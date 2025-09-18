SATRA - 30 năm đồng hành, gắn kết bữa cơm Việt

(VTC News) -

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt “30 năm đồng hành – gắn kết bữa cơm Việt” trên toàn hệ thống bán lẻ gồm 4 siêu thị tự chọn Satramart và gần 180 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods.

Đây là lời tri ân đến hàng triệu gia đình Việt đã tin tưởng, đồng hành cùng SATRA suốt ba thập kỷ qua.

“Đi chợ hộ” – Giải pháp tiện lợi cho bữa cơm gia đình

Điểm nhấn của chương trình là dịch vụ mua sắm trực tuyến “Đi chợ hộ” – giải pháp hiện đại, phù hợp với nhịp sống bận rộn của người nội trợ và nhân viên văn phòng. Khách hàng chỉ cần gọi vào hotline, hoặc đặt hàng qua Zalo OA, Facebook hay các ứng dụng của Satramart và Satrafoods gần nhất để chọn các combo “bữa cơm Việt” hay combo gia vị, hàng thiết yếu, chăm sóc nhà cửa.

Ngay sau khi nhận đơn, nhân viên SATRA sẽ thay khách đi chợ, lựa chọn những sản phẩm tươi ngon nhất và giao tận nhà. Cách làm này giúp tiết kiệm tối đa thời gian vào bếp, ưu tiên cho những phút giây sum vầy bên gia đình.

Đa dạng "bữa cơm Việt" tại hệ thống bán lẻ SATRA.

Combo đa dạng – bữa ăn chuẩn vị Việt, dinh dưỡng và tươi ngon

Chương trình giới thiệu hàng chục combo đa dạng, từ “bữa cơm Việt” chuẩn vị truyền thống, combo gia vị – hàng thiết yếu, đến combo chăm sóc nhà cửa… phục vụ hầu hết nhu cầu hằng ngày.Các combo “bữa cơm gia đình Việt” được thiết kế từ những nguyên liệu tươi ngon, có nguồn gốc rõ ràng, dễ chế biến, phù hợp khẩu vị đa số người tiêu dùng. Mỗi combo dành cho 2–3 người, đặc biệt thích hợp với gia đình trẻ có bố mẹ bận rộn và con đi học.

Ngoài ra, các combo thiết yếu khác giúp khách hàng mua trọn gói, tránh quên hoặc thiếu hàng khi mua lẻ, đồng thời tiết kiệm chi phí và hạn chế lãng phí bao bì. Riêng tại gần 180 cửa hàng Satrafoods, SATRA còn tung thêm 4 combo giá chỉ từ 61.900 đồng/combo, phục vụ đa dạng nhu cầu tiêu dùng.

Khách hàng đang lựa chọn combo trong "30 năm đồng hành - gắn kết bữa cơm Việt" tại hệ thống bán lẻ SATRA. (Ảnh: SATRA)

Kéo dài đến hết tháng 10 – tri ân khách hàng, khuyến khích tiêu dùng xanh

Chương trình “30 năm đồng hành – gắn kết bữa cơm Việt” diễn ra từ 1/9 đến 31/10/2025. Các mặt hàng trong chương trình được SATRA ưu tiên lựa chọn từ những doanh nghiệp đạt chứng nhận OCOP hoặc danh hiệu Doanh nghiệp xanh TP.HCM, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

Theo đại diện SATRA, hoạt động này không chỉ là lời cảm ơn đến khách hàng đã gắn bó trong suốt 30 năm qua, mà còn góp phần khuyến khích tiêu dùng xanh, bảo vệ môi trường và thúc đẩy xu hướng mua sắm bền vững.

Với hệ thống phân phối rộng khắp và dịch vụ “Đi chợ hộ” hiện đại, SATRA tiếp tục khẳng định vai trò người bạn đồng hành tin cậy của hàng triệu gia đình Việt, giữ gìn thói quen nấu nướng, gắn kết yêu thương bên mâm cơm ấm cúng.