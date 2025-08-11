(VTC News) -

Sáng nào cũng ăn xôi có tốt không?

Xôi là món ăn quen thuộc, nhiều người lựa chọn để ăn sáng bởi tính tiện lợi vì có thể cầm trên tay, không bất tiện như đồ ăn kèm nước. Ngoài ra, xôi có giá thành rẻ hơn các món ăn sáng khác, ăn nhiều no lâu nên người lao động thường xuyên sử dụng.

Báo VnExpress dẫn lời tiến sĩ, bác sĩ Từ Ngữ - Hội Dinh dưỡng Việt Nam cho biết, không nên ăn thường xuyên và một số người cũng không nên sử dụng vào bữa sáng.

Xôi là đồ nếp, được chế biến đa dạng, không chỉ đơn thuần là xôi trắng, xôi đỗ mà còn kết hợp nhiều loại thực phẩm khác như xôi xéo, xôi trứng, xôi kho thịt.

Ở góc độ dinh dưỡng, một suất xôi hiện nay chứa 400-600 kcal, có thể dư thừa năng lượng cho bữa sáng, cao hơn một chiếc bánh mì hay bát bún, phở. Vì vậy, thường xuyên ăn xôi dễ gây thừa cân, béo phì. Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, tốt nhất nên hạn chế ăn xôi.

Hơn thế, dù no lâu nhưng lại không cân đối dưỡng chất. Trong xôi gần như chỉ chứa chất bột đường, kết hợp với thịt, trứng, ruốc thì có thêm protein và chất béo, song lại thiếu nhóm vitamin và khoáng chất từ rau củ quả, nếu có cũng không đáng kể. Do vậy, bạn không nên ngày nào cũng ăn xôi, chỉ nên ăn hai lần mỗi tuần, mỗi lần nên ăn lượng vừa đủ.

Nên kết hợp xôi với các loại thực phẩm khác như thịt, đậu, trứng, rau cải để cung cấp đầy đủ các dưỡng chất và bữa sáng nên thường xuyên thay thế bằng các món ăn khác cho đa dạng.

Xôi là món ăn sáng khoái khẩu của nhiều người.

Những người không nên ăn xôi

Báo VietNamNet dẫn lời tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho biết, xôi là món ăn tiện lợi, no lâu. Nhiều người thường vội đi làm, mua tạm gói xôi đến cơ quan. Học sinh, sinh viên mua xôi tranh thủ ăn khi chưa vào lớp. Tiến sĩ Sơn đưa ra những lưu ý quan trọng khi ăn xôi:

Người bị đau dạ dày: Ăn xôi vào buổi sáng càng khiến cho tình trạng tiêu hóa trở nên khó khăn hơn. Nguyên nhân do gạo nếp khi chế biến thành xôi sẽ khó tiêu, dễ khiến tình trạng tăng axit dạ dày xảy ra, dẫn tới trào ngược, ợ hơi, ợ chua và khó chịu.

Người thừa cân, béo phì: Xôi là một loại thực phẩm giàu năng lượng. Tuy nhiên, nếu bạn đang cố gắng giảm cân nên hạn chế ăn xôi.

Trung bình một gói xôi có thể cung cấp khoảng 600 kcal, trong khi 1 bát cơm chỉ có 130 kcal, một bát phở 400 - 450 kcal. Đặc biệt, một bát xôi sáng với thịt, chả, trứng kho có thể chứa calo nhiều hơn nữa. Vì vậy, thường xuyên ăn xôi dễ gây thừa cân, béo phì.

Bệnh nhân tiểu đường: Amylopectin là một carbohydrate không hòa tan có rất nhiều trong xôi. Chất này khiến lượng đường trong máu tăng lên. Đặc biệt, những loại xôi có nhiều dầu mỡ, nhất là mỡ gà, mỡ lợn như xôi vò, xôi ngô, xôi xéo,...

Người cơ địa nóng, nhiệt: Khi ăn nhiều xôi sẽ khiến bạn bị "nóng trong", dễ nổi mụn, nhiệt miệng. Do đó, người nào có cơ địa nóng nên hạn chế món này.

Người sau mổ, ốm: Những người sau phẫu thuật nên tránh ăn món xôi nếp, vì gạo nếp có tính nóng, dẻo, dễ gây sưng và mưng mủ cho vết mổ. Ngoài ra, người già, người mới ốm dậy và trẻ quá nhỏ hạn chế ăn xôi buổi sáng.

Theo bác sĩ Sơn, nếu bạn ăn quá nhiều xôi sẽ dẫn tới hiện tượng táo bón, chướng bụng, khó tiêu, ợ chua... Chỉ nên ăn xôi không quá 2 lần/tuần và mỗi lần chỉ ăn lượng vừa đủ. Để đảm bảo đủ dinh dưỡng, mọi người nên kết hợp xôi với các loại thực phẩm khác như thịt, đậu, trứng, rau cải để cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cho cơ thể.