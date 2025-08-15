Nhà ngoại cảm 'dỏm' vớ bẫm với dịch vụ giao tiếp với linh hồn thú cưng

(VTC News) -

Theo Jimu News, các nhà ngoại cảm tính phí 128 nhân dân tệ (468 nghìn đồng) cho gói dịch vụ mà khách hàng có thể hỏi thú cưng đã chết của mình 5 câu. Với mức phí 2.999 nhân dân tệ (gần 11 triệu đồng), số lượng câu hỏi sẽ không giới hạn trong vòng 6 tháng. Chi phí để tìm hiểu xem thú cưng của mình có được đầu thai hay không là từ 899 - 1.899 nhân dân tệ (3,2 - 6,9 triệu đồng) tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Nhiều chủ vật nuôi nhận ra mình bị lừa đảo sau khi bị các nhà ngoại cảm chặn trên mạng xã hội hoặc bị cho ra khỏi nhóm trò chuyện để sử dụng dịch vụ.

Nhiều người đang đau buồn vì thú cưng qua đời bị dụ vào nhóm trò chuyện trực tuyến để lừa tiền. (Ảnh: Getty Images)

Anran, một trong các nạn nhân, nuôi một chú chó Beagle tên QiQi từ năm 2009 đến 2024. Chú chó của cô chết vào tháng 10/2024 vì bệnh thận và Anran thường xuyên chia sẻ trạng thái nhớ thương thú cưng của mình trên mạng xã hội.

Sau đó, Anran nhận được tin nhắn từ người tên là Ling, gợi ý cô tham gia một nhóm trò chuyện trực tuyến. “Chị ơi, đừng buồn. Chúng chỉ mất thể xác thôi, còn linh hồn thì bất tử và có thể đầu thai. Em đã lập một nhóm chat dành cho những người mất 'bé cưng', chúng em động viên và an ủi nhau", Ling nhắn. "Nếu tin vào luân hồi, chị có thể tham gia nhóm của chúng em".

Chủ thú cưng trả tiền cho nhà ngoại cảm để giao tiếp với thú cưng đã chết.

Sau đó, Anran tham gia nhóm trò chuyện cùng hơn 400 thành viên. Cô mua dịch vụ liên lạc giá 128 nhân dân tệ (468 nghìn đồng) nhưng được thông báo phải đợi 4 ngày vì Ling, người tự nhận là nhà ngoại cảm, đang bận với quá nhiều đơn hàng. Sau đó, Anran phát hiện ra rằng "câu trả lời từ chú chó quá cố thông qua nhà ngoại cảm" chỉ đơn giản dựa trên nội dung cô chia sẻ trước đó trên mạng xã hội.

Anran cũng mua một gói đầu thai trị giá 899 nhân dân tệ (3,2 triệu đồng) và được yêu cầu cầu nguyện mỗi ngày cho đến khi con chó của cô xuất hiện trong giấc mơ và tiết lộ nó sẽ được đầu thai ở đâu.

Khi Anran phàn nàn với Ling rằng cô không còn gặp giấc mơ như vậy sau vài tuần, Ling đáp đó là vì cô không chân thành, niềm tin không mạnh mẽ hoặc cảm xúc không ổn định. Sau khi Anran liên tục khiếu nại, Ling chặn cô trên mạng xã hội.

Bình đựng tro cốt của một chú chó đã hỏa táng. (Ảnh: Getty Images)

Một người giấu tên cho biết, anh từng tham gia nhóm trò chuyện về tái sinh thú cưng, sau đó phát hiện đây là hoạt động lừa đảo. Anh biết ít nhất 20 nạn nhân đã tiêu tổng cộng 10.000 nhân dân tệ (36 triệu đồng). Một số nạn nhân đã trình báo vụ việc với cảnh sát.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra ngán ngẩm vì chiêu trò đánh vào tình cảm của những người yêu động vật cả tin cũng như sự nhẹ dạ của các nạn nhân: “Trời ơi, thực sự có một số người tin vào sự đầu thai của thú cưng!”; “Đừng để những kẻ lừa đảo lợi dụng nỗi buồn của bạn”...