp 3,5 lần chi phí xây dựng Cơ sở y tế Woodlands", bà Sim Ann nói.

Trong diễn biến liên quan đến tội phạm lừa đảo trực tuyến, Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia, Trung tướng Khieu Sopheak cho biết nước này cũng đang triển khai mạnh mẽ biện pháp nhằm truy quét tội phạm mạng.

Ông nhấn mạnh rằng tội phạm công nghệ là vấn đề xuyên biên giới, đòi hỏi sự phối hợp quốc tế chặt chẽ.

Phát biểu của ông được đưa ra sau khi đài CNA (Singapore) đưa tin cảnh sát Singapore bắt giữ 34 người liên quan đến một đường dây lừa đảo trực tuyến có trụ sở tại Campuchia, trong đó có 27 người Singapore và 7 người Malaysia.

Tướng Sopheak hoan nghênh việc hợp tác với Singapore và các quốc gia khác để cùng nhau đấu tranh chống tội phạm mạng, khẳng định Campuchia không bao che cho các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Ông cũng cho biết các cơ quan chức năng Campuchia đang thực hiện nhiều chiến dịch truy quét quy mô lớn, với sự phối hợp chặt chẽ cùng các đối tác nước ngoài.