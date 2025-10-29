Sharp chuẩn bị tung ra mẫu xe điện ý tưởng có phòng chiếu phim

(VTC News) -

Hãng sản xuất tivi, lò vi sóng Sharp đang lấn sân sang mảng ô tô với sự hậu thuẫn của Foxconn.

Sharp cho biết sẽ ra mắt mẫu xe ý tưởng tiếp theo của mình vào tuần tới. Đây là một minivan điện mang phong cách tối giản, với mức giá mà theo Sharp là “các gia đình có thể dễ dàng chi trả”.

Năm 2024, hãng từng trình làng mẫu LDK+, mang dáng dấp của một chiếc van. Tuy nhiên, Sharp cho biết thiết kế mới hoàn toàn khác biệt và nhẹ hơn so với năm ngoái, dù vẫn giữ tinh thần “phòng khách di động”.

Mẫu concept LDK+ từng được Sharp giới thiệu. (Ảnh: The Japan News)

Mẫu concept lần này chưa phải phiên bản hoàn thiện, nhưng đã tiệm cận bản sản xuất hơn so với trước.

Dù thông tin chi tiết vẫn được giữ kín, chiếc xe được cho là sẽ có máy chiếu và màn hình cuộn, biến không gian cabin thành rạp chiếu phim mini di động. Đây là một tính năng được rất nhiều người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng, qua đó gợi ý về thị trường mục tiêu của mẫu xe này.

LDK+ có màn hình LCD cho hành khách phía sau. (Ảnh: The Japan News)

Việc Sharp lấn sân sang lĩnh vực ô tô cũng không quá bất ngờ. Thương hiệu này thuộc quyền kiểm soát của Foxconn. Năm 2016, Foxconn chi 3,5 tỷ USD để nắm 66% cổ phần Sharp, trong bối cảnh công ty Nhật Bản đang gặp khó khăn tài chính. Việc mở rộng thị phần sang ô tô có thể là hướng đi sinh tồn của Sharp.

Foxconn từ lâu đã nuôi tham vọng này. Tập đoàn từng mua lại nhà máy của Lordstown Motors tại bang Ohio (Mỹ) - vốn là nhà máy cũ của General Motors - để sản xuất xe điện, nhưng dự án này cuối cùng không thành công.

Trong nhiều năm qua, Foxconn cũng giới thiệu hàng loạt mẫu xe điện ý tưởng, và đầu năm nay còn công bố liên minh với Mitsubishi, dù chưa rõ hai dự án có liên quan đến nhau hay không.

Chiếc minivan điện Sharp có thể liên quan tới mẫu Model D EV do bộ phận ô tô Foxtron của Foxconn giới thiệu trước đó. Foxtron mô tả Model D là một xe đa dụng phong cách sống, tập trung mang lại trải nghiệm nội thất cao cấp và đậm chất công nghệ, với 4 màn hình riêng biệt.

Mẫu xe này sử dụng nền tảng 800 volt, cho phạm vi hoạt động 410 dặm (660 km) theo chuẩn WLTP, nhờ pin LFP dung lượng ít nhất 100 kWh. Model D được giới thiệu như một mẫu concept gần hoàn thiện, nhưng có thể sẽ không được sản xuất hàng loạt, và thay vào đó trở thành minivan Sharp, dù có thể bỏ đi phần thiết kế ngoại thất do Pininfarina thực hiện.