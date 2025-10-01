Công nghệ 1/10: YouTube thử nghiệm AI DJ như có người dẫn chuyện

(VTC News) -

YouTube thử nghiệm AI DJ giống Spotify

YouTube vừa ra mắt “YouTube Labs” – nền tảng thử nghiệm các tính năng mới, tương tự như Google Labs. Một trong những tính năng đầu tiên là AI Music Hosts, phiên bản của Spotify AI DJ, đã bắt đầu xuất hiện với một số người dùng YouTube Music.

AI Music Hosts có khả năng giới thiệu bài hát tiếp theo, giải thích lý do chọn bài đó và chia sẻ thông tin thú vị về nghệ sĩ. Ví dụ, AI đã kể về nguồn cảm hứng của bài “Shake It Off” của Taylor Swift và cách cô ấy đăng ký bản quyền một số câu hát.

Cận cảnh trang ứng dụng YouTube Music trong App Store trên iPhone. (Nguồn: Shutterstock)

Tính năng này gợi nhớ đến các chương trình radio xưa với người dẫn chuyện. Tuy nhiên, vì giọng nói là AI và không có tương tác thực sự, nên trải nghiệm có thể thiếu chiều sâu cảm xúc.

Hiện tại, AI Music Hosts chỉ khả dụng thông qua YouTube Labs và yêu cầu người dùng phải có tài khoản YouTube Premium. Người dùng tại Mỹ có thể đăng ký vào danh sách chờ để thử nghiệm.

Dot – robot giao hàng tự động

DoorDash vừa ra mắt Dot, một robot nhỏ màu đỏ có thể tự lái trên đường, làn xe đạp và vỉa hè với tốc độ lên đến 32 km/h. Dot được thiết kế trông thân thiện như nhân vật hoạt hình, với mắt LED và miệng mở ra để chứa đồ ăn. Dot cao chưa đến 1,5 mét, rộng khoảng 1 mét và nặng 160 kg. Nó có thể chứa tối đa 6 hộp pizza hoặc 13 kg thực phẩm. Các tùy chọn như giá đỡ cốc và tủ lạnh mini giúp Dot linh hoạt với nhiều loại đơn hàng.

Robot giao hàng tự động Dot làm việc tại Mỹ. (Nguồn: Doordash)

Dot sử dụng 8 camera, 4 radar và 3 cảm biến lidar để phát hiện vật cản. Hệ thống AI thời gian thực giúp nó chọn tuyến đường tối ưu để giao hàng. Mỗi Dot chạy bằng pin có thể tháo rời và sạc riêng biệt. Điều này giúp DoorDash dễ dàng quản lý và bảo trì đội xe.

Dot được huấn luyện để nhường đường cho người đi bộ và xe đạp. Nếu gặp sự cố, Dot sẽ tự dừng lại và chờ nhân viên hỗ trợ đến xử lý. DoorDash không cho phép điều khiển từ xa, nhằm đảm bảo an toàn tối đa.

Meta mua lại Startup chip AI

Meta đang tiến hành mua lại Rivos, một startup chuyên thiết kế chip, nhằm củng cố nỗ lực phát triển chip nội bộ phục vụ cho trí tuệ nhân tạo. Thông tin này được tiết lộ bởi một nguồn tin thân cận với Reuters.

Rivos có trụ sở tại Santa Clara, California, và được hậu thuẫn bởi CEO của Intel, ông Lip-Bu Tan. Công ty tập trung vào thiết kế chip dựa trên kiến trúc RISC-V – một giải pháp mã nguồn mở thay thế cho các kiến trúc chip của Arm, Intel và AMD.

Trước đó, vào tháng 3, Reuters đã đưa tin Meta đang thử nghiệm chip AI đầu tiên do chính họ phát triển, nhằm giảm chi phí hạ tầng khi sử dụng các công cụ AI tiên tiến. Hiện tại, Meta vẫn phụ thuộc nhiều vào chip AI của Nvidia.

Theo báo cáo từ The Information, Rivos đang tìm kiếm nguồn vốn mới với mức định giá hơn 2 tỷ USD. Bloomberg là đơn vị đầu tiên đưa tin về thương vụ tiềm năng này.