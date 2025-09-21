Bão Ragasa mạnh cấp 17 khi vào Biển Đông, có thể trực tiếp ảnh hưởng Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão Ragasa khi vào Biển Đông sẽ mạnh cấp 17, cấp siêu bão. Đây sẽ là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông từ đầu mùa bão 2025. Bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ trong ngày 25 và 26/9.
Lúc 7h ngày 21/9, vị trí tâm bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 520km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.
Dự báo đến 7h ngày 22/9, bão Ragasa cách đảo Luzon khoảng 180km về phía Bắc Đông Bắc và mạnh lên cấp siêu bão với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, khả năng mạnh thêm.
Khoảng 7h ngày 23/9, bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025 hoạt động trên khu vực biển này.
Thời điểm này, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 16-17, giật trên cấp 17.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Đây là cấp độ rủi ro rất lớn, sức gió mạnh nhất gùng gần tâm bão giật trên cấp 17 có thể đánh đắm tàu thuyền có trọng tải lớn, gây vỡ đê, bật gốc cây cổ thụ...
Đến 7h ngày 24/9, bão Ragasa trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h.
Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở khu vực Bắc Biển Đông.
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu dần.
Tác động của bão Ragasa, từ 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Theo Cục khí tượng thuỷ văn, bão là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 8 trở lên và có thể có gió giật. Bão có sức gió mạnh nhất từ cấp 10 đến cấp 11 gọi là bão mạnh, từ cấp 12 đến cấp 15 gọi là bão rất mạnh, từ cấp 16 trở lên gọi là siêu bão.
Bình luận