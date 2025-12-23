Sạp hàng nuôi 3 con cháy rụi, tiểu thương chợ Xanh trắng tay sau hoả hoạn

(VTC News) -

Ngày 23/12, chợ Xanh Định Công (phường Phương Liệt, Hà Nội) ngổn ngang, tan hoang sau vụ hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng. Nhiều khu vực bị lửa thiêu rụi, mái che đổ sập, khung sắt cong vênh, hàng hóa cháy trơ khung. Mùi khét nồng nặc bao trùm hiện trường.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News cho thấy, trăm ki-ốt trong chợ bị ảnh hưởng, trong đó nhiều gian hàng bị cháy rụi hoàn toàn. Các sạp kinh doanh quần áo, đồ khô, tạp hóa, nhu yếu phẩm… hầu như không còn khả năng sử dụng.

Bên trong chợ, nhiều lối đi bị chắn kín bởi các hạng mục sập đổ, khiến việc tiếp cận, thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường vụ cháy chợ Xanh Định Công. (Ảnh: Minh Đức)

Bên ngoài khu vực chợ, nhiều tiểu thương tập trung theo dõi hiện trường. Một số người ngồi bệt xuống vỉa hè, số tiểu thương khác đứng lặng nhìn vào trong chợ. Các tiểu thương cho biết toàn bộ vốn liếng đều để trong ki-ốt, nay bị cháy rụi, chưa biết xoay xở thế nào trong thời gian tới.

Một trong những tiểu thương chịu thiệt hại nặng nề nhất là chị Nguyễn Thị Tuyến (ở xã Thanh Oai), chủ ki-ốt bán đồ khô và các mặt hàng thiết yếu. Theo chị Tuyến, toàn bộ tài sản của gia đình đều tập trung tại cửa hàng này. Người phụ nữ cho biết, gia đình chị có 3 người con, thu nhập hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào việc buôn bán tại chợ.

“Tôi đầu tư toàn bộ vốn liếng vào ki-ốt, dự định bán hàng dịp cuối năm để trang trải sinh hoạt và lo cho các con. Sau vụ cháy, cửa hàng bị thiêu rụi, không còn gì sử dụng được. Hiện tôi chưa biết sẽ làm gì để tiếp tục mưu sinh”, chị Tuyến chia sẻ.

Chị Tuyến đứng lặng nhìn vào trong chợ. (Ảnh: Minh Đức)

Theo chị Tuyến, khi nghe tin chợ cháy, chị nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng chỉ có thể đứng từ xa theo dõi do đám cháy lớn, lửa và khói lan nhanh. “Mọi thứ diễn ra rất nhanh, không ai kịp trở tay”, chị nói.

Chị Nguyễn Thị Vân (quê ở xã Thường Tín) cho biết gian hàng đồ khô của gia đình chị rộng khoảng 25-30m² bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Tối 22/12, chị Vân đưa hàng xuống chợ như thường lệ, sau đó về nhà nghỉ ngơi. Đến rạng sáng, chị nhận được tin báo chợ xảy ra hỏa hoạn.

“Khi tôi chạy xuống đến nơi thì khói đen đã bao phủ toàn bộ khu chợ. Nhiều tiểu thương tìm cách vào sạp lấy đồ nhưng khói quá dày, không thể tiếp cận. Lực lượng chức năng phải yêu cầu mọi người ra ngoài để đảm bảo an toàn”, chị Vân cho biết.

Chị Vân cho biết gian hàng đồ khô của gia đình chị rộng khoảng 25-30m² đã bị cháy hoàn toàn. (Ảnh: Minh Đức)

Cũng theo chia sẻ của người phụ nữ này, chị cùng chồng kinh doanh tại chợ Xanh Định Công từ ngày chợ mới thành lập, đến nay đã hơn 22 năm.

Gian hàng tạp hóa là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Mỗi tháng, vợ chồng chị phải chi khoảng 4-5 triệu đồng tiền thuê ki-ốt, bao gồm cả tiền điện, nước.

"Toàn bộ vốn liếng đều dồn vào sạp hàng này để duy trì việc buôn bán và trang trải sinh hoạt. Sau vụ cháy, gian hàng bị thiêu rụi hoàn toàn, hàng hóa không thể sử dụng, khiến gia đình tôi hoang mang vô cùng", chị Vân nói.

Tiểu thương oà khóc, nhìn tài sản bị thiêu rụi chỉ sau một đêm. (Ảnh: Viên Minh)

Cũng chịu thiệt hại trong vụ hỏa hoạn, chị Lan cho biết vợ chồng chị chạy xuống chợ khi đám cháy mới bùng phát. Tuy nhiên, do lửa lan nhanh, hai người chỉ kịp đưa ra ngoài một chiếc tủ lạnh, còn lại toàn bộ hàng hóa và tài sản trong ki-ốt đều bị cháy rụi.

“Bao nhiêu năm tích góp để buôn bán, giờ coi như mất hết. Trước mắt gia đình tôi chưa biết sẽ xoay xở ra sao”, chị Hoa cho biết.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 4h30 ngày 23/12, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại chợ Xanh Định Công. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Khi nghe tin cháy, các tiểu thương vội vã quay lại nhưng cũng bất lực nhìn tài sản bị lửa thiêu rụi. (Ảnh: Viên Minh)

Khi tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển mạnh do bên trong chợ chứa nhiều vật liệu dễ cháy, sinh ra lượng lớn khói và khí độc. Lực lượng chức năng triển khai các mũi chữa cháy, khai thác nguồn nước xung quanh, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương phá dỡ các cấu kiện bị sập để tạo lối tiếp cận, ngăn cháy lan sang khu dân cư.

Đến khoảng 8h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Chợ Xanh Định Công có quy mô hơn 100 ki-ốt, là nơi buôn bán, mưu sinh của nhiều hộ dân trong khu vực. Vụ cháy xảy ra vào thời điểm cuối năm đã gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều tiểu thương.