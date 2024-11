Sau 9 năm, dự án mở rộng đường 2,5km ở TP.HCM vẫn dang dở

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông TP.HCM - chủ đầu tư), nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, đoạn từ nút giao An Phú đến đường Nguyễn Hoàng đang vướng khoảng 22.000m2 đất chồng ranh với dự án Khu đô thị Phát triển An Phú do Công ty Cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư.