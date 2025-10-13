Sáng nay, xã miền núi ở Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp 7 trận động đất

(VTC News) -

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất, vừa phát đi thông báo về 7 trận động đất xảy ra sáng nay tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, trận động đất đầu tiên xảy ra vào hồi 7 giờ 08 phút 05 giây, có độ lớn 2.6 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Bản đồ chấn tâm của trận động đất có độ lớn 4.2 độ richter. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất)

Trong số 7 trận động đất xảy ra sáng nay tại Măng Bút, trận động đất có cường độ lớn nhất xảy ra lúc 1 giờ 57 phút 53 giây với độ lớn 4.2 độ richter.

Ngoài 7 trận động đất tại xã Măng Bút, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cũng phát đi thông báo về trận động đất xảy ra lúc 2 giờ 45 phút 45 giây ngày 13/10, có độ lớn 2.5 độ richter. Trận động đất này xảy ra tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 0.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum trước đây), trong đó có những trận động đất gây rung chấn diện rộng.

Theo các nhà khoa học, “động đất kích thích” là nguyên nhân gây ra các trận động đất trong những năm gần đây ở tỉnh Kon Tum (cũ).

Hiện nay, Viện Vật lý địa cầu đang triển khai 11 trạm quan trắc tại Kon Tum (cũ), và thực hiện các nghiên cứu cập nhật chuyên sâu để đánh giá mức độ hoạt động của động đất ở địa phương này.