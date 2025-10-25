'Sáng bỏ, tối no' – thói quen xấu đang bào mòn sức khỏe người trẻ

(VTC News) -

Vân Anh, 28 tuổi, giáo viên tiếng Anh tại một trung tâm ở Hà Nội, từng nghĩ việc bỏ bữa sáng “không sao cả”. Ngày nào cũng vậy, cô rời lớp học lúc 21h, về nhà lại nhận thêm các dự án dịch thuật cho khách hàng nước ngoài. Mỗi đêm, Vân Anh thường hoàn thành công việc khi đồng hồ điểm sang 1-2h sáng. Bụng đói cồn cào, cô chọn cách “chống đói” bằng mì gói hoặc gà rán.

“Buổi sáng hôm sau, tôi mệt rã rời, ngủ quên chuông báo thức, lao vội tới trung tâm để kịp họp đầu giờ. Không kịp ăn sáng, tôi thường để bụng đói đến trưa”, Vân Anh chia sẻ.

Sau nhiều tháng duy trì lịch sinh hoạt đảo lộn, cô bắt đầu thấy đau rát vùng thượng vị, đầy hơi, ợ chua và mất ngủ triền miên. Khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm dạ dày, nhiễm HP và trào ngược thực quản – hậu quả của việc thức khuya, ăn uống thất thường, đặc biệt là “sáng bỏ - tối no”.

Tương tự, Nguyễn Quyền, 30 tuổi, làm nghề livestream bán hàng, cũng rơi vào vòng xoáy sinh hoạt lệch nhịp. Mỗi tối, anh thường livestream đến 23h, sau đó ăn muộn rồi thức gói hàng đến 3h sáng.

“Thức dậy vào 11h trưa, tôi uống cà phê đen để tỉnh táo rồi bắt đầu ngày mới. Lâu dần, tôi thấy cơ thể mệt mỏi, dễ cáu gắt, đầu óc không tập trung”, anh kể. Kết quả thăm khám cho thấy anh bị viêm loét dạ dày – tá tràng, căn bệnh ngày càng phổ biến ở người trẻ.

Theo bác sĩ, mô hình sinh hoạt “đảo ngược” – nhịn ăn sáng, ăn muộn về đêm, dùng cà phê thay bữa - khiến dạ dày phải làm việc sai nhịp sinh học, tiết axit khi không có thức ăn, dẫn đến viêm loét, trào ngược, thậm chí rối loạn giấc ngủ và suy nhược cơ thể.

Chưa kể, ăn đêm sau 21h khiến dạ dày không kịp nghỉ ngơi, trong khi bỏ bữa sáng làm cơ thể thiếu năng lượng và rối loạn đường huyết. Về lâu dài, đây là combo âm thầm hủy hoại sức khỏe. Anh Quyền được bác sĩ tư vấn điều trị ngoại trú và thay đổi thói quen sinh hoạt, sau 3 tháng quay trở lại kiểm tra.

Giới trẻ hiện nay đang bị cuốn vào nhịp sống nhanh, thức khuya để “chạy deadline”, khiến việc ăn uống đúng giờ trở thành điều xa xỉ.

Theo bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (cơ sở 3), giới trẻ đang bị cuốn vào nhịp sống nhanh, làm việc online, thức khuya để “chạy deadline”, khiến việc ăn uống đúng giờ trở thành điều xa xỉ. Tuy nhiên, cái giá phải trả là những căn bệnh mạn tính, sự mệt mỏi triền miên và năng suất lao động giảm sút.

Xu hướng “ăn sáng giờ trưa” hay gộp bữa sáng và bữa trưa vào một bữa cũng được nhiều người ưa chuộng với lý do tiết kiệm thời gian, chi phí, thậm chí hỗ trợ giảm cân nhờ nhịn ăn gián đoạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với cách ăn này, bởi việc bỏ bữa sáng có thể gây nhiều tác động tiêu cực tới sức khỏe.

Bữa sáng được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, giúp cơ thể tái tạo năng lượng sau đêm dài. Theo bác sĩ Vũ, việc ăn sáng muộn hoặc bỏ qua hoàn toàn có thể khiến cơ thể không kịp phục hồi dự trữ glycogen - nguồn năng lượng dự phòng của cơ thể - dẫn đến hạ đường huyết. Người không ăn sáng thường cảm thấy mệt mỏi, bồn chồn, khó tập trung, từ đó ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và học tập.

Không chỉ vậy, nhịn ăn sáng rồi ăn quá nhiều vào buổi trưa còn dễ gây rối loạn tiêu hóa như trào ngược dạ dày, đau bụng hay viêm loét dạ dày. Thói quen bỏ bữa sáng khiến hệ tiêu hóa bị kích thích, làm thay đổi nhịp sinh học, dẫn đến tiêu chảy, buồn nôn hoặc táo bón.

Theo PGS.TS Đào Việt Hằng, Giám đốc Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tỷ lệ viêm loét dạ dày trong cộng đồng đang có xu hướng tăng mạnh. Nếu những năm 2000 chỉ ở mức 5-7%, thì hiện nay con số này đã lên tới 11-15%. Đáng chú ý, bệnh không còn chỉ gặp ở người cao tuổi mà ngày càng phổ biến ở người trẻ, đặc biệt là nhóm 18-24 tuổi, thậm chí trẻ em từ 3-15 tuổi cũng ghi nhận tỷ lệ mắc gần 4%.

Theo bà Hằng, phần lớn bệnh nhân trẻ đến khám đều có thói quen ăn uống thất thường, bỏ bữa hoặc dồn bữa, ăn khuya, kết hợp với làm việc căng thẳng, thức khuya, ít vận động. Việc lạm dụng cà phê, nước tăng lực để duy trì tỉnh táo càng làm tăng tiết axit dạ dày, gây tổn thương niêm mạc.

Người mắc viêm loét dạ dày thường có biểu hiện đau vùng thượng vị, nhất là khi đói hoặc sau khi ăn, kèm ợ chua, nóng rát, đầy hơi, buồn nôn hoặc chán ăn. Nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi bệnh tiến triển nặng.

“Cần duy trì thói quen ăn đúng giờ, không bỏ bữa sáng và không dồn bữa trong ngày. Đây là thời điểm quan trọng giúp khởi động hệ tiêu hóa và cung cấp năng lượng cho cả ngày làm việc. Khi có dấu hiệu đau thượng vị, đầy bụng, ợ chua hoặc buồn nôn kéo dài, nên đi khám sớm thay vì tự ý dùng thuốc”, PGS Hằng khuyến cáo.