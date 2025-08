Bố trí giao thông công cộng để người dân tham quan Triển lãm thành tựu Đất nước

(VTC News) -

Yêu cầu trên được đề cập tại Công điện số 126 của Thủ tướng về việc khẩn trương triển khai công tác tổ chức Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (Triển lãm).

Công điện nêu rõ, thời gian từ nay đến ngày khai mạc Triển lãm chỉ còn hơn 20 ngày, quy mô tổ chức lớn, khối lượng công việc nhiều, cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

Bên trong Trung tâm Triển lãm Việt Nam (đường Trường Sa, xã Đông Anh, TP Hà Nội).

Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội tổ chức các tuyến giao thông, bố trí phương tiện giao thông công cộng phục vụ nhu cầu đi lại và bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân, khách tham quan Triển lãm; tăng cường quảng bá tuyên truyền về Triển lãm tại các khu vực tập trung dân cư, cũng như xung quanh khu vực Triển lãm.

UBND TP Hà Nội khẩn trương triển khai vệ sinh toàn bộ các tuyến đường, bảo đảm mỹ quan đô thị; chỉ đạo các đơn vị điện lực và cấp nước bảo đảm cung cấp đủ điện, nước liên tục, không để xảy ra gián đoạn trong suốt quá trình thi công và tổ chức Triển lãm.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tuyệt đối an toàn, bảo đảm toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm cơ bản hoàn thành trước ngày 15/8. Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, Ban Chỉ đạo sẽ kiểm tra, sơ duyệt vào ngày 20/8 và tổng duyệt vào ngày 26/8.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan cần chỉ đạo rà soát kỹ nội dung đề cương trưng bày và chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, hình ảnh, thông tin, tư liệu, hiện vật được trưng bày trong không gian triển lãm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác thi công trưng bày và gửi phương án thiết kế hoàn chỉnh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 5/8 để tổng hợp và xây dựng Triển lãm trên nền tảng số; khẩn trương bắt tay vào việc thi công theo kế hoạch đã đề ra, hoàn thành trước ngày 15/8.

Các địa phương tổ chức hoạt động hội chợ, trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp cần đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, có uy tín trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; sản phẩm, dịch vụ mang tính đại diện, tiêu biểu cho ngành nghề, địa phương; đạt các tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm tiêu dùng); ưu tiên doanh nghiệp có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, VietGAP, ISO... và có đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội, môi trường.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Vingroup và Tư vấn quốc tế, rà soát kỹ, khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế nhận diện ứng dụng trong không gian Triển lãm (trong đó nghiên cứu bổ sung thêm yếu tố văn hóa Việt Nam) và thiết kế maket trưng bày tổng thể Triển lãm, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đáp ứng các yêu cầu đề ra về chính trị, thẩm mỹ và đầy đủ căn cứ pháp lý.

Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm khẩn trương thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Vingroup xây dựng kế hoạch để các cơ quan, đơn vị vào thi công trưng bày, đảm bảo thời gian thi công phù hợp với khối lượng triển khai công việc của mỗi đơn vị, thời gian triển khai thi công trưng bày từ ngày 1/8, bảo đảm cơ bản hoàn thành trước ngày 15/8.

Bộ Ngoại giao lập kế hoạch, danh sách và lên chương trình các đoàn lãnh đạo cấp cao tham quan Triển lãm trên cơ sở kết hợp với các đoàn tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp triển khai thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn, phương án giao thông và công tác phòng cháy, chữa cháy cho các hoạt động trước, trong thời gian tổ chức Triển lãm, Lễ khai mạc, Lễ bế mạc.

Cùng đó, bố trí các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn cho Triển lãm, Nhân dân, khách tham quan trong nước và quốc tế; sớm triển khai hướng dẫn đăng ký, cấp, phát các loại thẻ, phù hiệu phục vụ Triển lãm.

Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác triển khai tổ chức Triển lãm; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình xử lý, triển khai công việc hằng ngày; hằng tuần báo cáo Thủ tướng, các Phó Thủ tướng biết tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc cụ thể và đề xuất kiến nghị (nếu có).