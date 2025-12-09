SHB được vinh danh trong TOP 10 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất

(VTC News) -

Tại Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards – VLCA) 2025, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tiếp tục được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành Tài chính, đánh dấu lần thứ 5 SHB nhận giải thưởng danh giá này.

Ông Lê Đăng Khoa - Phó Tổng Giám đốc - đại diện Ngân hàng nhận giải thưởng.

Ra đời từ năm 2008, Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên – nay là Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards – VLCA) – đã trở thành sự kiện thường niên uy tín nhằm đánh giá, tôn vinh các doanh nghiệp có chất lượng báo cáo và công bố thông tin xuất sắc, tuân thủ thông lệ quản trị tốt cũng như thực hành ESG hiệu quả. Chương trình do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Báo Đầu tư Chứng khoán và Dragon Capital tổ chức.

VLCA 2025 được bảo chứng bởi đội ngũ chuyên môn cao từ ACCA, VIOD, IFC cùng các công ty kiểm toán PwC, Deloitte, KPMG, EY, với sự hỗ trợ dữ liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hai Sở Giao dịch Chứng khoán. Nhờ vậy, kết quả cuộc bình chọn đảm bảo tính minh bạch, khách quan và chính xác.

Báo cáo thường niên 2024 của SHB với chủ đề “Kỷ nguyên mới: Nhất Tâm – Trí Sáng – Vươn Tầm” được Hội đồng bình chọn đánh giá cao về cả nội dung và hình thức, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nghiêm ngặt của chương trình. Giải thưởng ghi nhận nỗ lực của SHB trong hoạt động công bố thông tin minh bạch, quản trị theo chuẩn mực quốc tế và hướng tới phát triển bền vững, nhằm tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, cộng đồng và chính ngân hàng.

“Giải thưởng tại VLCA 2025 không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của SHB trong nâng tầm quản trị và công bố thông tin, mà còn là động lực để ngân hàng tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng. SHB khẳng định quyết tâm đồng hành cùng sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, vươn lên mạnh mẽ trên hành trình chinh phục những tầm cao mới trong khu vực và quốc tế”, đại diện SHB chia sẻ.

SHB ngày càng khẳng định vị thế, tầm vóc của một trong những ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam.

Sau 32 năm xây dựng và phát triển, SHB khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, vươn tầm khu vực và quốc tế. SHB hiện nằm trong TOP 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam xét theo vốn điều lệ; TOP 10 ngân hàng TMCP tư nhân uy tín nhất Việt Nam do Vietnam Report xếp hạng; TOP 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo bảng xếp hạng của Tạp chí Mỹ Fortune…

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của SHB đạt 852.695 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cuối năm 2024 và đã vượt kế hoạch năm 2025, hướng đến mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản vào năm 2026. SHB duy trì vị thế trong Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam về vốn điều lệ, vốn hóa đạt trên 3 tỷ USD.

Vừa qua, ĐHĐCĐ của SHB thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 với tổng mức tăng 7.500 tỷ đồng. Theo phương án tăng vốn, SHB dự kiến phát hành hơn 459 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và hơn 90 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Dự kiến, sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của SHB sẽ vươn lên TOP 4 ngân hàng tư nhân, đạt hơn 53.400 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, SHB đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, tập trung hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, tự động hóa quy trình và phát triển hệ sinh thái số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng đã ra mắt ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới – SHB SAHA, một phiên bản nâng cấp toàn diện so với SHB Mobile.

Sự ra đời của SHB SAHA đánh dấu bước đột phá quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của SHB, hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng không giới hạn, đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch và quản lý tài chính mọi lúc, mọi nơi cho khách hàng trong kỷ nguyên số.

Từ đầu năm đến nay, SHB được nhiều tổ chức trong nước và quốc tế vinh danh tại các giải thưởng uy tín, tiêu biểu như giải thưởng “Ngân hàng có Sáng kiến Giải pháp Thanh toán tốt nhất Việt Nam” (The Asian Banker); “Ngân hàng tốt nhất cho Khách hàng khu vực công tại Việt Nam” (FinanceAsia); “Ngân hàng Việt Nam có hoạt động tài trợ bền vững tốt nhất” (Global Finance); “Ngân hàng của năm” (The Banker)...

Song hành với hoạt động kinh doanh, SHB luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Trước những ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra trong thời gian qua, SHB cùng với T&T Group và SHS đã ủng hộ bà con tỉnh Thái Nguyên 2 tỷ đồng, tỉnh Lạng Sơn 2 tỷ đồng, tỉnh Cao Bằng 500 triệu đồng…

Mới đây, SHB và các công ty trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển cũng trao tặng kinh phí xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa dành cho các hộ nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hạnh Phúc (Lào Cai) trị giá 1,2 tỷ đồng. Hành trình lan tỏa tâm yêu thương của SHB vẫn đang tiếp tục đến với các tỉnh thành khác, chung tay lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần cải thiện điều kiện sống và hỗ trợ bà con vươn lên ổn định cuộc sống.

SHB đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, hướng đến mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.