Sạt lở núi vùi lấp nhà dân ở Quy Nhơn, cụ bà mắc kẹt dưới đất đá

(VTC News) -

Ngày 19/11, ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn phường liên tiếp xảy ra các điểm sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của nhiều hộ dân.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm cụ bà sau vụ sạt lở núi ở Hải Minh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Theo ông Toàn, tại khu vực Hải Minh đã xảy ra vụ sạt lở núi lớn khiến đất, nước trôi xuống làm một căn nhà bị sập hoàn toàn, hai người cao tuổi trong nhà bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khẩn trương cứu nạn.

“Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã đưa được cụ ông ra ngoài an toàn, còn một cụ bà vẫn mắc kẹt. Tất cả lực lượng đang tập trung tối đa để giải cứu”, ông Toàn cho biết.

Muốn đến được làng biển Hải Minh, từ trung tâm phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai phải đi tàu, thời tiết bất lợi nên việc cứu hộ phải huy động lực lượng tại chỗ.

Trong khi đó, tại núi Một, tình trạng sạt lở bắt đầu từ khoảng 2h15 sáng nay và vẫn tiếp diễn. Đất đá tiếp tục tràn xuống khu vực chân núi thuộc khu phố 57, gây nguy hiểm cho người dân.

Theo ghi nhận, đoạn nứt trên mặt đường kéo dài khoảng 70m. Chính quyền địa phương đã tổ chức giăng dây, cắm biển cảnh báo để ngăn người dân vào khu vực nguy hiểm.

Rất may, trước đó phường đã chủ động di dời 35 hộ dân sinh sống ven chân núi đến nơi an toàn. Không có thương vong về người.

Ông Toàn cho biết thêm, trên địa bàn phường Quy Nhơn hiện vẫn còn 3 điểm được xác định nguy cơ sạt lở cao. Chính quyền đã “sơ tán dân 100%” tại các điểm này để đảm bảo an toàn tối đa.

Lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại hiện trường, theo dõi diễn biến địa chất và chuẩn bị phương án ứng phó trong trường hợp sạt lở tiếp tục diễn ra.