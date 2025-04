Samsung triển khai One UI 7 tại Việt Nam: Thao tác nhanh hơn, thông minh hơn

(VTC News) -

One UI 7 là bản cập nhật mang đến giao diện hoàn toàn mới cùng loạt tính năng AI thông minh, tối ưu tính cá nhân hóa và mang đến trải nghiệm trực quan hơn cho người dùng. Bản cập nhật mang đến giao diện tối giản, hiện đại nhưng vẫn quen thuộc, với các yếu tố hình khối, màu sắc và hiệu ứng được tinh chỉnh nhằm tăng tính trực quan và mượt mà. Mọi thao tác từ màn hình khóa, thanh thông báo đến tùy chỉnh hệ thống đều được sắp xếp lại để dễ sử dụng hơn.

One UI 7 chính thức cập bến Việt Nam từ 14/4.

Lần đầu tiên, Galaxy AI được tích hợp sâu, cho phép điều khiển liên ứng dụng bằng khẩu lệnh tiếng Việt. Tính năng Gemini Live hỗ trợ tương tác với AI qua giọng nói, camera hoặc chia sẻ màn hình. Thanh tác vụ mới Now Bar giúp người dùng theo dõi và thao tác với thông tin ngay từ màn hình khóa. Các công cụ như Xóa đối tượng, Vẽ và Hỗ trợ viết cũng góp phần hỗ trợ sáng tạo và nâng cao hiệu suất.

Galaxy AI có các công cụ như Xóa đối tượng, Vẽ và Hỗ trợ viết cũng góp phần hỗ trợ sáng tạo và nâng cao hiệu suất.

Một số tính năng nâng cao sẽ giới hạn cho thiết bị mới, nhưng phần lớn cải tiến vẫn được cập nhật cho các dòng máy trước. Lịch phát hành bắt đầu từ 14/4 cho Galaxy S24, S23, Z Fold6/Flip6/5; tiếp theo là S24 FE (23/4), S23 FE, S21, Z Fold4/Flip4 (24/4) và S22, Z Fold3/Flip3 (28/4).

Để kiểm tra và cài đặt One UI 7, người dùng có thể vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải về và Cài đặt. Trước khi tiến hành, nên đảm bảo thiết bị được sạc đầy và dữ liệu được sao lưu.

Việc triển khai nhanh chóng One UI 7 cho thấy cam kết trong việc mang lại trải nghiệm phần mềm mới nhất đến với người dùng, không chỉ trên các thiết bị mới mà còn cả những dòng máy cũ hơn. Đây là một bước đi đáng chú ý trong bối cảnh trải nghiệm phần mềm đang trở thành yếu tố then chốt, không kém phần quan trọng so với phần cứng trong thế giới thiết bị di động hiện nay.