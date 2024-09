Showbiz 4/9: Song Luân đóng Công tử Bạc Liêu, Miss Earth hủy tổ chức ở Việt Nam

(VTC News) -

Cùng điểm qua những tin tức showbiz đáng chú ý trong ngày 4/9.

Song Luân là nam chính phim "Công tử Bạc Liêu"

Phim điện ảnh Công tử Bạc Liêu tung trailer và poster đầu tiên, sau gần 2 năm kể từ khi tiết lộ những thông tin đầu tiên về dự án.

Sau nhiều đồn đoán, vai nam chính được giao cho Song Luân. Anh sẽ thủ vai chính cậu Ba Hơn - biểu tượng của sự xa hoa và phong cách chơi ngông Việt Nam vào đầu thế kỷ 20.

Đây là vai diễn tiếp theo của Song Luân trên màn ảnh rộng, sau thành công của Nhà bà Nữ do Trấn Thành sản xuất.

Trailer đầu tiên của "Công tử Bạc Liêu".

Phim nhắc đến giai thoại "đốt tiền nấu chè" gắn liền với nhân vật, một trong những dấu ấn đã biến cái tên Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy trở thành huyền thoại một thời.

Tính cách phóng khoáng của Ba Hơn thể hiện qua lời thoại: “Tôi muốn công tử Bạc Liêu đi đến đâu, sự vui vẻ phải có ở đó”.

Phim Công tử Bạc Liêu do đạo diễn Lý Minh Thắng cầm trịch, kết hợp với đội ngũ sản xuất từ Cô Ba Sài Gòn nhằm tái hiện những lát cắt văn hóa của một giai thoại và thời kỳ lịch sử.

Đây là dự án điện ảnh đầu tiên được UBND tỉnh Bạc Liêu cấp phép quay hình, nhằm góp phần quảng bá những dấu ấn văn hóa đặc sắc của địa phương lên màn ảnh rộng.

Công tử Bạc Liêu dự kiến khởi chiếu tại rạp vào tháng 12/2024.

Lâm Vỹ Dạ phản ứng khi Trường Giang đồn đang mang thai lần 3

Xuất hiện trong chương trình Nhà mình có nhau, Lâm Vỹ Dạ được ông xã Hứa Minh Đạt cùng 2 con và các đồng nghiệp thân thiết tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ. Trong buổi tiệc, Trường Giang có lời nhắn nhủ gây chú ý: "Lâm Vỹ Dạ là em gái tôi. Chúc em ngày càng xinh đẹp, nhận được sự yêu thương của khán giả. Chúc mọi thứ em mong ước sẽ trở thành hiện thực. Giờ có em bé mới rồi, đi nhẹ, nói khẽ nghe chưa".

Lời chúc của Trường Giang khiến Lâm Vỹ Dạ giật mình. Cô đã phải nhanh chóng đính chính: "Anh ơi, em không có mang thai anh ơi. Em mập lên".

Trong khi đó, Nhã Phương cũng bất ngờ với chia sẻ của ông xã, phải quay sang hỏi nhỏ để xác nhận với Trường Giang rằng Lâm Vỹ Dạ có thực sự đang mang thai.

Cuối cùng, Trường Giang "chốt hạ" bằng một câu: "Không có thì đồn cho có". Câu nói này khiến Lâm Vỹ Dạ bất lực và chỉ có thể cười trừ trước màn trêu chọc của đàn anh.

Lâm Vỹ Dạ cho biết chỉ tăng cân chứ không có bầu.

Trước đó trong chương trình 7 nụ cười xuân, Lan Ngọc cũng khuyên khách mời không chọn Lâm Vỹ Dạ vì đàn chị đang mang thai: "Chị Dạ đang có bầu, đừng cho chị Dạ chơi". Sau đó, Trường Giang nói thêm: "Lâm Vỹ Dạ đang ươm trong mình một hạt giống", Trương Thế Vinh cũng bật cười tiếp lời: "Lâm Vỹ Dạ đang mang trong mình một hạt nhài".

Giữa lúc dàn khách mời lộ rõ biểu cảm hoang mang, bà xã Hứa Minh Đạt phải lên tiếng giải thích bụng lùm lùm là do vừa ăn no chứ không phải mang thai. Trong chương trình, Lâm Vỹ Dạ cũng thoải mái thực hiện các thử thách, trò chơi yêu cầu vận động mạnh.

Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt hiện là cặp diễn viên hài nổi tiếng của showbiz Việt. Cả hai từng học chung trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và kết hôn vào năm 2010. Cả hai có với nhau 2 cậu con trai kháu khỉnh. Thời gian đầu, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Sau nhiều năm cố gắng, gia đình Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ hiện đã có cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Cách đây không lâu, Lâm Vỹ Dạ từng chia sẻ dự định sẽ sinh thêm con thứ 3.

Công bố ngày tổ chức concert "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Sau khi thông báo về một đêm hòa nhạc dành riêng cho các anh tài, chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã hé lộ ngày tổ chức của concert này. Theo đó, concert đặc biệt của chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 19/10/2024 tại TP.HCM.

Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" sẽ diễn ra vào ngày 19/10.

Hiện tại, Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 đã phát sóng 9 tập, trình làng 4 đêm công diễn. Cả 4 đêm thi đều được ê-kíp sản xuất và các nghệ sĩ đầu tư công phu, hoàng tráng, được khán giả nhận định mỗi đêm diễn chính là một đêm chung kết chứ không phải phần thi.

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình có 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết.

Các nghệ sĩ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…

Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài. Những anh tài đi đến cuối cùng sẽ cùng nhau thành lập "Gia tộc toàn năng".

Hoa hậu Trái đất 2024 hủy tổ chức ở Việt Nam

Trang chủ Hoa hậu Trái đất vừa đăng tải thông tin cập nhật về công tác tổ chức cuộc thi Miss Earth 2024. Ban tổ chức cho biết cuộc thi năm nay sẽ diễn ra ở Philippines thay vì Việt Nam như thông báo trước đó.

"Philippines sẽ một lần nữa là nơi đón tiếp các thí sinh của Miss Earth từ khắp nơi trên thế giới. Cuộc thi sắc đẹp độc đáo này tiếp tục những cam kết sâu sắc về nhận thức về môi trường và tính bền vững", ban tổ chức cho biết.

Miss Earth 2024 sẽ tổ chức tại Philippines.

Theo thông báo, chủ đề của cuộc thi năm nay là "Di sản". Các thí sinh sẽ đi đến nhiều địa điểm khác nhau tại Philippines để giới thiệu các điểm đến du lịch và quảng bá di sản phong phú của đất nước này.

Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2024 sẽ bắt đầu vào tháng 10 và chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 9/11.

Trước đó, tại đêm chung kết Hoa Hậu Trái Đất 2023 đã diễn ra tại TP.HCM, Trương Ngọc Ánh - Chủ tịch Miss Earth Vietnam đã công bố Việt Nam sẽ tiếp tục đăng cai tổ chức Hoa hậu Trái đất 2024.

Khi đó, Trương Ngọc Ánh tiết lộ cuộc thi dự kiến được tổ chức tại Hải Phòng trong khoảng giữa tháng 9 tới tháng 11/2024.

Chính vì vậy thông tin cuộc thi năm nay sẽ diễn ra ở Philippines thay vì Việt Nam như đã thông báo trước đó cũng khiến nhiều người bất ngờ.