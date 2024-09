Showbiz 5/9: Việt Nam - Thái Lan hợp tác làm phim kinh dị 'Cô dâu ma'

(VTC News) -

Cùng điểm qua những tin tức showbiz đáng chú ý trong ngày 5/9.

Phim Việt ra mắt ấn tượng tại Liên hoan phim Venice

Phim Mưa trên cánh bướm (tiếng Anh: Don't cry, butterfly) vừa ra mắt trong khuôn khổ "Tuần lễ Phê bình quốc tế" (International Critics' Week), cùng 6 bộ phim khác tại Liên hoan phim Venice lần thứ 81 diễn ra tại rạp Sala Perla, Ý.

Theo đó, 7 bộ phim này đã vượt qua 700 phim truyện đầu tay khác để có tên tại "Tuần lễ Phê bình quốc tế". Hạng mục này chuyên giới thiệu những phim đầu tay và những tài năng điện ảnh mới của điện ảnh thế giới.

Đoàn phim "Mưa trên cánh bướm" tại Liên hoan phim quốc tế Venice.

Sau buổi chiếu, Mưa trên cánh bướm nhận tràng pháo tay dài 2 phút rưỡi của khán giả. Trang phê bình điện ảnh IndieWire nói đây là bộ phim "thật sự rất mê hoặc".

Mưa trên cánh bướm là một bộ phim hợp tác giữa Việt Nam, Singapore, Indonesia và Philippines được đạo diễn bởi Dương Diệu Linh. Diễn viên chính có NSƯT Tú Oanh, Lê Vũ Long...

Phim là câu chuyện về mẹ con Tâm (Tú Oanh đóng) và Hà (Nam Linh đóng) lên xe máy đi đánh ghen bởi phát hiện ra người chồng, người cha (Lê Vũ Long đóng) ngoại tình qua sóng truyền hình khi một trận bóng đá đang diễn ra. Tâm tìm thấy một thầy bùa online với mong muốn khiến người chồng ngoại tình hồi tâm chuyển ý, nhưng vô tình đánh thức một thế lực siêu nhiên bí ẩn trong chính căn nhà của mình.

Sau Liên hoan phim Venice, Mưa trên cánh bướm sẽ đến với hai liên hoan phim uy tín khác là Toronto và Busan.

Trang Pháp vướng tin hẹn hò một “anh trai” kém 8 tuổi

Thời gian gần đây, nhiều khán giả nghi vấn về mối quan hệ giữa Trang Pháp và nam ca sĩ JSOL. Cụ thể, khán giả cho rằng JSOL và Trang Pháp cùng đeo trang sức đôi. Trên dây chuyền của JSOL có chi tiết cái ổ khóa còn Trang Pháp mang một chiếc chìa.

Khán giả đặt nghi vấn về mối quan hệ của cả hai.

Ngoài ra, khán giả tìm lại một số hình ảnh họ chụp cùng địa điểm và cho rằng cặp sao bí mật hẹn hò. Thậm chí việc cả hai cùng để màu tóc hồng cũng khiến khán giả nghi vấn.

Trên mạng xã hội, JSOL và Trang Pháp cũng thường xuyên gắn thẻ đối phương, tương tác thân thiết. Do JSOL nhỏ hơn Trang Pháp 8 tuổi nên cả hai có cách xưng hô là chị - em.

Dù vậy, trong một livestream gần đây, JSOL tiết lộ anh đang độc thân. Về phía Trang Pháp, cô từng cho hay hiện tại chỉ muốn tập trung vào công việc, đến khi nào "chốt cưới" ai đó thì sẽ chỉ công bố 1 lần.

Nam ca sĩ JSOL.

JSOL sinh năm 1997, tên thật là Nguyễn Thái Sơn. Năm 2021, JSOL tham gia chương trình The Heroes nhưng không đạt thứ hạng cao. Thời gian gần đây, tên tuổi của JSOL được nhiều người chú ý hơn khi góp mặt trong chương trình Anh trai say hi.

Trong khi đó, Trang Pháp sinh năm 1989. Cô nhận được nhiều tình cả của khán giả khi là quán quân của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 1.

Việt Nam - Thái Lan hợp tác làm phim kinh dị “Cô dâu ma”

Phim kinh dị Cô dâu ma, dự án điện ảnh của Việt Nam và Thái Lan vừa giới thiệu những thông tin đầu tiên. Theo đó, bộ đôi diễn viên chính của phim là Rima Thanh Vy và Jaylerr. Ngoài ra, dàn diễn viên Việt Nam tham gia trong phim còn có Jun Vũ, Công Dương.

Trở lại với dự án kinh dị tiếp theo sau phim Cám, diễn viên Rima Thanh Vy bày tỏ sự hào hứng khi nhận vai diễn quốc tế đầu tiên. Riêng Jaylerr - nghệ sĩ đa tài của showbiz Thái, anh cảm thấy vinh dự khi được hợp tác với dàn diễn viên Việt Nam tài năng. Anh mong chờ khán giả Việt Nam đón nhận vai diễn của mình.

Các diễn viên Việt Nam và Thái Lan tại buổi đóng máy "Cô dâu ma".

Cô dâu ma là dự án điện ảnh kinh dị đánh dấu sự hợp tác giữa Thongkham Films (Thái Lan) và Silver Moonlight Entertainment (Việt Nam). Phim xoay quanh câu chuyện của một cô gái Việt Nam trẻ tuổi (Rima Thanh Vy thủ vai) đến Thái Lan ra mắt gia đình vị hôn phu giàu có (Jaylerr thủ vai).

Tại đây, cô bất ngờ chạm trán một hồn ma cô dâu sau khi thử chiếc váy cưới truyền thống của Thái Lan và dần khám phá được những bí mật đen tối về gia đình nhà chồng ẩn giấu bên trong bảo vật gia truyền này.

Nhà sản xuất Hằng Trịnh cũng tự tin, đây là cột mốc quan trọng khi hai thị trường điện ảnh lớn của Đông Nam Á bắt tay hợp tác. “Chúng tôi cùng nhau tạo ra một bộ phim kết nối những khoảng cách văn hóa giữa hai quốc gia và góp phần thúc đẩy thị trường điện ảnh ở cả hai nước. Chúng tôi xem đây là sự khởi đầu của một hành trình đầy hứa hẹn và sẵn sàng mở rộng các cơ hội hợp tác quốc tế trong tương lai”, cô cho biết.

Phim dự kiến ra mắt khán giả vào đầu năm 2025.

Quán quân The Face Vietnam 2023 xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue

Huỳnh Tú Anh - Quán quân The Face Vietnam 2023 là người mẫu xuất hiện trên bìa cho tạp chí Vogue Singapore ra mắt tháng 9/2024. Đây là một trong những tạp chí thời trang uy tín hàng đầu khu vực châu Á cũng như thế giới.

Tú Anh là quán quân The Face Vietnam 2023.

Theo đó, cô sẽ “đầu quân” vào Supreme Model Management (thuộc hệ thống của Women Management) tại Paris (Pháp) và Milan (Ý).

Đây là bước tiến mới của Huỳnh Tú Anh chinh phục thị trường thời trang quốc tế.

Huỳnh Tú Anh hiện đang chuẩn bị cho buổi casting tại Paris Fashion Week (Pháp), cũng như các buổi chụp hình thời trang.

Huỳnh Tú Anh trưởng thành từ cuộc thi The Face Vietnam 2023. Với gương mặt góc cạnh chuẩn Á Đông, cô được người hâm mộ kỳ vọng sẽ tỏa sáng trên thị trường quốc tế trong thời gian tới.