Sau phản ánh của Báo Điện tử VTC News, Vành đai 3 ở Hà Nội thế nào?

UBND phường Khương Đình vừa có văn bản báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường về kết quả kiểm tra, xử lý tình trạng rác thải ngập ngụa, phủ kín các tuyến đường vành đai Hà Nội, đặc biệt tại khu vực đường Vành đai 3 Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển (phường Khương Đình, Hà Nội) theo phản ánh của Báo Điện tử VTC News.

Dải phân cách đường Vành đai 3 (đoạn Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển) ngập tràn rác thải xây dựng.

Trong văn bản báo cáo, UBND phường Khương Đình nêu rõ: Sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo Điện tử VTC News, phường Khương Đình đã chỉ đạo công chức chuyên môn kiểm tra, rà soát toàn bộ dải phân cách đường Vành đai 3 đoạn Khuất Duy Tiến – Nguyễn Xiển thuộc địa bàn. Kết quả ghi nhận không có tồn đọng rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt tại khu vực do UBND phường quản lý.

UBND phường Khương Đình cho biết, để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, phường thường xuyên tuyên truyền tới hệ thống chính trị ở cơ sở, các hộ dân và cá nhân về việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.

Phường cũng giao công chức chuyên môn tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, UBND phường đã ban hành 14 quyết định xử phạt hành vi “vứt, bỏ rác thải sai quy định” với tổng số tiền 24.000.000 đồng.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News có bài viết "Rác thải ngập ngụa, phủ kín các tuyến đường vành đai Hà Nội" phản ánh tình trạng dải phân cách đường Vành đai 3 đoạn Khuất Duy Tiến – Nguyễn Xiển ngập rác thải xây dựng, rác sinh hoạt và vật liệu hư hỏng do người dân ngang nhiên vứt bỏ,

Sau khi bài viết đăng tải, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Văn bản số 10282/SNNMT-QLCTR ngày 03/12/2025, đề nghị UBND phường Khương Đình kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.

Liên quan tình trạng rác và phế thải bị đổ trộm dày đặc, cản trở giao thông và gây ô nhiễm môi trường trên tuyến Vành đai 2 và Vành đai 3 như báo chí phản ánh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã yêu cầu các sở, ngành vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Trong công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các phường sở tại, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu kiểm tra, làm rõ phản ánh về việc rác và phế thải xuất hiện dày đặc trên hai tuyến vành đai, gây mất mỹ quan đô thị.

Chủ tịch thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thành lập tổ công tác kiểm tra, báo cáo UBND TP trong thời gian sớm nhất; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng như Công an và Sở Xây dựng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.