Sao Việt ngày cuối năm: Mỹ Tâm làm bánh tét, MC Thảo Vân tới thăm chồng cũ

Ngọc Hà - vợ của NSND Công Lý đăng clip ghi lại khoảnh khắc MC Thảo Vân cùng con trai đến nhà thăm hỏi sức khỏe nam nghệ sỹ ngày cận Tết. Trong clip, NSND Công Lý ngồi trò chuyện vui vẻ bên người thân. Khi có cư dân mạng nhận xét MC Thảo Vân là người sống rất tình cảm, Ngọc Hà nhanh chóng bày tỏ sự đồng tình.