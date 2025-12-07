Sau vụ cháy khiến 4 người chết, TP.HCM tổng rà soát PCCC trên toàn thành phố

Theo văn bản, việc chỉ đạo được thực hiện trên cơ sở Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025 của Thủ tướng. Mục tiêu được UBND TP.HCM đặt ra là “ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan”, đồng thời nâng cao ý thức, kỹ năng phòng cháy, thoát nạn cho người dân.

Hiện trường vụ cháy làm 4 người tử vong thương tâm.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu quán triệt, triển khai nghiêm túc Công điện 236 và Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH). Công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ năng thoát nạn, quy định pháp luật về PCCC phải được thực hiện thường xuyên đến từng cán bộ, người lao động.

Đối với cấp xã, UBND TP.HCM yêu cầu tập trung rà soát toàn bộ nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; xử lý nghiêm tình trạng buông lỏng quản lý, cơi nới, lắp đặt “chuồng cọp”, bảng quảng cáo che chắn lối thoát nạn; bố trí hàng hóa dễ cháy gây nguy cơ cháy, nổ cao. Các địa bàn phải hoàn thành kiểm tra, chấn chỉnh trước ngày 31/12/2025.

Song song đó, thành phố tiếp tục nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, yêu cầu 100% nhà ở kết hợp kinh doanh phải tham gia tổ liên gia. Các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC sẽ bị yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi khắc phục xong vi phạm.

UBND TP cũng giao Công an TP.HCM chủ trì tổng rà soát, tuyên truyền kết hợp kiểm tra PCCC; xử lý triệt để các vi phạm gây cản trở thoát nạn, chiếm dụng không gian chung, tháo dỡ các kết cấu vi phạm.

Các vụ cháy và hành vi vi phạm quy định về PCCC sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm, kể cả hình sự theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Riêng vụ cháy tại số 227 Trần Hưng Đạo, Công an TP.HCM được giao khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có). UBND phường Cầu Ông Lãnh tiếp tục thăm hỏi, hỗ trợ, giúp gia đình các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM cũng được giao nhiệm vụ phối hợp kiểm tra trật tự xây dựng, an toàn hệ thống quảng cáo, an toàn điện với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ trên địa bàn thành phố.