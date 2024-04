Sếp Eximbank xin rút kinh nghiệm vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị đòi 8,8 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 26/4, Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank- mã cổ phiếu: EIB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 để thông qua kế hoạch kinh doanh với tham vọng lợi nhuận gần gấp đôi so với năm 2023, lên đến 5.180 tỷ đồng, tăng 2.460 tỷ đồng so với lãi thực hiện năm 2023. Nợ xấu nội bảng được đưa về 1,8% (con số này của năm 2023 là 2,71%).

Tại đại hội, cổ đông Eximbank chất vấn Ban điều hành khá nhiều vấn đề quản trị, về điều hành hoạt động kinh doanh. Một trong các vấn đề ồn ào thời gian qua là câu chuyện khách hàng của Eximbank nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng, sau 10 năm bị ngân hàng đòi nợ với tổng số lãi và gốc hơn 8,8 tỷ đồng...

Xin rút kinh nghiệm

Trả lời cổ đông về ồn ào chuyện khách hàng của Eximbank nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng từ sau 10 năm bị ngân hàng đòi nợ với tổng số lãi và gốc hơn 8,8 tỷ đồng, ông Nguyễn Hoàng Hải, quyền Tổng giám đốc Eximbank, nói vụ việc này trong thời gian qua thực sự đã gây ảnh hưởng lớn đối với Eximbank nói riêng và cả ngành ngân hàng nói chung.

Ồn ào thu nợ thẻ tín dụng của Eximbank trong tháng 3 khiến nhiều người dùng thẻ lo ngại. (Ảnh: TL)

Quyền Tổng giám đốc Eximbank cho rằng đây là một bài học lớn cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về cách vận hành, cũng như thông tin, trao đổi với khách hàng, cách truyền thông điệp ra bên ngoài thị trường. Đây cũng là bài học ý nghĩa mà Ban điều hành ngân hàng cần rút kinh nghiệm để xây dựng hệ thống.

Về cách tính lãi với thẻ tín dụng, lãnh đạo Eximbank cho biết có nhiều góc nhìn khác nhau, nhưng việc nhanh chóng vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước đã giúp giảm sự sự bức xúc của dư luận. Việc làm ảnh hưởng lớn đến tâm lý khách hàng Ban điều hành Eximbank coi là bài học lớn, và nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhất là khâu ứng xử.

Eximbank sẽ chuyển hội sở sang một vị trí khác ở trung tâm Quận 1. (Ảnh: TL)

"Chúng tôi cam kết các chính sách đã được cập nhật lại phù hợp hơn với thị trường, ở trạng thái tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng khách hàng, tôn trọng các quy định hợp lý, chia sẻ và không có những hiểu lầm nữa, không tạo nên sự bức xúc nào với khách hàng nữa.

Nhân đây tôi cũng xin gửi tới tất cả cổ đông, truyền thông báo chí khẳng định Eximbank rất cầu thị, nghiêm túc rút kinh nghiệm, để có một hình ảnh mới về thị trường thẻ không chỉ riêng Eximbank mà còn các ngân hàng bạn", CEO Eximbank cam kết.

Về thu phí thẻ không sử dụng, ông Hải cho biết theo quy định mới được Eximbank cập nhật, đối với những tài khoản không gắn chíp, không sử dụng thì chắc chắn sẽ không bị thu phí. Tuy nhiên, khách hàng cũng cho ngân hàng được làm rõ khi nguồn tài nguyên bị lãng phí. Thẻ mở ra nhưng không sử dụng là lãng phí, và ngân hàng sẽ có chính sách cắt bỏ với những tài khoản này.

Mục tiêu tham vọng

Với con số lợi nhuận 5.180 tỷ đồng đầy tham vọng, cổ đông Eximbank yêu cầu Ban điều hành giải trình rõ cơ sở để thực hiện khả thi, khi năm 2023 kết quả kinh doanh của ngân hàng chỉ đạt 54% kế hoạch đặt ra, ông Nguyễn Hoàng Hải, quyền Tổng giám đốc Eximbank, cho rằng do 2023 quá khó khăn. Eximbank thực hiện các kế hoạch một cách thận trọng trong bối cảnh thị trường nhiều bất ổn, khó lường.

CEO Eximbank nói ban điều hành ngân hàng rút kinh nghiệm sâu sắc trong câu chuyện đòi nợ thẻ tín dụng khách hàng gây xôn xao thời gian qua. (Ảnh: HL)

"Chúng tôi ưu tiên đầu tư vào nội tại, hạ tầng để tạo nền tảng bứ phá cho giai đoạn sắp tới. Do vậy mà năm 2023, kết quả kinh doanh có chững lại. Cũng vì đã đầu tư vững chắc nội tại, có nền tảng rồi nên năm nay, Ban điều hành ngân hàng tự tin đặt kế hoạch lợi nhuận 5.180 tỷ đồng và tôi tin chắc là sẽ khả thi. Tôi cũng tin Eximbank đang trên đường quay lại hình bóng cũ, sẽ lấy lại vị thế Top 10", ông Hải khẳng định.

Cùng với kế hoạch kinh doanh, cổ đông cũng yêu cầu HĐQT có nhận định đúng về cổ phiếu EIB. Liên tục trong cuối năm 2023 và quý I/2024, nhóm cổ phiếu ngân hàng khá sôi động nhưng cổ phiếu EIB luôn đi ngược thị trường, loanh quanh ở vùng giá thấp 17.000 - 18.000 đồng.

Chủ tịch HĐQT Đỗ Hà Phương cho rằng, cổ phiếu ngân hàng từ cuối năm qua có 2 nhóm, nhóm thứ nhất với nhiều mã tăng rất tốt, nhóm còn lại dẫm chân tại chỗ và đi lùi, mà Eximbank nằm ở nhóm này.

Theo bà Phương, nguyên nhân đầu tiên dẫn đến giá cổ phiếu biến động là do vận động của thị trường, do cung cầu. Lý do thứ 2 là chỉ số P/B (price-to-book ratio) mà nhà đầu tư sử dụng để đánh giá sức mạnh tài chính của ngân hàng của Eximbank ở mức 1,37%, chỉ nhỉnh hơn mức trung bình của thị trường. Thứ 3 là năng lực nội tại của Eximbank.

Tuy nhiên, trong quý I/2024, tăng trưởng tín dụng của Eximbank khá tốt, ở mức 4,7%, hiệu quả của ngân hàng cũng dần cải thiện, và điều này có thể hỗ trợ cải thiện giá cổ phiếu EIB thời gian tới.

Đánh giá về hoạt động kinh doanh trong quý I/2024, ông Nguyễn Hoàng Hải nói rằng đây là thời điểm khó khăn nhất của ngành ngân hàng mà ông chứng kiến trong quá trình 18 năm làm trong ngành. Thị trường tìm khách hàng cực kỳ khó, người có nhu cầu vay rất ít và người vay thực sự càng ít hơn. Trong bối cảnh đó, Eximbank đã đưa rất nhiều giải pháp nên tăng trưởng tín dụng đạt trên 4%. Ông Hải nhận định khó khăn của ngành ngân hàng sẽ giảm trong quý II và tốt lên trong quý III.

Kết thúc quý I, Eximbank đạt lợi nhuận 661 tỷ đồng, nếu tính đến ngày 26/4 thì con số lợi nhuận đang là 1.009 tỷ đồng. Tổng giám đốc Eximbank nói kết quả này càng khẳng định con số lợi nhuận Ban điều hành đưa ra là khả thi, và tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Sau 10 năm, cổ đông được chia cổ tức tiền mặt

Tại đại hội, cổ đông Eximbank cũng thông qua một loạt tờ trình, trong đó có phương án dời trụ sở chính về tòa nhà Văn phòng (Fideco Center) tại phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM; thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, kết quả bán cổ phiếu quỹ, xuất toán nợ đã được xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng, ban hành quy chế mới tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến… Trong đó, thù lao cho Hội đồng quản trị 25 tỷ đồng, thù lao Ban kiểm soát không dưới 10 tỷ đồng.

Về phân phối lợi nhuận năm 2023, Eximbank sẽ dùng 1.741 tỷ đồng để chia cổ tức theo tỷ lệ 10%, thông qua 7% cổ phiếu và 3% tiền mặt.

Với phương án chia cổ tức bằng tiền mặt, số tiền mà ngân hàng dự kiến chi cổ tức cho cổ đông là 522 tỷ đồng. Đây sẽ là lần đầu tiên cổ đông Eximbank được nhận cổ tức bằng tiền mặt sau 10 năm.

Cổ đông Eximbank lần đầu tiên nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 3% sau 10 năm chờ đợi. (Ảnh: Phương Huỳnh)

Với phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu (7%), ngân hàng dự kiến phát hành thêm 121,9 triệu cổ phiếu mới, tương ứng vốn điều lệ tăng thêm 1.219 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của Eximbank sẽ đạt 18.688 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành là trong năm 2024.

Lợi nhuận chưa phân phối của Eximbank lũy kế đến cuối 2023 là gần 1.800 tỷ đồng.

Năm 2023, Eximbank có 2 lần trả cổ tức bằng cổ phiếu, với tỷ lệ 20% và 18% từ nguồn lợi nhuận giữ lại của 5 năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021.

Ngoài ra tại đại hội, cổ đông cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Mai Loan. Bà Loan đã xin từ chức vì lý do cá nhân. Bà Lê Thị Mai Loan được bầu vào Hội đồng quản trị Eximbank tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 14/2/2023.

Ngân hàng bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) theo danh sách ứng viên được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.