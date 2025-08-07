SHB FC: Hành trình đáng nhớ tại Singapore cùng lan tỏa tinh thần bóng đá Việt

(VTC News) -

Ba ngày thi đấu với 6 trận cầu rực lửa, hàng trăm khoảnh khắc khiến con tim người hâm mộ thổn thức – hành trình vào tới bán kết của SHB FC tại Soccer7sSeries Singapore 2025 là một cột mốc đáng nhớ, không chỉ với đội bóng áo cam mà còn với cả nền bóng đá 7 người Việt Nam đang trên đà hội nhập quốc tế.

Là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh tài tại giải đấu quy tụ 26 đội mạnh đến từ khắp châu Á, châu Âu, Nam Mỹ, SHB FC đã khẳng định vị thế và bản lĩnh thi đấu bằng chính trái tim, khối óc và tinh thần kiên cường không khoan nhượng.

SHB FC không phải là một CLB chuyên nghiệp quốc gia. Họ là một đội bóng được sinh ra từ tình yêu bóng đá trong lòng ngân hàng SHB – nơi mà thể thao không chỉ là hoạt động cộng đồng, mà còn là ngọn lửa kết nối, hun đúc văn hóa doanh nghiệp. Với hành trang là niềm tin và tinh thần đoàn kết, SHB FC bước ra đấu trường quốc tế không chút e ngại, sẵn sàng thi đấu với bất kỳ đối thủ nào, từ những đại diện mạnh của Singapore như Albirex Niigata, đến các tên tuổi đến từ Anh, Brazil và Thái Lan.

Khó khăn không ít

Ngay từ giai đoạn đăng ký nhân sự, đội đã gặp thử thách lớn khi lịch giải đấu quốc tế trùng hoàn toàn với các giải quốc nội như HPL S12 và VPL S6. Việc tổ chức đội hình, bổ sung cầu thủ, luyện tập, chuẩn bị chiến thuật phải diễn ra trong thời gian cực ngắn. Hơn thế nữa, thể thức thi đấu tại Singapore khác biệt hoàn toàn so với hệ thống giải ở Việt Nam: Sân lớn 90x55m, khung thành theo chuẩn sân 11 người, mật độ thi đấu dày và cường độ trận cao đòi hỏi sự bền bỉ thể lực và tư duy thích nghi cực nhanh.

Nhưng trong gian khó ấy, SHB FC vẫn giữ vững một tinh thần: Chúng ta không chỉ là đội bóng của ngân hàng, mà là gương mặt đại diện cho Việt Nam. Và chính ý thức trách nhiệm ấy đã trở thành chất keo gắn kết các cầu thủ, giúp họ thi đấu bùng nổ bằng tất cả nhiệt huyết và lòng tự hào dân tộc. Trưởng đoàn, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Đức Hải và Ban huấn luyện luôn thúc đẩy toàn đội tiến bước, đoàn kết, đồng lòng và cống hiến hết mình.

Hai chiến thắng – hai trận hòa – dừng bước ở bán kết theo luật bàn thắng vàng

Một kết quả không mang danh hiệu, nhưng mang giá trị của niềm tin, của sự cống hiến và tinh thần thể thao cao đẹp. SHB FC đã thi đấu với một trái tim nóng và cái đầu lạnh. Họ không lùi bước, dù đối mặt với những CLB mạnh hơn về thể lực, chuyên môn hay kinh nghiệm quốc tế.

Sự ngưỡng mộ dành cho SHB FC không đến từ bảng tỷ số, mà đến từ chính những pha bóng truyền cảm hứng. Đó là cú sút xa như vẽ của Hội Xoáy, khiến cả khán đài nổ tung. Đó là pha solo lắt léo rồi tung cú dứt điểm sắc lẹm của Đạt Chích khiến hàng thủ đối phương đứng nhìn; hay cú đánh gót không cần ngoảnh đầu của chú Tư Giang Nguyên Công như một bản giao hưởng đầy ngẫu hứng. Là những cú đổ người cản phá như "người nhện" của thủ thành Hưng Esele, và sự máu lửa không ngại va chạm của Tuấn Đồng Tâm ở hàng phòng ngự.

Không ai trong số họ là ngôi sao sân cỏ chuyên nghiệp. Nhưng họ là người hùng trong mắt khán giả Việt Nam, và là hình ảnh đẹp về một Việt Nam tự tin – bản lĩnh – kỷ luật – đầy cảm xúc.

SHB FC – hành trình từ trái tim đến trái tim

Phía sau đội bóng ấy là cả một triết lý thể thao rất riêng của SHB – ngân hàng luôn coi con người là trung tâm, lấy sự phát triển toàn diện thể chất – tinh thần – cộng đồng làm giá trị cốt lõi. SHB không đầu tư bóng đá theo hướng "chiến thắng bằng mọi giá", mà xây dựng SHB FC để lan tỏa những giá trị nhân văn thông qua thể thao: Kết nối – gắn bó – truyền cảm hứng.

Điều đặc biệt của SHB FC là họ không được xây dựng theo mô hình "thuê quân đá giải", mà là tập thể của những CBNV ngân hàng, những người cùng làm việc, cùng sống, và giờ đây cùng ra sân. Họ đến với bóng đá không vì tiền thưởng, không vì hợp đồng, mà vì tình yêu bóng đá và niềm tự hào được đại diện cho chính đơn vị mình, cho màu cờ sắc áo Việt Nam.

Ở SHB FC, mỗi trận đấu là một hành trình cảm xúc. Tinh thần thể thao không chỉ được thể hiện trên sân, mà còn trong từng câu chuyện đời thường, trong sự chia sẻ giữa các đồng đội, trong ánh mắt người hâm mộ và cả trong từng lời cổ vũ từ quê nhà vọng sang.

Bóng đá 7 người – từ phong trào đến tầm vóc quốc tế

Nếu như trước đây, bóng đá 7 người chỉ được xem là sân chơi phong trào, thì hành trình của SHB FC tại Singapore đã chứng minh: Bóng đá 7 người hoàn toàn có thể vươn tầm quốc tế.

Với thể thức thi đấu nhanh, giàu tính chiến thuật, gần gũi với người chơi nghiệp dư nhưng không kém phần chuyên môn, bóng đá 7 người đang trở thành xu hướng mới trên toàn cầu. Các giải đấu như VPL ở Việt Nam hay Soccer7sSeries ở Singapore đã và đang đưa môn thể thao này thoát khỏi giới hạn phong trào, bước vào hành lang chuyên nghiệp hóa.

Việc một đội bóng đến từ một ngân hàng thương mại Việt Nam có thể sánh vai và thi đấu ngang ngửa với những đại diện từ Anh, Brazil, Singapore… là minh chứng rõ ràng cho sự trưởng thành của bóng đá 7 người Việt. Và SHB FC đã tạo ra cú hích tinh thần quan trọng để các đội bóng phong trào khác dám mơ lớn hơn, dám nghĩ xa hơn.

Niềm tin tiếp nối niềm tin

SHB FC sẽ không dừng lại sau giải đấu này. Họ sẽ trở lại – với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, với đội hình gắn kết hơn và một quyết tâm còn mãnh liệt hơn. Bởi đằng sau họ không chỉ là ngân hàng SHB, mà là hàng triệu trái tim yêu bóng đá, là một tinh thần Việt Nam luôn hướng về những giá trị tốt đẹp – đoàn kết, sẻ chia và không ngừng vươn ra thế giới.

Hành trình từ phòng thay đồ tại Hà Nội đến đường pitch ở Singapore đã mở ra một cánh cửa mới – không chỉ cho SHB FC mà cho cả một thế hệ cầu thủ bóng đá 7 người. Cánh cửa của hội nhập, của niềm tin, của những giấc mơ không còn giới hạn. Và một ngày có thể không xa, bóng đá 7 người sẽ trở thành giải thi đấu chính thức của quốc gia, được đưa vào thi đấu tại SEA Games hay nhiều đại hội thể thao khu vực khác trên thế giới.

Bóng đá – suy cho cùng – không chỉ là bàn thắng hay chiếc cúp. Đó là cảm xúc. Là khát vọng. Là cách con người kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Và ở đó, SHB FC đã hoàn thành một sứ mệnh lớn lao.

Họ đã chơi bằng tất cả đam mê. Họ đã sống cùng từng pha bóng. Và họ đã lan tỏa tinh thần thể thao Việt Nam – một cách đẹp nhất, rực rỡ nhất và đáng tự hào nhất.