Sau chuỗi ngày nắng nóng, TP.HCM sẽ có mưa dông trong tuần này

(VTC News) -

Chiều 15/4, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin về thời tiết TP.HCM trong 10 ngày tới.

Theo cơ quan khí tượng, những ngày tới, thời tiết ở TP.HCM ít mưa, nắng nóng, trưa chiều độ ẩm giảm xuống mức thấp nhất, chỉ từ 30 - 40%, trời khô nóng khó chịu.

Riêng khoảng ngày 17 - 20/4 về chiều cục bộ có mưa dông, đề phòng lốc, sét trong cơn dông.

Trong khoảng ngày 14 - 24/4, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam. Rãnh áp thấp có trục 24 - 26 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh dần, khoảng ngày 20 - 21/4 có trục qua Bắc Bộ.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin trong khoảng ngày 17 - 20/4 về chiều ở một số nơi tại TP.HCM sẽ có mưa dông.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung và Nam Trung Bộ hoạt động mạnh. Từ khoảng 16 - 17/4 hạ trục dần về phía nam và có cường độ suy yếu dần, nhiễu động gió đông có xu hướng phát triển tốt hơn. Trên vùng biển phía đông Nam Bộ, gió đông đến đông nam hoạt động với cường độ trung bình đến yếu.

Thời tiết TP.HCM trong sáng và chiều 15/4 vẫn duy trì nắng nóng, ít mây. Nhiệt độ trong khoảng 36 độ C - 37 độ C, độ ẩm tương đối 50-61%, mật độ mây trung bình 15-24%.

Hướng gió Đông Nam đến Nam Đông Nam đạt vận tốc 13-17 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 26-35 km/h.

Dự báo chỉ số UV: Chỉ số UV tại các quận, huyện của TP.HCM sẽ tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao (13).

Thời tiết TP.HCM về đêm ít mây, không mưa. Nhiệt độ dao động trong khoảng 28 độ C - 30 độ C, tăng 1 độ so với đêm trước đó. Độ ẩm trung bình phổ biến 74-83%, mật độ mây 1-21%. Hướng gió Đông Nam đạt vận tốc 11-15 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 26-35 km/h.