Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy ở TP.HCM làm 4 người chết

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện 236 của Thủ tướng về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 4h37 ngày 5/12 làm 4 người và 2 người bị thương. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Lương Ý)

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu UBND TP.HCM chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định nơi ở, cuộc sống cho gia đình người bị nạn.

UBND TP.HCM cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị thương trong vụ cháy.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Chỉ thị số 01 ngày 3/1/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Các địa phương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn cháy, nổ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, hạn chế tối đa hậu quả, thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn.