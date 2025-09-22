SATRA chuẩn hóa kho lạnh, tăng sức cạnh tranh cho hàng Việt

(VTC News) -

Với hệ thống kho lạnh hiện đại có sức chứa tới 22.000 pallet và mức tăng trưởng bình quân khoảng 5%/năm giai đoạn 2020–2025, SATRA đang từng bước chuẩn hóa quy trình lưu trữ, áp dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng thực phẩm khép kín. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 8% giai đoạn 2025–2030, triển khai Kho lạnh II hiện đại và nâng cấp các kho bãi trọng điểm.

Tổng Giám đốc Lâm Quốc Thanh khẳng định SATRA sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng, quản trị nhân sự và đa dạng dịch vụ để gia tăng lợi thế cạnh tranh, đưa hàng Việt chinh phục các thị trường khó tính, đồng thời hoàn thành kế hoạch tăng trưởng doanh thu – lợi nhuận, đóng góp cho sự phát triển bền vững của TP.HCM và cả nước.

Mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của SATRA

Kho lạnh đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng thực phẩm, nhất là trong bối cảnh các quy tắc về bảo quản thực phẩm ngày càng khắt khe gia tăng và nhu cầu bảo vệ sức khoẻ ngày càng cao của người tiêu dùng.

Báo cáo về Thị trường chuỗi cung ứng lạnh Việt Nam 2025 của FiinGroup vừa công bố hồi tháng 5 cho thấy, chỉ trong 3 năm từ 2021-2024, Việt Nam đã có thêm 27 cơ sở kho lạnh mới, nâng tổng công suất thiết kế lên khoảng 1,3 triệu pallet vào cuối năm 2024. FiinGroup dự báo đến năm 2028, công suất kho lạnh tại Việt Nam sẽ vượt mốc 1,7 triệu pallet.

Việt Nam vốn là quốc gia có thế mạnh về xuất khẩu hàng hoá thực phẩm tươi sống. Việc phát triển lĩnh vực kho lạnh giúp các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ giành lợi thế xuất khẩu trên thị trường thế giới mà còn phục vụ tốt nhu cầu người tiêu dùng, khẳng định giá trị chuỗi cung ứng của doanh nghiệp từ đó nâng cao vị thế và chiếm lĩnh thị phần trong nước.

Đó lý do SATRA - một thương hiệu bán lẻ hàng đầu - chú trọng đầu tư phát triển hệ thống kho lạnh. Với mục tiêu phát triển theo chiều sâu các ngành nghề kinh doanh chính bao gồm thương mại – dịch vụ, sản xuất – chế biến, xuất nhập khẩu, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi Xanh, xây dựng và phát triển hệ thống kho lạnh theo hướng hiện đại từ lâu đã là mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp này.

Kho lạnh SATRA hiện là một trong số các kho lạnh được đầu tư chuyên dụng thiết kế và xây dựng hiện đại. Sức chứa các kho lạnh lên đến 22.000 pallet, đáp ứng nhu cầu lưu trữ của các mặt hàng nông sản, thực phẩm tươi sống theo các tiêu chuẩn khắt khe, nhất là hàng hoá xuất vào các thị trường khó tính như EU, Nhật, Mỹ.

Giai đoạn 2020-2025, hệ thống kho lạnh của SATRA đã đạt doanh thu gần 600 tỷ đồng với mức tăng trưởng bình quân 5 năm là 5%. Theo đó, khoản lợi nhuận đạt được trong giai đoạn này gần 43 tỷ đồng giữ mức tăng trưởng bình quân 5 năm là 4%.

Quý 2 vừa qua, kho lạnh đã ký kết hợp đồng với 10 khách hàng mới giúp sản lượng hàng hóa lưu kho trong quý tăng mạnh. Kho lạnh cũng đã mở rộng kinh doanh mặt hàng lúa gạo với công ty đối tác bên cạnh việc kinh doanh thủy sản, thịt gia súc gia cầm như trước đây, đầy mạnh doanh thu nội địa.

Những thành quả trên cho thấy sự nhanh nhạy nắm bắt tình hình thị trường của ban lãnh đạo SATRA. Hệ thống kho lạnh đang không chỉ giúp SATRA nâng cao chất lượng chuỗi cung ứng khép kín mà còn hướng tới hoàn chỉnh hạ tầng thương mại trên hành trình phát triển bền vững.

Tiếp tục đầu tư nâng cấp trang thiết bị, ứng dụng công nghệ

Trong bối cảnh TP.HCM đang định hướng trở thành “siêu đô thị quốc tế”, SATRA đặt mục tiêu phấn đấu không chỉ khẳng định vai trò nòng cốt là doanh nghiệp phân phối chủ lực mà còn trở thành trung tâm kết nối, tạo dựng nền tảng phân phối thống nhất và hiện đại hướng tới tầm nhìn chung của thành phố.

Để đạt được các mục tiêu đã đặt ra, việc nhìn nhận, đánh giá đúng những khó khăn thách thức cần vượt qua là điều được SATRA chú trọng. Trước hết, biến động kinh tế, chính trị trên toàn cầu đang tạo nên sự biến động trong chuỗi cung ứng thế giới như có thể gây ra tình trạng thiếu hụt nguyên liệu, tăng chi phí logistics… Giá nguyên liệu đầu vào nông sản, thực phẩm chế biến thường xuyên biến động. Ngoài ra, sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, xu hướng ăn uống cũng dẫn đến rủi ro về hàng tồn kho và quản lý sản xuất.

Trong khi đó, thị trường kho lạnh ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn. Chi phí hoạt động của kho lạnh cũng gia tăng đến từ giá điện, chi phí bảo hành, bảo trì.

Dù vậy, ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả khai thác và đầu tư mới hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng để gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp; quan tâm công tác quản trị nhân sự, quản trị kho, hoạt động của các đoàn thể và chăm lo tốt đời sống người lao động; đưa công suất đạt tối đa cùng dịch vụ đa dạng, giá cả cạnh tranh, phấn đấu cùng với Công ty Mẹ hoàn thành kế hoạch tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận.

SATRA đặt mục tiêu tăng trưởng kho lạnh trong giai đoạn 2025-2030 là 8%, triển khai đề án xây dựng Kho lạnh II với thiết kế xây dựng hiện đại và hoàn chỉnh. Song song đó, SATRA sẽ đầu tư nâng cấp các kho bãi, điển hình như kho Bình Đường nhằm cải thiện, hoàn thiện nâng cao hiệu quả lưu trữ, trung chuyển hàng hóa đảm bảo các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, tạo sự linh hoạt hệ thống kho bãi mà SATRA đang có.

Biến thách thức thành cơ hội, biến cơ hội thành thành công, SATRA kiên định với mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp, trong đó luôn nhấn mạnh đổi mới – sáng tạo – phát triển bền vững, đặt sứ mệnh phục vụ người dân lên hàng đầu, quyết liệt chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mở rộng hệ sinh thái, xây dựng thương hiệu Việt uy tín đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM nói riêng và của đất nước nói chung.