Samsung Galaxy Z TriFold ra mắt tại Mỹ giá 2.899 USD

(VTC News) -

Samsung vừa đưa Galaxy Z TriFold – mẫu điện thoại gập ba đầu tiên của hãng – đến thị trường Mỹ sau khi ra mắt tại Hàn Quốc. Với mức giá khởi điểm 2.899 USD cho phiên bản 512GB, TriFold được xem là bước tiến quan trọng trong dòng thiết bị gập, mở ra trải nghiệm lai giữa smartphone và máy tính bảng.

Galaxy Z TriFold - điện thoại gập ba của Samsung, kết hợp trải nghiệm smartphone và tablet trong một thiết bị. (Nguồn: CNET)

Điểm nổi bật nhất của Galaxy Z TriFold là màn hình AMOLED 10 inch với tỷ lệ 4:3, mang lại không gian hiển thị rộng rãi cho đa nhiệm, xem phim hoặc làm việc. Người dùng có thể mở ba ứng dụng cùng lúc, tận dụng tối đa diện tích màn hình. Thiết kế gập ba cũng cho cảm giác chắc chắn hơn, ít tiếng động cơ khí và mang lại sự liền mạch hơn so với các thế hệ gập trước. Đây là nỗ lực của Samsung nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong trong công nghệ màn hình gập.

Tuy nhiên, TriFold vẫn tồn tại một số hạn chế. Máy khá lớn, cần dùng bằng hai tay và dễ để lại vết gấp cũng như dấu vân tay trên màn hình. Ngoài ra, thiết bị chưa hỗ trợ bút stylus - tính năng được kỳ vọng để khai thác tối đa màn hình lớn. Dù vậy, Samsung định vị TriFold như một sản phẩm có thể thay thế cả điện thoại và máy tính bảng, hướng đến nhóm khách hàng cao cấp cần thiết bị đa năng cho công việc và giải trí.

Việc ra mắt tại Mỹ vào ngày 30/1 đánh dấu bước đi chiến lược của Samsung trong việc mở rộng thị trường thiết bị gập. Với giá bán cao, Galaxy Z TriFold không dành cho số đông, nhưng lại là minh chứng cho khả năng sáng tạo và định hình xu hướng mới của hãng. Giới phân tích nhận định TriFold sẽ tạo nên làn sóng mới trong phân khúc smartphone cao cấp, đồng thời đặt nền móng cho thế hệ thiết bị gập tiếp theo.

Tại Việt Nam hiện chưa có thông báo chính thức về ngày mở bán Galaxy Z TriFold. Nhưng theo thông lệ, Samsung thường đưa các dòng Galaxy cao cấp mở bán tại Việt Nam sau 1–2 tháng kể từ khi ra mắt quốc tế.