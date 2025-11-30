Sắp đánh thuế giao dịch vàng miếng: Ai sẽ phải nộp?

Bộ Tài chính đã gửi xin ý kiến các thành viên Chính phủ dự thảo một số nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội về dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, ý kiến thẩm tra đề nghị cân nhắc thỏa đáng việc áp thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng để tránh bất cập cho người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh.

Bộ Tài chính đề xuất thu thuế 0,1% với giao dịch vàng miếng

Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu mức thuế và phương thức áp dụng phù hợp, phân định rõ giữa vàng đầu tư ngắn hạn và vàng tích trữ lâu dài để bảo đảm đạt được mục tiêu kiểm soát hoạt động đầu cơ, lành mạnh hóa thị trường vàng.

Giải trình nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, việc đề xuất đánh thuế đối với chuyển nhượng vàng đã được rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng.

Theo dự thảo luật, sẽ thu thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, bộ, ngành, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo luật giao Chính phủ căn cứ tình hình quản lý thị trường vàng, quy định thời điểm áp dụng, ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, điều chỉnh thuế suất cho phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Việc giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế nhằm loại trừ trường hợp những cá nhân thực hiện mua bán vàng cho mục đích tiết kiệm, cất giữ (không vì mục đích kinh doanh), phù hợp với tập quán mua vàng tích trữ của một bộ phận người dân.

Quy định này cũng đảm bảo Chính phủ có cơ sở pháp lý quyết định việc thu thuế và các nội dung cụ thể như ngưỡng chịu thuế, điều chỉnh thuế suất khi các điều kiện về quản lý thị trường vàng đáp ứng yêu cầu của công tác thu và quản lý thu.

Ngoài ra, do đây là quy định mới, với đối tượng tác động rộng nên việc quy định như dự thảo luật là bước đi cần thiết góp phần bảo vệ sự ổn định của nền kinh tế; thực hiện đúng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng, góp phần hạn chế việc đầu cơ vào vàng, thu hút được nguồn lực trong xã hội để tham gia vào nền kinh tế.