Siêu máy tính dự đoán Man City vs Napoli, giải UEFA Champions League 2025-2026

(VTC News) -

Trận Man City đấu với Napoli thuộc vòng phân hạng (League Phase) mùa giải UEFA Chapions League 2025-2026, diễn ra lúc 2h ngày 19/9. Siêu máy tính đánh giá cơ hội thắng của Man City cao hơn so với đối thủ.

Nhận định Man City đấu với Napoli

Man City chưa có phong độ ổn định trong giai đoạn đầu mùa giải. Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola có 2 chiến thắng và 2 thất bại, trong đó chỉ 1 trận đấu ít hơn 2 bàn thắng (Man City 0-2 Tottenham).

Man City chỉ thua 3 trận trên sân nhà tính từ đầu năm 2025 đến nay. Tuy nhiên, đó đều là những thất bại trước các đối thủ mạnh (Real Madrid, Liverpool và Tottenham).

Man City vừa đánh bại Man Utd 3-0 ở giải Ngoại Hạng Anh.

Erling Haaland ghi 11 bàn sau 6 trận đấu cho Man City và đội tuyển Na Uy tính từ đầu mùa giải 2025-2026. Trong khi đó, ở hàng thủ, Gianluigi Donnarumma đóng vai trò rất quan trọng khi những pha cứu thua của anh có thể sửa sai cho hàng thủ vốn không chắc chắn.

Napoli nối tiếp chức vô địch Serie A mùa giải trước bằng 3 trận thắng liên tiếp mùa này. Đội bóng của huấn luyện viên Antonio Conte mới để thủng lưới một lần. Đó là bàn thua sau khi dẫn trước Fiorentina với tỷ số 3-0 ở trận đấu gần nhất.

Những cựu cầu thủ Ngoại Hạng Anh là Scott McTominay, Kevin De Bruyne và Rasmus Hojlund đóng vai trò quan trọng trong khâu ghi bàn của Napoli. Lối chơi trực diện và những pha chuyển trạng thái nhanh có thể giúp đội bóng Italy khai thác đúng điểm yếu trong chống phản công của Man City.

Dù vậy, thi đấu trên sân khách, trước tiên Napoli cần chống được sức tấn công của đối thủ. Phong tỏa Erling Haaland trong bối cảnh Mân City thiếu chân chuyền có khả năng tiếp bóng là điều khả thi, nhưng không dễ.

Kevin De Bruyne gặp lại đội bóng cũ khi Man City đấu với Napoli.

Dự đoán Man City vs Napoli

Dựa trên thuật toán mô phỏng bằng dữ liệu, siêu máy tính của Opta đánh giá cơ hội thắng của Man City là 54,9%, trong khi Napoli chỉ có 22%. Soccerway cũng đưa ra nhận định tương tự: 57% Man City thắng và 19% cho Napoli.

Đội hình dự kiến của Man City: Donnarumma; Lewis, Dias, Gvardiol, Ake; Rodri, Gonzalez; Savinho, Foden, Doku; Haaland;

Đội hình dự kiến của Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.

Dự đoán tỷ số: Man City 2-1 Napoli.