SEMIExpo Vietnam 2025 quy tụ nhiều tập đoàn công nghệ và KCN hàng đầu thế giới

(VTC News) -

SEMIExpo Vietnam 2025 sẽ kéo dài hai ngày 7-8/11, do Bộ Tài chính, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) và Hiệp hội Công nghiệp Toàn cầu SEMI phối hợp tổ chức. Sự kiện dự kiến ​​quy tụ 5.000 đại biểu và 200 nhà triển lãm đến từ các tập đoàn công nghệ, trường đại học và khu công nghiệp hàng đầu thế giới.

Với chủ đề "Thúc đẩy Khát vọng Bán dẫn Việt Nam", triển lãm lần thứ hai sẽ làm nổi bật những bước tiến nhanh chóng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Các công ty lớn như ASML, Samsung, Amazon, Lam Research, Tokyo Electron, Coherent, Amkor, Micron, Cadence, Qualcomm, Intel, FPT và Viettel sẽ tham gia.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC). (Ảnh: Minh Hoàn)

Phát biểu tại lễ họp báo trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội Đổi mới sáng tạo 2025 đang diễn ra tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, bà Linda Tan, Chủ tịch SEMI Đông Nam Á, chia sẻ: “Chúng tôi đã định vị Việt Nam như một sân chơi toàn cầu và mong muốn đưa Việt Nam trở thành một nhân tố quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Với nền tảng này, chúng tôi cũng đang thu hút rất nhiều đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Năm nay, chúng tôi đã tập hợp chương trình tìm nguồn cung ứng lớn nhất, bao gồm bốn công ty thành viên toàn cầu của SEMI, đến Việt Nam để tìm nguồn cung ứng tại địa phương. Điều này sẽ giúp các công ty trong nước mở rộng năng lực và kết nối với hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu.”

Còn theo ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Việt Nam tự hào chào đón sự trở lại của SEMIEXPO Việt Nam năm thứ hai, phản ánh cam kết mạnh mẽ trong việc xây dựng hệ sinh thái bán dẫn đẳng cấp thế giới.

“Với cơ chế chính sách quyết liệt, hợp tác quốc tế sâu rộng và các dự án đầu tư mới vào R&D cũng như phát triển nguồn nhân lực, chúng tôi đang kiến tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn. SEMIEXPO Việt Nam không chỉ là triển lãm, mà còn là chất xúc tác để thúc đẩy hội nhập và khẳng định vai trò của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.”, ông Võ Xuân Hoài cho biết.

Theo ban tổ chức cho biết, điểm nhấn tại SEMIEXPO Vietnam 2025 gồm:

● Triển lãm & NextGen Hub về Đổi mới sáng tạo & cơ hội nghề nghiệp: Trưng bày về thiết kế chip, sản xuất, lắp ráp, kiểm thử, đóng gói và thiết bị; giới thiệu đặc biệt về startup, chuyên gia tiên phong và trường đại học có các giải pháp AI, tự động hóa, phát triển bền vững và sản xuất thông minh; nền tảng kết nối doanh nghiệp - trường học để cùng định hướng nghề nghiệp cho các nhân tài bán dẫn.

● Hội nghị cấp cao: Đối thoại cùng Lãnh đạo Chính phủ và các bộ ngành liên quan; các diễn đàn chuyên đề như “Mở khóa cơ hội cho chuỗi cung ứng thiết bị bán dẫn nội địa” và “AI: Thúc đẩy hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao của Việt Nam”.

● Thông tin thị trường & công nghệ: Triển vọng thị trường toàn cầu (SEMI); chiến lược quốc gia (Bộ Khoa học & Công nghệ); cơ chế, chính sách ưu đãi (Bộ Tài chính); lộ trình phát triển năng lượng bền vững (SEMI).

● Phiên kết nối thị trường: phiên kết nối trực tiếp các nhà cung ứng đủ điều kiện và khách hàng toàn cầu; thảo luận giải pháp tăng cường khả năng chống chịu chuỗi cung ứng.

● Chương trình phát triển nguồn nhân lực: TalentCONNECT (tọa đàm nghề nghiệp); TECH Zoomers Bootcamp (tập huấn 2 ngày cho sinh viên STEM); Flash Mentoring (sinh viên trao đổi trực tiếp với lãnh đạo trong ngành).

● Cơ hội kết nối: Tiệc chào mừng đại biểu quốc tế; Đêm giao lưu ngành; Giải Golf@SEMIEXPO Việt Nam - không gian thư giãn cho thảo luận kinh doanh và xây dựng quan hệ hợp tác.