Thông tin mới nhất vụ cháy kho chứa bông sợi tại Quảng Ninh

(VTC News) -

Thông tin từ UBND phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 15h ngày 22/12, tại nhà xưởng chứa bông sợi thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Thương phẩm Á Phi ở khu Hợp Thành xảy ra cháy lớn. Lửa lan nhanh tại khu vực kho xưởng với diện tích khoảng 200m².

Đám cháy được khống chế sau khi thiêu rụi khu vực xưởng rộng khoảng 200m².

Ngay khi phát hiện, lãnh đạo UBND phường Yên Tử đã khẩn trương chỉ đạo, phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường, lực lượng dân quân và các đơn vị liên quan triển khai phương án dập lửa, khoanh vùng đám cháy.

Lực lượng chức năng kịp thời di chuyển lượng lớn nguyên liệu bông sợi giúp giảm thiểu thiệt hại và nguy cơ cháy lan.

Đến khoảng 18h cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không để cháy lan ra những khu xưởng lân cận. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người.

Hiện nay thiệt hại về tài sản đang được thống kê và nguyên nhân vụ cháy tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người.

Trước đó, ngày 14/12, khu nhà xưởng phục vụ sản xuất giày da rộng hàng nghìn m² của Công ty TNHH Oanh Vân tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng cũng bốc cháy dữ dội.

Khoảng 1.200 công nhân bị ảnh hưởng công việc do nhà xưởng sản xuất gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng sau đó cử đoàn cán bộ để chia sẻ với doanh nghiệp bị thiệt hại do vụ cháy gây ra, mong muốn công ty nhanh chóng khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất. Liên đoàn Lao động thành phố trao kinh phí 30 triệu đồng để động viên doanh nghiệp.