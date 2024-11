SeABank khởi động giải chạy SeARun 2024 hướng tới cộng đồng

(VTC News) -

Giải chạy cộng đồng thường niên “SeABank Run For The Future 2024” (SeARun 2024) do Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) tổ chức sẽ khởi tranh từ ngày 08/11 - 30/11/2024 trên nền tảng trực tuyến qua ứng dụng UpRace.

Không chỉ là sân chơi rèn luyện thể chất, SeARun 2024 còn hướng tới cộng đồng với mục tiêu trồng thêm 68.000 cây xanh và trao 10 học bổng trọn đời phổ thông cho học sinh nghèo hiếu học với tổng số tiền dự kiến gần 1,7 tỷ đồng.

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, giải chạy cộng đồng “SeABank Run For The Future” của SeABank đã thu hút sự chú ý và tham gia của 150.000 vận động viên (VĐV) là CBNV, đối tác, khách hàng trên cả nước với hơn 6,1 triệu km thông qua các giải chạy trực tiếp và trực tuyến. Tiếp nối những thành công đã đạt được, SeARun 2024 sẽ diễn ra trong 23 ngày (từ ngày 08/11 - 30/11/2024) dưới hình thức trực tuyến trên ứng dụng UpRace mang tên SeARun 2024: Beyond Limit - Be a Legend.

Thông qua giải chạy này, SeABank mong muốn mang tới sân chơi thể thao bổ ích, giúp mọi người nâng cao tinh thần thể dục thể thao, kết nối những người có chung sở thích với môn chạy bộ. Đặc biệt, giải chạy còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc “Vì cộng đồng” - một trong 5 giá trị cốt lõi của Ngân hàng, góp phần kết nối khách hàng và cộng đồng để chung tay bảo vệ môi trường, hỗ trợ trẻ em nghèo học giỏi, hướng tới những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

Là giải chạy phi lợi nhuận, với mỗi km vận động viên chạy hợp lệ sẽ được quy đổi thành 1.000đ và SeABank ủng hộ vào quỹ thiện nguyện vì môi trường SeAGreen để trồng 68.000++ cây xanh, đồng thời trao học bổng trọn đời phổ thông cho 10 em học sinh nghèo vượt khó thông qua Quỹ Ươm mầm ước mơ. Tổng số tiền dự kiến gần 1,7 tỷ đồng.

Điểm mới của giải chạy lần này là Ban tổ chức đã thiết lập thêm tính năng nhóm nhỏ trong đội lớn. Cụ thể, sau khi VĐV đăng ký tham gia sự kiện sẽ chọn đội lớn để tham dự, các thành viên trong đội có thể tiếp tục lập các nhóm nhỏ và thi đấu với nhau. Điều này tạo sức cạnh tranh giữa các nhóm nhỏ nhằm thúc đẩy thành tích đội lớn.

Ngoài ra, ở mùa giải này sẽ phân chia bảng riêng cho các nhóm chạy bán chuyên nghiệp và nhóm chạy phong trào (nhóm bán chuyên nghiệp sẽ nằm chung tại bảng SeAPro – Runner).

Đáng chú ý, Ban tổ chức cũng chia thành 5 mức độ hoàn thành tương ứng với các danh hiệu và số km của mỗi VĐV là: FIGHTER (>50km), WARRIOR (>100km), HERO (>200km), SUPER (>300km), ANGEL (>400km) và LEGEND (>500km) và nhận chứng nhận tương ứng khi kết thúc giải. Đặc biệt, các VĐV sẽ được nhân đôi thành tích vào các ngày chủ nhật trong thời gian diễn ra chương trình và ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/2024).

Cơ cấu giải thưởng của năm nay cực hấp dẫn với tổng giá trị gần 150 triệu đồng dành cho các hạng mục: Giải tập thể hạng Pro - Runner dành cho Top 3 đội bán chuyên nghiệp có tổng thành tích hợp lệ cao nhất; Giải Cá nhân Pro - Runner dành cho Top 20 VĐV bán chuyên nghiệp có thành tích hợp lệ cao nhất; Giải Tập thể chung hạng phong trào dành cho Top 6 đội theo tổng thành tích hợp lệ cao nhất; Giải Cá nhân dành cho Top 20 VĐV phong trào có thành tích hợp lệ cao nhất.

Cách thức giải chạy SeABank Run For The Future 2024 và chung tay thực hiện các hoạt động xã hội ý nghĩa như sau:

Bước 1: VĐV tải ứng dụng UpRace trên điện thoại di động hoặc truy cập website: https://uprace.vn và đăng ký tài khoản. Các VĐV đã có tài khoản UpRace có thể đăng nhập vào tài khoản sẵn có của mình.

Bước 2: Các VĐV sau khi đăng ký tài khoản thành công công sẽ tham gia sự kiện bằng cách bấm nút “Tham gia” vào sự kiện SeARun 2024 [SS2]: Beyond Limit – Be a Legend trong mục “Cộng đồng” > “Sự kiện” trên ứng dụng.

Bước 3: VĐV bấm tạo nhóm mới hoặc tham gia vào một Đội mà mình lựa chọn.

- Mỗi tài khoản của VĐV chỉ được chọn một Đội để thi đấu trong sự kiện.

- Trong mỗi đội, các VĐV có thể tự tạo/tạo các nhóm nhỏ để thi đấu trong cùng một Đội lớn.

- Các VĐV không được phép thay đổi Đội từ khi sự kiện bắt đầu 00h00 ngày 08/11/2024.

- Các VĐV không đăng ký tham gia mới sự kiện từ 00h ngày 17/11/2024.

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với hơn 3,6 triệu khách hàng, gần 5.500 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng trụ cột trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 28.350 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III. Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất. Chi tiết vui lòng truy cập website: www.seabank.com.vn