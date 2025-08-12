Sẽ có 34 toa tàu ẩm thực giới thiệu đặc sản 34 tỉnh, thành tại Triển lãm 80 năm

(VTC News) -

Nội dung trên được Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề cập khi phát biểu chỉ đạo tạo phiên họp của Ban Chỉ đạo Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (Triển lãm), diễn ra sáng 12/8.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng lưu ý các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố tập trung nguồn lực, vật lực, nhân lực, thực hiện 24/24, bảo đảm cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trước ngày 15/8 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo các bộ quan tâm rà soát kỹ các công việc, trong đó có thẩm định, thông qua các nội dung tại Triển lãm, chuẩn bị kỹ các tài liệu, hình ảnh phản ánh đúng thực tiễn, xứng tầm sự kiện để đưa vào Triển lãm.

"Các tỉnh, thành phố tham gia đầy đủ, bảo đảm triển khai đủ 34 toa tàu ẩm thực địa phương để giới thiệu tinh hoa ẩm thực và đặc sản của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước", Phó Thủ tướng đề cập.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Vingroup, Tư vấn quốc tế rà soát kỹ khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế nhận diện tổng thể. Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm khẩn trương thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần xây dựng chương trình, nội dung chi tiết, các ấn phẩm, tài liệu cho họp báo sự kiện vào ngày 22/8; có kế hoạch, phương án cụ thể để quản lý, vận hành Trung tâm Báo chí; khẩn trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về Triển lãm trên các phương tiện truyền thông… để sự kiện được đông đảo Nhân dân và công chúng biết đến, quan tâm và hưởng ứng tham gia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án chấm điểm các gian trưng bày, tổ chức các chương trình nghệ thuật trước, trong và sau Triển lãm, tổ chức công tác ẩm thực tại Triển lãm, cần chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng món ăn, đa dạng và hấp dẫn, cũng như bảo đảm vệ sinh môi trường.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ trì lập kế hoạch, danh sách và kế hoạch mời các đoàn lãnh đạo cấp cao tham quan Triển lãm trên cơ sở kết hợp với các đoàn tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, bảo đảm công tác đón tiếp chu đáo.

Phó Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội chỉ đạo Công an TP Hà Nội có phương án tổ chức các tuyến giao thông, phân luồng giao thông, bảo đảm thông suốt, an toàn giao thông; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân và khách tham quan Triển lãm; bảo đảm cung cấp đầy đủ điện, nước liên tục, không để xảy ra gián đoạn trong suốt quá trình thi công và tổ chức Triển lãm.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn Vingroup tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong những ngày tập trung thi công cao điểm, bảo đảm điều kiện thi công ngoài giờ, đáp ứng yêu cầu về tiến độ; cải thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân công thi công trong điều kiện thời tiết nắng nóng; tăng cường các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm khí bụi, tiếng ồn.

Phó Thủ tướng lưu ý triển khai trang trí toàn bộ khu vực bên ngoài và bên trong Trung tâm Triển lãm; thiết kế các biểu tượng sống động tại khu vực Sân Tây thể hiện khát vọng bầu trời, vươn xa ra biển (các cảng biển lớn, đội tàu lớn…), đi sâu vào lòng đất (hệ thống tàu điện ngầm, không gian ngầm...).

Nhấn mạnh việc tham gia, tổ chức Triển lãm này là niềm tự hào và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu tất cả các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đều phải tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất để xứng tầm kỷ niệm 80 năm xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, tổng thể, khách quan, hiệu quả và tiết kiệm.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, dự kiến thời gian tổ chức khai mạc Triển lãm vào 9h ngày 28/8, bế mạc vào 20h ngày 5/9, địa điểm tại Sân khấu ngoài trời tại sân Bắc, Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Trước đó, vào 9h ngày 20/8 tổ chức kiểm tra và sơ duyệt, 9h ngày 26/8 tổ chức tổng duyệt toàn bộ Triển lãm.