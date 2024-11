Sạt trượt taluy dương cao tốc La Sơn - Túy Loan do mưa lũ ở Thừa Thiên - Huế

(VTC News) -

Tối 25/11, lãnh đạo UBND huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, mưa lớn khiến taluy dương tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan qua địa bàn huyện bị sạt trượt khá nghiêm trọng.

Cụ thể, sạt lở taluy dương xảy ra tại tuyến chính đường cao tốc La Sơn - Túy Loan tại km29 và sạt trượt lại lối ra cao tốc tại Km13+250 (đường nhánh 1) đoạn xuống thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông).

Tại đường nhánh 1, bị sạt trượt với chiều dài khoảng 30m, cao khoảng 10 m. Tại hiện trường, từng lớp bê tông kèm theo đất đá trượt xuống khỏi mái taluy.

Taluy dương cao tốc La Sơn - Tuý Loan đoạn qua huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) xuất hiện sạt trượt khá lớn. (Ảnh: CTV)

Lãnh đạo huyện Nam Đông cho biết, tại đường nhánh 1, UBND huyện tổ chức lực lượng chốt chặn không cho phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an toàn.

Hôm qua (24/11), lúc 19h45, do mưa lớn, ngọn đồi phía sau nhà ở ông Trần Văn Khưa (sinh năm 1973 trú tại thôn Liên Hiệp, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xảy ra sạt lở, vùi lấp một phần căn nhà.

Thời điểm xảy ra sạt lở, trong nhà ông Khưa có 8 người (các thành viên trong gia đình). Ông Khưa và vợ là chị A Hơ bị thương, được đơn vị và lực lượng chức năng đưa đi sơ cứu tại Trạm y tế Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92. 6 thành viên còn lại trong gia đình an toàn và được đưa đến trú tại nhà người thân xung quanh.

Cũng liên quan đến sạt lở do mưa lũ, sáng 25/11, UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) chỉ đạo sơ tán 43 hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở đất gồm 14 hộ dân khu vực Phú Gia (xã Lộc Tiến), 7 hộ dân thôn Trung Phước Tượng và Trung An (xã Lộc Trì), 10 hộ dân dọc đường Quốc lộ 49B (xã Lộc Bình), 12 hộ thôn Bạch Thạch (xã Lộc Điền).

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế từ sáng 18/11 đến 15h ngày 25/11 địa phương này có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-500mm, riêng vùng núi các huyện A Lưới, Nam Đông Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà 500-900mm, một số nơi cao hơn như Hương Phú (Nam Đông) 1.139mm, Bạch Mã 2.765mm, đỉnh Bạch Mã trên 3.108mm.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ trung bình đến mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên dự báo Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt tính từ chiều 25/11 đến hết ngày 28/11 phổ biến 150-350mm, có nơi trên 500mm; vùng núi các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền và thị xã Hương Trà 200-450mm, có nơi trên 600mm; vùng núi Bạch Mã và đỉnh Bạch Mã (Phú Lộc) 500-1000mm, có nơi trên 1.000mm.

Lúc 15h ngày 25/11 mực nước Sông Hương tại trạm Kim Long ở mức 2,93m, dưới báo động 3 là 0,57m; sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 3,83m, trên báo động 2 là 0,83m.