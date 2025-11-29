Giá vàng hôm nay 29/11: Bật tăng mạnh

(VTC News) -

Giá vàng tăng đạt mức cao nhất trong hai tuần và đang hướng tới tháng tăng thứ tư liên tiếp, nhờ sự lạc quan về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Giá vàng đã có sự bật tăng mạnh trong ngày thứ sáu, từ mức 4.182,5 USD/ounce khi mở cửa giao dịch lên mức 4.218,4 USD/ounce khi đóng cửa giao dịch cuối ngày. Trong tháng 11, vàng dự kiến sẽ tăng 3,9%.

"Tâm lý cơ bản liên quan đến vàng vẫn rất tích cực... Có những lo ngại liên quan đến nợ toàn cầu, thuế quan và lệnh trừng phạt", nhà phân tích độc lập Ross Norman giải thích, đồng thời lưu ý rằng việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng vào cũng hỗ trợ cho đà tăng giá của kim loại quý này trong năm nay.

Giá vàng trong nước và thế giới sáng nay cùng tăng. (Ảnh minh hoạ)

Vàng, một tài sản không sinh lời, thường hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp. Các nhà đầu tư hiện đánh giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 là 85%, so với mức 50% của tuần trước đó.

Những tuyên bố từ những nhân vật có ảnh hưởng như Thống đốc Fed Christopher Waller và Chủ tịch Fed New York John Williams cùng với việc công bố dữ liệu kinh tế đáng thất vọng của Mỹ sau khi chính phủ đóng cửa, đã củng cố kỳ vọng về việc ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất chủ chốt vào tháng tới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 29/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức mua vào 152,2 triệu đồng/lượng, bán ra 154,2 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 149,4 - 151,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức mức 4.198 USD/ounce, tăng 43 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng kỳ hạn giao tháng 12 của Mỹ đứng ở mức 4.221,30 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Deutsche Bank đã nâng dự báo giá vàng năm 2026 lên 4.450 USD/ounce từ mức 4.000 USD/ounce trước đó, viện dẫn dòng vốn đầu tư ổn định và nhu cầu mua vàng liên tục từ các ngân hàng trung ương.

Giới giao dịch hiện dự báo tới 85% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tháng 12, tăng mạnh so với mức 50% hồi tuần trước. Kỳ vọng này được củng cố sau các phát biểu mang tính “ôn hòa” hơn của Fed Governor Christopher Waller và Chủ tịch Fed New York John Williams, cùng với loạt dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu trong giai đoạn chính phủ đóng cửa.

Trong bối cảnh đó, giá vàng tiếp tục được nâng đỡ bởi nhiều yếu tố như kỳ vọng lãi suất giảm, bất ổn kinh tế toàn cầu và đồng USD suy yếu. Ông Sameer Samana, Giám đốc chiến lược cổ phiếu toàn cầu tại Wells Fargo Investment Institute nhận định, xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu bị phá vỡ.

Theo phân tích của Samana, USD-Index từng rơi gần 15%, từ mức 110 xuống 96 và chỉ phục hồi được khoảng 3–4%. Đà hồi phục yếu cho thấy đồng bạc xanh khó lấy lại sức mạnh trong 12–15 tháng tới. USD suy yếu đồng nghĩa vàng sẽ trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế.