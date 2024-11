Sao Hàn 26/11: Sao phim 'Hoa cúc dại' lộ clip hôn với bạn gái kém 25 tuổi

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 26/11.

Hyun Bin ủng hộ Son Ye Jin trở lại đóng phim

Hyun Bin đã có một cử chỉ ngọt ngào dành cho bà xã Son Ye Jin khi cô đang bận rộn với phim trường No other choice. Theo đó, nam diễn viên đã gửi đến vợ một chiếc xe tải đồ ăn và thức uống, cùng với những lời nhắn nhủ ấm áp từ cậu con trai.

Một nguồn tin cho biết Hyun Bin chu đáo, lựa chọn thực phẩm phù hợp, có lợi cho sức khỏe trong mùa đông. Son Ye Jin đã chụp hình lưu niệm trước món quà của chồng con, xe được trang trí bằng một số hình ảnh cô ở phim Hạ cánh nơi anh.

Son Ye Jin hạnh phúc chụp ảnh cùng món quà của chồng con.

No other choice đánh dấu sự trở lại của Son Ye Jin sau thời gian nghỉ ngơi để chăm sóc gia đình. Được biết, Hyun Bin luôn là hậu phương vững chắc của vợ. Nam diễn viên không chỉ dành những lời khen ngợi cho tài năng của vợ mà còn luôn ủng hộ cô trong mọi quyết định.

Hyun Bin và Son Ye Jin bén duyên qua phim điện ảnh Cuộc đàm phán sinh tử vào năm 2018. Năm 2020, cặp đôi tái hợp trong bộ phim Hạ cánh nơi anh. Đến tháng 1/2021, họ công khai hẹn hò và nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ. Cặp sao Hàn lên xe hoa vào tháng 3/2022. Đến cuối năm 2022, họ đón quý tử đầu lòng.

Jung Woo Sung lộ clip 12 giây với bạn gái kém 25 tuổi

Mới đây, mạng xã hội Weibo xôn xao trước clip 12 giây được cho là của Jung Woo Sung và người bạn gái hiện tại. Cả hai liên tục có những hành động ôm hôn thân mật.

Thông tin về bạn gái của Jung Woo Sung đang được chia sẻ rộng rãi trên Weibo. Theo đó, cô gái này sinh năm 1998 hoặc 2001, tức là kém nam diễn viên từ 25 đến 28 tuổi. Tuy nhiên, tính xác thực của những thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

Jung Woo Sung lộ clip tình tứ với cô gái trẻ kém 25 tuổi.

Hiện tại, xuất hiện rất nhiều tin đồn danh tính bạn gái của Jung Woo Sung gây hoang mang dư luận.

Theo trang MK, bên cạnh mối quan hệ với Moon Gabi, Jung Woo Sung còn đang hẹn hò với một người phụ nữ làm ngoài ngành giải trí. Cặp đôi đã công khai mối quan hệ với bạn bè thân thiết và từng có những buổi hẹn hò chung với cặp đôi Lee Jung Jae - Im Se Ryung. Tuy nhiên, người bạn gái này đã rất sốc khi biết tin Jung Woo Sung có con riêng với Moon Gabi.

Đại diện Artist Company - công ty quản lý Jung Woo Sung đã lên tiếng về những tin đồn liên quan đến đời tư của Jung Woo Sung. Theo đó, công ty cho biết: "Đây là chuyện cá nhân của nghệ sĩ, chúng tôi rất tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy và không thể đưa ra bất kỳ xác nhận nào". Phía Woo Sung mong fan "không đồn đoán quá mức" về chuyện tình cảm của diễn viên. Liên quan tới bức ảnh và clip bị lan truyền, phía công ty cũng nói: "Không thể xác nhận hình ảnh rò rỉ ngay lúc này".

Trước đó, ngày 24/11, Dispatch đưa tin độc quyền Jung Woo Sung có con trai với người mẫu Moon Gabi. Được biết Jung Woo Sung - Moon Gabi gặp nhau lần đầu vào năm 2022 trong 1 buổi gặp mặt. Cả 2 giữ liên lạc và dần trở nên thân thiết. Đến tháng 6 năm ngoái, Moon Gabi có thai và thông báo với Jung Woo Sung. Tuy nhiên, nam diễn viên không có ý định kết hôn. Họ quyết định cùng nhau làm bạn nuôi dạy con trai chung.

Bạn gái sốc khi phát hiện Jung Woo Sung có con với người mẫu Moon Gabi.

Thông tin này ngay lập tức khiến hình tượng đẹp đẽ của Jung Woo Sung trong mắt công chúng bị ảnh hưởng không nhỏ. Dư luận nổ ra nhiều ý kiến trái chiều về đời tư của Jung Woo Sung. Một số người cho rằng anh chưa hoàn thành tốt vai trò của một người cha khi không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý với con cái. Bên cạnh đó, việc có quan hệ đồng thời với hai người phụ nữ cũng khiến hình ảnh của nam diễn viên bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cũng có không ít người chúc mừng diễn viên, nhận xét anh may mắn khi có con ở tuổi 51.

Jung Woo Sung là sao nam hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc. Anh nổi danh với những bộ phim: Những tay đua kiệt xuất, Sad Movie, Beat, Hoa cúc dại.... Ngoài diễn xuất, Jung Woo Sung còn thành công ở lĩnh vực kinh doanh, anh và bạn thân Lee Jung Jae đồng sáng lập công ty giải trí Artist Company, hiện quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ha Jung Woo, Kim Eui Sung, Go Ah Sung, Park So Dam, Yum Jung Ah, Go A Ra.

Anh cũng được biết đến là "quý ông độc thân" đắt giá của Kbiz. Anh mới chỉ từng công khai hẹn hò với nữ diễn viên Lee Ji Ah năm 2011. Tuy nhiên, cuộc tình này đã nhanh chóng kết thúc vì Lee Ji Ah dính ồn ào đời tư.

Song Hye Kyo mặc đồ ngủ, đeo trang sức tiền tỷ

Mới đây, Song Hye Kyo đã có mặt tại Thái Lan để tham dự sự kiện của nhãn hàng trang sức cao cấp Chaumet. Xuất hiện tại sự kiện, người đẹp gây bất ngờ khi diện 1 bộ đồ lụa satin màu ghi kết hợp cùng mái tóc ngắn trẻ trung. Nhưng đáng chú ý nhất là bộ trang sức siêu đắt đỏ trên cổ nữ diễn viên.

Song Hye Kyo gây bất ngờ khi diện 1 bộ đồ lụa satin màu ghi kết hợp cùng mái tóc ngắn trẻ trung.

Bộ trang phục của Song Hye Kyo tại sự kiện đã khiến nhiều người bất ngờ. Với thiết kế đơn giản, nhiều người đã lầm tưởng đó là đồ ngủ. Tuy nhiên, với thần thái và nhan sắc của mình, Song Hye Kyo vẫn khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi.

Song Hye Kyo không chỉ là đại sứ thương hiệu, mà còn là một người bạn thân thiết của Chaumet. Mối quan hệ hợp tác giữa Song Hye Kyo và Chaumet đã đạt được nhiều thành công đáng kể.

Kể từ khi trở thành đại diện toàn cầu của Chaumet vào năm 2018, Song Hye Kyo đã tích cực tham gia vào các chiến dịch truyền thông của thương hiệu và luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng. Sự hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai bên mà còn góp phần nâng cao vị thế của cả Song Hye Kyo trên trường quốc tế.