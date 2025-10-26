Sau ly hôn vẫn phải chu cấp tiền nuôi mèo cho vợ cũ suốt 10 năm

(VTC News) -

Buğra B., sống tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vừa đệ đơn ly hôn người vợ là Ezgi B. với lý do bất đồng nghiêm trọng trong hôn nhân và quan điểm sống. Hai bên nhất trí chấm dứt hôn nhân và không yêu cầu bồi thường.

Tuy nhiên, đôi vợ chồng này đưa vào hồ sơ ly hôn một thỏa thuận khá đặc biệt, được cho là có thể tạo tiền lệ cho các vụ ly hôn của những cặp đôi nuôi thú cưng trong tương lai. Theo đó, người chồng chuyển giao quyền nuôi dưỡng hai chú mèo cho vợ và chấp nhận gánh vác các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chăm sóc chúng.

Sau cuộc ly hôn với vợ cũ, Buğra B. đồng ý trả 240 USD (khoảng 6,3 triệu đồng) mỗi ba tháng trong suốt 10 năm. Đây như một khoản "cấp dưỡng" dành cho hai chú mèo cưng của họ. Khoản tiền này sẽ được điều chỉnh hàng năm theo tỷ lệ lạm phát. Nếu không tính lạm phát, ước tính Buğra sẽ phải chi tổng cộng 9.600 USD (khoảng 252 triệu đồng) khi thời hạn 10 năm kết thúc.

Sau khi ly hôn vợ, người chồng chấp nhận chu cấp cho 2 chú mèo cưng liên tục trong suốt 10 năm. (Ảnh minh họa: Unsplash)

Thỏa thuận ly hôn nêu rõ: "Các bên đồng ý rằng hai chú mèo của Buğra B. sẽ ở lại với Ezgi B. Trong thời hạn tối đa là 10 năm, miễn là những chú mèo còn sống với Ezgi B thì Buğra B. sẽ thanh toán khoản cấp dưỡng theo quý, để Ezgi B. chi trả các chi phí chăm sóc mèo".

Văn bản cũng quy định thêm: "Sau khi ly hôn hoàn tất, mức phí này sẽ được điều chỉnh tăng hàng năm dựa trên tỷ lệ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)-EFE do cơ quan chức năng tại Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận".

Theo các phương tiện truyền thông, vụ việc này phản ánh một xu hướng đang diễn ra về cách thức đối xử với vật nuôi trong các tình huống pháp lý tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ luật Dân sự Thổ Nhĩ Kỳ xác định vật nuôi là "tài sản di chuyển được", không cần cấp dưỡng.

Tuy nhiên, các tình huống ly dị tương tự trong những năm gần đây lại được phán xử dựa trên Luật Bảo vệ Động vật của Thổ Nhĩ Kỳ được ban hành vào năm 2004. Luật này đảm bảo động vật được hưởng một cuộc sống thoải mái, nhận được sự đối xử tốt và đầy đủ tiện nghi, cũng như bảo vệ chúng khỏi đau đớn, khổ sở, tra tấn và mọi hình thức đối xử tàn ác.

Đây không phải là lần đầu tiên vật nuôi trở thành tâm điểm của một vụ ly hôn. Đầu tháng 10/2024, cặp vợ chồng mới cưới đến từ Ấn Độ đã tìm cách ly hôn sau khi chó và mèo của họ không thể hòa hợp trong ngôi nhà chung.

Người chồng sở hữu một con chó, một con cá và một con thỏ cưng. Người vợ chuyển đến sống cùng lại đem theo con mèo cưng của mình.

Ban đầu mọi chuyện khá êm đẹp, nhưng đàn vật nuôi của họ nhanh chóng xung đột với nhau. Hồ sơ tòa án cho biết con chó của chồng liên tục sủa vào con mèo của vợ, khiến nó sợ hãi và căng thẳng, đôi khi thậm chí không chịu ăn. Cặp đôi ly dị sau khi kết hôn được 8 tháng vì bất đồng trong việc giải quyết vấn đề vật nuôi.