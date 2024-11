Sao Hàn 8/11: Cuộc sống thượng lưu của 'tình đầu quốc dân', Jennie gợi cảm

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 8/11

20 năm làm dâu nhà giàu của Park Yoo Mi

Park Yoo Mi khiến công chúng trầm trồ khi xuất hiện tại sự kiện của thương hiệu cao cấp vào ngày 5/11. Với vẻ đẹp mặn mà, trẻ trung ở tuổi 52, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Bức ảnh được chụp tại sân golf do chồng cô quản lý càng khiến người hâm mộ thích thú, ngưỡng mộ trước cuộc sống viên mãn của nữ diễn viên.

Park Yoo Mi bắt đầu sự nghiệp từ một cuộc tuyển dụng của đài MBC, nhưng chính vai trò người mẫu độc quyền cho hãng hàng không Asiana Airlines trong suốt 7 năm (1993-2000) đã đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng.

Hình ảnh tươi trẻ, xinh đẹp của cô trong những quảng cáo của hãng hàng không đã khiến cô trở thành "tình đầu quốc dân" trong lòng nhiều người, đến mức khách hàng thường xuyên hỏi về "tiếp viên hàng không trong quảng cáo" mỗi khi bay Asiana.

Theo Naver, chính một quảng cáo của hãng hàng không Asiana Airlines đã se duyên cho Park Yoo Mi. Chồng cô đã bị vẻ đẹp của cô chinh phục ngay từ cái nhìn đầu tiên và không ngần ngại tìm mọi cách để gặp gỡ. Chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu, cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân vào tháng 6/2000. Hôn lễ diễn ra chóng vánh nhưng vô cùng lãng mạn, và chỉ hai tháng sau, tin vui về một thành viên mới sắp chào đời đã khiến công chúng bất ngờ.

Lee Jang Won, chồng của nữ diễn viên Park Yoo Mi, xuất thân từ một gia đình giàu có và quyền lực. Anh là con trai của ông chủ tập đoàn Hwangseong Hitech, một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Hàn Quốc. Anh tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hankuk và du học tại Mỹ trước khi kết hôn với nữ diễn viên Park Yoo Mi.

Sau khi kết hôn, Yoo Mi được gia đình chồng tặng căn biệt thự trị giá 14 tỷ won, nằm ở Gahoe-dong, được sử dụng làm nhà tân hôn cho hai vợ chồng.

Ở tuổi ngoài 50, Yoo Mi vẫn đam mê công việc, thi thoảng xuất hiện trong show truyền hình, đóng phim. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ ảnh đi du lịch nhiều nước cùng chồng con, cho thấy hôn nhân hạnh phúc viên mãn.

Jennie gợi cảm khó cưỡng

Những bức ảnh hậu trường đơn giản mà Jennie chia sẻ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ nhờ vẻ quyến rũ khó cưỡng. Hình ảnh mới nhất của cô nàng trong concept táo bạo càng khiến fan không thể rời mắt.

Jennie gợi cảm khó cưỡng trong những hình ảnh hậu trường.

Với những hình ảnh hậu trường đầy quyến rũ, Jennie đã ''đốt cháy'' mạng xã hội. Hàng loạt bình luận với những từ khóa như ''gợi cảm'', ''bốc lửa'', ''lộng lẫy''... đã chứng minh sức hút không thể chối từ của cô nàng.

Jennie gần đây đã trở lại với hoạt động âm nhạc khi cô cho phát hành đĩa đơn Mantra và nhận được những thành tích ấn tượng. Mantra đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Jennie sau một thời gian vắng bóng. Ca khúc được phát hành vào ngày 11/10 và nhanh chóng nhận được sự yêu thích của khán giả. Để quảng bá cho sản phẩm mới, Jennie đã xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc và mang đến những màn trình diễn cuốn hút.

Ca khúc của Jennie chính thức lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 98. Ở các bảng xếp hạng trong nước, Mantra vẫn giữ thứ hạng cao.

''Ông hoàng Kpop'' G-Dragon đằng sau hào quang

Mới đây, G-Dragon khiến mạng xã hội bùng nổ những hình ảnh đời thường. Cộng đồng fan vô cùng thích thú khi được khám phá một góc nhỏ trong ngôi nhà của ''thủ lĩnh'' Big Bang.

Trong những hình ảnh được G-Dragon đăng tải, nam ca sĩ xuất hiện với giao diện giản dị, ngồi trong không gian phòng khách xem chương trình You quiz on the block với số phát sóng của mình.

''Ông hoàng Kpop'' G-Dragon giản dị đằng sau hào quang.

Những bức ảnh cận mặt mới nhất đã khiến fan bất ngờ trước vẻ điển trai tự nhiên của G-Dragon. Gương mặt mộc của anh chàng không chỉ trẻ trung mà còn toát lên sự ấm áp, khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng trên sân khấu. Qua những khoảnh khắc thư giãn tại nhà, người hâm mộ mới thấy được một Kwon Ji Yong bình dị, gần gũi.

Một số bình luận của cộng đồng fan Kpop sau khi xem loạt ảnh của trưởng nhóm Big Bang: "Ồ, dễ thương quá. Điều này khiến tôi cảm thấy vui"; "Thật tuyệt khi thấy anh ấy trông thanh thản với chính mình"; "Tôi không phải là fan của G-Dragon, nhưng tôi vẫn thích điều này vì anh ấy. Anh ấy trông thật ổn định bây giờ… Đã quá nổi tiếng và luôn là tâm điểm chú ý, anh ấy hẳn đã phải đấu tranh rất nhiều ở hậu trường",....

Mới đây, G-Dragon phát hành ca khúc Power đánh dấu sự trở lại sau 7 năm vắng bóng. Với giai điệu sôi động và ca từ sắc bén, ca khúc như một lời khẳng định bản lĩnh và sức mạnh cá nhân của nam thần tượng.

Sau khi phát hành album, G-Dragon dự kiến ​​sẽ thực hiện chuyến lưu diễn và tiếp tục các hoạt động âm nhạc.