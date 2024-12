Sau sắp xếp, Bộ TN&MT cùng Bộ NN&PTNT cắt giảm 25 cục, vụ

Sau cuộc họp của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ngày 9/12 về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), hai Bộ đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án hợp nhất 2 Bộ.

Phương án tổ chức của Bộ NN&PTNT

Bộ TN&MT, hiện có 7 đơn vị tham mưu tổng hợp, 15 đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành, 2 tổ chức phối hợp liên ngành, 15 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 4 doanh nghiệp trực thuộc. Bộ NN&PTNT hiện có 8 đơn vị tham mưu tổng hợp, 13 đơn vị quản lý nhà nước liên ngành, 64 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 6 tổ chức đặc thù.

Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án hợp nhất của hai Bộ đã thống nhất, tên Bộ sau khi hợp nhất là: "Bộ Nông nghiệp, Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường".

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về cơ cấu tổ chức, trên cơ sở sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hai Bộ, Ban Chỉ đạo thống nhất cơ cấu tổ chức của Bộ mới có 30 đầu mối, giảm 25 đầu mối là các cục, vụ, đơn vị trực thuộc so với 55 đầu mối hiện có trong cơ cấu tổ chức của hai Bộ (tương ứng giảm tỷ lệ trên 45%). Trong đó, khối tham mưu tổng hợp giảm 8 đầu mối, khối quản lý nhà nước chuyên ngành giảm 10 đầu mối so với 27 đầu mối hiện có, khối đơn vị sự nghiệp giảm 7 đầu mối so với 12 đầu mối hiện có.

Về định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ NN&PTNT kết thúc hoạt động Ban cán sự đảng, lập Đảng bộ Bộ NN&PTNT theo yêu cầu và kế hoạch của Bộ Chính trị. Tiếp tục duy trì 2 Cục: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai. 6 đơn vị tham mưu tổng hợp sẽ hợp nhất với các đơn vị tương ứng của Bộ TN&MT, bao gồm: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ. Ngoài ra, đơn vị hợp nhất Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính, sau đó sẽ hợp nhất với Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ TN&MT).

Hợp nhất Cục Thủy lợi và Cục Quản lý Xây dựng công trình thành Cục Quản lý và Xây dựng công trình Thủy lợi. Hợp nhất Cục Trồng trọt và Cục Bảo vệ thực vật thành Cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật. Hợp nhất Cục Chăn nuôi và Cục Thú y thành Cục Chăn nuôi - Thú y. Hợp nhất Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm thành Cục Lâm nghiệp - Kiểm lâm. Hợp nhất Cục Thủy sản, Cục Kiểm ngư và Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường thành Cục Thủy sản - Kiểm ngư.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Bộ, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án, sắp xếp, tổ chức lại trong quá trình hợp nhất để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ban Chỉ đạo của Bộ NN&PTNT giao các đơn vị không thuộc diện sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại: Chủ động rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp, cơ cấu lại và giảm tổ chức bên trong để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo của Chính phủ. Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị, hoàn thành trước ngày 15/12/2024.

Bộ giao các đơn vị thuộc diện sắp xếp, sáp nhập, tổ chức, sắp xếp, cơ cấu lại, giảm mạnh tổ chức bên trong; phối hợp với Bộ TN&MT xây dựng Đề án hợp nhất với các đơn vị có chức năng tương ứng. Thời hạn hoàn thành các đề án theo phương án hợp nhất trước ngày 13/12/2024.

Phương án tổ chức lại của Bộ TN&MT

Theo phương án định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đối với các tổ chức hành chính trực thuộc Bộ TN&MT sẽ kết thúc mô hình Tổng cục Khí tượng Thủy văn; tổ chức lại Tổng cục Khí tượng Thủy văn thành Cục Khí tượng Thủy văn.

Hợp nhất 3 đơn vị quản lý về lĩnh vực đất đai (Vụ Đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai) thành Cục Quản lý đất đai. Đồng thời, nghiên cứu phương án có tổ chức sự nghiệp thực hiện chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu về điều tra, quy hoạch đất đai trực thuộc Bộ hoặc trực thuộc Cục để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Hợp nhất 2 đơn vị quản lý về lĩnh vực môi trường (Vụ Môi trường, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường) thành Cục Môi trường. Hợp nhất 2 đơn vị thuộc quản lý về lĩnh vực địa chất và khoáng sản (Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam) thành Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Thực hiện hợp nhất với các đơn vị của Bộ NN&PTNT hoặc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ từ các đơn vị có liên quan của Bộ NN&PTNT đối với các cục: Cục Quản lý tài nguyên nước (tiếp nhận nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước từ Cục Thủy lợi); Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (dự kiến tiếp nhận nhiệm vụ từ các đơn vị có liên quan của Bộ NN&PTNT); Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường (dự kiến hợp nhất với Trung tâm chuyển đổi số và thống kê nông nghiệp thành Cục Chuyển đổi số).

Thực hiện hợp nhất 7 đơn vị tham mưu tổng hợp với các đơn vị tương ứng của Bộ NN&PTNT, bao gồm: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.

Tiếp tục duy trì các cục: Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục Biến đổi khí hậu; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Viễn thám quốc gia.

Tiếp tục duy trì các văn phòng: Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. Nghiên cứu, tổ chức lại Văn phòng Đảng - Đoàn thể theo Kết luận số 09- KL/BCĐ và Quy định số 123-QĐ/TW ngày 26/9/2023 của Ban Bí thư.

Phương án cụ thể về việc thực hiện định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nêu trên sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện để báo cáo Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ TN&MT: Thực hiện hợp nhất 4/5 đơn vị có tên trong cơ cấu tổ chức của Bộ tại Nghị định số 68/2022/NĐ-CP' với các đơn vị có chức năng tương ứng của Bộ NN&PTNT, bao gồm: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

Kiện toàn, tổ chức lại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia theo hướng không đưa vào cơ cấu của Bộ tại Nghị định; định hướng sắp xếp, hợp nhất với đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của Bộ NN&PTNT hoặc trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước để phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Đối với các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Bộ sẽ được xem xét, sắp xếp trong quá trình hợp nhất hai Bộ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với các đơn vị sự nghiệp khác thuộc Cục trực thuộc Bộ, Tổng cục trực thuộc Bộ nghiên cứu sắp xếp lại theo hướng mỗi Cục chỉ duy trì từ 1 đến 2 đơn vị sự nghiệp. Đối với các đơn vị có tính đặc thù, những đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ quan trắc, điều tra cơ bản theo địa bàn, khu vực thì có thể duy trì nhiều hơn nhưng cũng phải rà soát, sắp xếp để tinh gọn bộ máy.