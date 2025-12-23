Saigon Co.op và 21 đơn vị thành viên lọt Top Doanh nghiệp Xanh TP.HCM 2025

(VTC News) -

Ngày 22/12, tại Lễ tôn vinh “Giải thưởng Doanh nghiệp Xanh 2025” do UBND TP.HCM chủ trì, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cùng 21 đơn vị thành viên đã được vinh danh Doanh nghiệp Xanh TP.HCM năm 2025.

Danh hiệu ghi nhận những nỗ lực chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và lan tỏa mô hình tiêu dùng thân thiện môi trường trong hệ thống bán lẻ hiện đại, khẳng định vai trò tiên phong của Saigon Co.op - hệ thống bán lẻ thuần Việt chủ lực của Thành phố trong thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Ngọc Thắng nhận giải.

Giải thưởng Doanh nghiệp Xanh - chuẩn mực mới cho phát triển bền vững

Giải thưởng Doanh nghiệp Xanh TP.HCM năm 2025 đánh dấu bước nâng tầm quan trọng khi chu kỳ công nhận được kéo dài lên 3 năm, phản ánh rõ định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Việc Saigon Co.op và 21 đơn vị trong hệ thống gồm Co.opmart Cần Giờ, Chu Văn An, Củ Chi, Hiệp Thành, Hòa Bình, Hùng Vương, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Ảnh Thủ, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Kiệm, Phú Lâm, Phú Thọ, Foodcosa Quang Trung Tam Bình, Tân Thành, Thắng Lợi, Bình Tân 2, Xa Lộ Hà Nội, Tuy Lý Vương, Vũng Tàu và chuỗi Co.opXtra cùng đạt danh hiệu Doanh nghiệp Xanh không chỉ là sự ghi nhận cho từng đơn vị, mà còn thể hiện tính hệ thống và chiều sâu của chiến lược phát triển bền vững mà Saigon Co.op kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, đưa tiêu chí “xanh” trở thành một phần trong chiến lược vận hành và phân phối.

Lãnh đạo Saigon Co.op và đơn vị hệ thống được tôn vinh tại Lễ trao giải.

Chiến lược xanh hóa đồng bộ từ vận hành đến phân phối

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết trong nhiều năm qua, rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp theo đuổi sản xuất xanh không nằm ở quyết tâm hay công nghệ, mà ở bài toán thị phần và khả năng tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại.

Thực tế cho thấy, không ít doanh nghiệp đã đầu tư bài bản cho tiêu chuẩn môi trường, truy xuất nguồn gốc và quản trị trách nhiệm, song vẫn gặp khó khăn khi đưa sản phẩm ra thị trường do chi phí cao, mức độ cạnh tranh lớn và hạn chế về nhận diện thương hiệu.

Qua các giải pháp bán lẻ xanh, Saigon Co.op giữ vai trò định hướng hành vi tiêu dùng bền vững cho người dân đô thị.

Theo ông Thắng, việc gắn Chứng nhận Doanh nghiệp Xanh với các chính sách hỗ trợ cụ thể từ nhà phân phối chính là “mảnh ghép còn thiếu” để chuỗi giá trị xanh vận hành trọn vẹn và bền vững.

Từ nhận thức đó, Saigon Co.op xác định phải bắt đầu từ chính nội lực của mình. Hệ thống đã từng bước xây dựng các tiêu chí xanh nội bộ, tối ưu hóa hoạt động logistics nhằm giảm phát thải, nâng cao tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng hàng hóa, đồng thời đồng hành, hỗ trợ các đối tác cung ứng áp dụng thực hành sản xuất sạch hơn.

“Để thị trường tiêu dùng chuyển dịch theo hướng bền vững, cần có những tác nhân dẫn dắt đủ mạnh. Trong đó, nhà bán lẻ phải là lực lượng đi đầu”, ông Thắng nhấn mạnh.

Saigon Co.op kinh doanh 100% ly, đĩa... chất liệu thân thiện môi trường định hướng tiêu dùng xanh trong cộng đồng.

Trên thực tế, Saigon Co.op đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xanh hóa trên toàn chuỗi hoạt động, bắt đầu từ khâu vận hành hệ thống bán lẻ. Từ năm 2019 đến nay, Saigon Co.op ưu tiên ứng dụng năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, đồng thời chuẩn hóa công tác quản lý và sử dụng năng lượng theo hướng tiết kiệm, hiệu quả như thay thế đèn LED, nâng cấp thiết bị tiêu thụ điện hiệu suất cao, ứng dụng cảm biến và tăng cường bảo trì định kỳ nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

Song song đó, hệ thống đẩy mạnh phân loại, thu gom và tái chế rác thải tại nguồn, hướng đến mô hình vận hành thân thiện với môi trường.

Khách hàng mua sắm tại Saigon Co.op sử dụng túi thân thiện môi trường, góp phần giảm rác thải nhựa trong sinh hoạt hằng ngày.

Trong khâu phân phối, Saigon Co.op là đơn vị tiên phong ngưng sử dụng túi nilon khó phân hủy từ năm 2012, chuyển sang 100% túi tự hủy sinh học được chứng nhận thân thiện môi trường.

Từ năm 2019, hệ thống cũng ngưng kinh doanh ống hút nhựa, đồng thời loại bỏ dần các sản phẩm nhựa dùng một lần như chén, dĩa nhựa, thay thế bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiên và khả năng tự hủy. Bên cạnh đó, Saigon Co.op phối hợp cùng đối tác lắp đặt máy thu gom chai nhựa tại các siêu thị và văn phòng nhằm thúc đẩy tái chế và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Đặc biệt, Saigon Co.op tạo dấu ấn khi tiên phong tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm” do TP.HCM phát động từ tháng 3/2024. Đến nay, hệ thống đã phối hợp với khoảng 80 nhà cung cấp, đưa 1.200 sản phẩm đạt chuẩn (chủ yếu nhóm tươi sống) vào hơn 800 điểm bán, đồng thời triển khai trên Co.op Online và các chuyến bán hàng lưu động. Với vai trò tích cực này, ngày 19/12/2025, Saigon Co.op vinh dự nhận thư khen của UBND TP.HCM tại Hội nghị kết nối cung cầu.

Cầu nối cho nhà sản xuất và tiên phong xây dựng hệ sinh thái xanh

Thông qua việc nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm và đồng hành cùng đối tác cải tiến quy trình sản xuất, Saigon Co.op góp phần định hình hành vi tiêu dùng bền vững, đưa tiêu chí “xanh” trở thành giá trị gia tăng gắn với chất lượng và uy tín thương hiệu. Đồng thời, doanh nghiệp từng bước hỗ trợ đối tác tiệm cận các tiêu chuẩn ESG, giúp “xanh hóa” không chỉ dừng ở cam kết mà trở thành lợi thế cạnh tranh thực chất.

Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TP.HCM năm 2025 là minh chứng cho năng lực quản trị bền vững và cam kết dài hạn của Saigon Co.op đối với môi trường và xã hội. Trong thời gian tới, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò hệ thống bán lẻ hợp tác xã lớn nhất cả nước, đồng hành cùng TP.HCM và cộng đồng doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái thương mại xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Thành phố.

