Siêu bão Ragasa sắp đổ bộ, Philippines và Đài Loan khẩn trương sơ tán người dân

(VTC News) -

Cơ quan khí tượng Philippines cho biết cơn bão Ragasa đang mạnh lên nhanh chóng và dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào đảo Batanes hoặc Babuyan vào chiều 23/9.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão duy trì ở mức 185 km/h tính đến 11h ngày 21/9 (giờ địa phương) và sức gió giật lên tới 230 km/h khi bão di chuyển về phía tây hướng đến các quần đảo.

Bộ trưởng Nội vụ Philippines Jonvic Remulla lưu ý quan chức địa phương "không được lãng phí thời gian để di chuyển các gia đình ra khỏi vùng nguy hiểm".

Người dân lội qua khu vực ngập lụt ở Bulacan, Philippines. (Ảnh: Getty)

Vào hôm nay (ngày 21/9), chuyên gia thời tiết Philippines John Grender Almario cũng dự đoán "lũ lụt nghiêm trọng và lở đất" có thể ​​sẽ xảy ra ở các khu vực phía bắc đảo chính Luzon.

"Chúng tôi dự đoán ​​ảnh hưởng của siêu bão sẽ bắt đầu từ tối nay. Ảnh hưởng mạnh nhất sẽ xảy ra vào 8h ngày 22/9", ông Almario nhấn mạnh.

Gió mạnh và mưa lớn có thể xảy ra ở nhiều khu vực khác trên đảo Luzon. Riêng tại thủ đô Manila, Philippines - nơi hàng ngàn người xuống đường biểu tình vì gian lận trong dự án kiểm soát lũ lụt dự đoán không bị ảnh hưởng do bão Ragasa.

Philippines phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão và lốc xoáy mỗi năm, khiến hàng triệu người dân ở các khu vực dễ bị thiên tai rơi vào cảnh khó khăn triền miên. Nhiều nhà khoa học cảnh báo bão đang trở nên mạnh hơn khi thế giới nóng lên, một phần là do tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), chính quyền đảo này thông tin có gần 300 người sẽ được sơ tán khỏi huyện Hoa Liên ở phía đông và con số này có thể thay đổi tùy thuộc vào hướng di chuyển của bão.

"Chúng tôi dự tính cảnh báo bão sẽ được ban hành vào đêm nay và sáng mai lúc 6h, cơn bão sẽ tiến vào vùng biển ngoài khơi Đài Loan", Cơ quan Khí tượng Đài Loan (CWA) thông báo.

Đài quan sát Hong Kong cho biết thêm thời tiết tại trung tâm tài chính này sẽ "xấu đi dần dần" vào ngày 23 và 24/9, với gió giật mạnh và nước biển dâng do bão tương tự cơn bão Mangkhut vào năm 2018.