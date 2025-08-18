Tiktok Shop, Shopee dẫn đầu xu hướng mua sắm hoàn tiền trên MoMo

(VTC News) -

Hoàn tiền nhanh 48 giờ, chỉ có khi thanh toán bằng MoMo

Khi mua hàng qua mục “Hoàn Tiền Mua Sắm” trên MoMo ở tất cả sàn thương mại điện tử, bất kể thanh toán bằng ví, tiền mặt hay thẻ, người dùng có thể được hoàn lên đến 36% giá trị đơn hàng. Đặc biệt số tiền này sẽ được chuyển về MoMo trong vòng 48 giờ kể từ khi đơn hàng được xác nhận nếu thanh toán bằng MoMo, giúp người mua nhanh chóng tái sử dụng khoản tiền này cho các giao dịch tiếp theo.

Tiktok Shop – nền tảng nổi bật trong danh mục hoàn tiền

Danh mục đối tác hoàn tiền trên MoMo hiện bao gồm nhiều nền tảng thương mại điện tử và thương hiệu lớn. Tiktok Shop đang nổi lên như lựa chọn hàng đầu nhờ xu hướng mua sắm qua video ngắn và livestream bán hàng. Bên cạnh đó, các nền tảng quen thuộc như Shopee, Lazada, Tiki; hệ thống điện máy như Thế Giới Di Động, Nguyễn Kim, Samsung; thương hiệu thời trang – làm đẹp như Adidas, Watsons; hay dịch vụ du lịch – giải trí như Klook, VinWonders… cũng nằm trong danh sách.

“Lợi ích kép” cho người tiêu dùng

Ông Dương Thanh Đăng - Giám đốc dự án HTMS tại Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo - cho biết: “Người dùng không chỉ hưởng ưu đãi trực tiếp từ các sàn và thương hiệu, mà còn nhận thêm khoản hoàn tiền khi thanh toán bằng MoMo. Đây là hình thức tiêu dùng thông minh, giúp tối ưu ngân sách và mang lại trải nghiệm mua sắm tích cực.”

Về phía Accesstrade – đơn vị cung cấp giải pháp Hoàn Tiền Mua Sắm, anh Lưu Kỳ Tâm – Giám đốc dự án – chia sẻ: “Chúng tôi muốn tạo ra một cách mua sắm mà ở đó, mỗi đơn hàng đều mang lại niềm vui và giá trị thật cho người dùng. Với HTMS, người tiêu dùng không chỉ nhận được sản phẩm mong muốn mà còn được ‘tặng’ thêm một khoản hoàn tiền – điều mà ai cũng thấy thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.”

Chị Mai Chi (27 tuổi, TP.HCM), một người dùng MoMo thường xuyên, chia sẻ: “Lần đầu mua mỹ phẩm, thời trang trên Shopee qua MoMo, tôi khá bất ngờ khi sau 1 tháng sử dụng đã thấy tài khoản MoMo được hoàn hơn 450.000. Cảm giác như được tặng quà sau khi mua sắm vậy.”

(Hướng dẫn sử dụng tiện ích Hoàn tiền mua sắm trên app MoMo)

Cách sử dụng đơn giản

Để nhận hoàn tiền, người dùng chỉ cần:

Mở ứng dụng MoMo, chọn mục “Hoàn Tiền Mua Sắm”.

Chọn đối tác, ví dụ Tiktok Shop hoặc các nền tảng khác.

Mua hàng và thanh toán bằng MoMo.

Theo dõi trạng thái đơn hàng và nhận tiền hoàn về MoMo sau khi đơn hàng được xác nhận.

Xu hướng mua sắm kết hợp công nghệ tài chính

Việc tích hợp “Hoàn Tiền Mua Sắm” ngay trong MoMo giúp rút ngắn quy trình, từ lựa chọn sản phẩm đến thanh toán và nhận hoàn tiền. Theo MoMo, điều này phù hợp với xu hướng tiêu dùng số – nơi người mua vừa tìm kiếm sự tiện lợi, vừa muốn tối đa hóa giá trị mỗi giao dịch.

Với lợi thế hoàn nhanh, mạng lưới đối tác đa dạng và sự tham gia của các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu, hình thức này hứa hẹn sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người tiêu dùng trẻ.