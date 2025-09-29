Tìm thấy thi thể thanh niên đi câu cá lúc trời mưa bão

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND phường Phong Thái (TP Huế) xác nhận, đầu giờ chiều 29/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Trương Văn D. (30 tuổi, trú tại phường Phong Thái) – người mất tích khi đi câu cá tại hồ nước thuộc tổ dân phố Sơn Quả (phường Phong Thái).

Cụ thể, khoảng 17h ngày 28/9, trong lúc mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10, anh Trương Văn D. một mình ra hồ nước gần nhà để câu cá. Người dân địa phương cho biết, thời điểm đó nước hồ dâng cao vì mưa lớn kéo dài, khiến việc đi lại quanh khu vực này rất nguy hiểm.

Huế là một trong số những tỉnh thành miền Trung chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10

Đến tối, không thấy anh D. trở về nhà, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Sáng 29/9, người nhà trình báo vụ việc lên chính quyền địa phương. Ngay sau đó, phường Phong Thái huy động lực lượng tại chỗ phối hợp tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng chỉ phát hiện một đôi dép nghi của nạn nhân. Đến khoảng 14h30 cùng ngày, thi thể anh D. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Đáng chú ý, trước đó UBND phường Phong Thái đã phát đi cảnh báo qua hệ thống truyền thông cơ sở, khuyến cáo người dân không vớt củi, bắt cá trong mưa lớn, khi hồ thuỷ điện vận hành điều tiết xả nước để tăng dung tích phòng lũ.

Ngày 27/9 cũng xảy ra việc người phụ nữ mất tích giữa dòng nước dữ khi ra bến xe về quê. Cụ thể, khoảng 15h ngày 27/9, chị Dương Thị H. (SN 1990, quê Thanh Hoá) cùng chồng là anh Nguyễn Duy H. (SN 1985) lội lụt từ nhà trọ ở kiệt 46 đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế) ra bến xe về quê. Khi đến đoạn ruộng đầu kiệt, chị H. trượt chân ngã và bị dòng nước cuốn trôi.

Đến khoảng 18h, anh H. mới liên hệ được với cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Đến rạng sáng 28/9 khi nước rút, thi thể chị H. mới được phát hiện cách vị trí gặp nạn khoảng 500 mét.