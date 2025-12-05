Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy ở TP.HCM làm 4 người chết

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện 236 của Thủ tướng về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.
Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 4h37 ngày 5/12 làm 4 người và 2 người bị thương. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.
Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu UBND TP.HCM chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định nơi ở, cuộc sống cho gia đình người bị nạn.
UBND TP.HCM cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).
Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị thương trong vụ cháy.
Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Chỉ thị số 01 ngày 3/1/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.
Các địa phương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn cháy, nổ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, hạn chế tối đa hậu quả, thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn.
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), lúc 4h47 ngày 5/12, Tổng đài Cấp cứu 115 tiếp nhận một cuộc gọi về trường hợp cháy nhà, tại số 225 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.
Kíp trực cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 đến hiện trường cấp cứu 3 trường hợp, chuyển về cơ sở 2 lúc 5h15 cùng ngày.
Kíp trực của Trung tâm cấp cứu 115 đến hiện trường, chuyển tiếp 3 ca về Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2.
6 nạn nhân gồm 5 nữ và 1 nam. Trong đó có 2 người bệnh còn tỉnh táo, 4 người còn lại tím tái, đã ngưng tim ngưng thở trước khi đến viện.
Đối với 4 nạn nhân ngưng tim trước khi đến viện, dù đã được ê kíp tích cực cấp cứu hồi sức, kích hoạt ECMO. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng nên cả 4 nạn nhân đã không qua khỏi.
Hai bệnh nhân còn lại (nữ 18 tuổi và 21 tuổi) đang tỉnh táo, nhưng cần theo dõi sát, sau khi rà soát các chấn thương, tình trạng ổn định, đã được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục theo dõi.
