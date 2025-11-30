Saigon Co.op - sức mạnh tinh thần tương thân tương ái 'mình vì mọi người'

(VTC News) -

Trong đợt mưa bão và lũ quét vừa qua tại Nam Trung Bộ, khi nhiều khu vực bị chia cắt, mất điện, đời sống người dân đối mặt vô vàn khó khăn, các siêu thị Co.opmart trong vùng tâm lũ vẫn kiên cường duy trì hoạt động, giữ vững nguồn hàng thiết yếu và trở thành điểm tựa an sinh quan trọng cho cộng đồng.

Đằng sau sự vận hành bền bỉ ấy là tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của hàng trăm cán bộ nhân viên Saigon Co.op – những con người sẵn sàng gác lại nỗi lo riêng để đồng hành cùng bà con trong thời điểm thử thách nhất.

Song song đó, Ban Lãnh đạo Saigon Co.op, Công đoàn Saigon Co.op luôn theo sát, chỉ đạo kịp thời, trực tiếp thăm hỏi và động viên lực lượng tuyến đầu, giúp toàn hệ thống thêm vững tâm, đoàn kết vượt qua khó khăn. Tinh thần tương thân tương ái – giá trị cốt lõi của Saigon Co.op – một lần nữa được thắp lên mạnh mẽ, lan tỏa hơi ấm nghĩa tình giữa những ngày mưa lũ khắc nghiệt.

Ông Vũ Anh Khoa - Bí thư Đảng ủy - CT HĐQT Saigon Co.op (thứ ba từ trái qua) cùng đoàn Lãnh đạo TP.HCM đến thăm và hỗ trợ địa phương miền Trung sau thiên tai năm 2025.

Bám trụ phục vụ – giữ mạch hàng hóa, giữ vững niềm tin

Trong những ngày cao điểm mưa lũ, khi đường sá bị chia cắt và điện nước gián đoạn, các Co.opmart tại Nha Trang, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột… vẫn sáng đèn phục vụ người dân.

Hàng trăm cán bộ nhân viên tạm gác việc gia đình – dù nhà cửa bị ngập, con nhỏ phải gửi nhờ – để bám trụ điểm bán, đảm bảo không ai thiếu lương thực, nước uống hay các mặt hàng thiết yếu.

Dù nhiều siêu thị trong vùng ngập chịu thiệt hại nặng nề do lũ lên quá nhanh trong đêm, phải tiêu hủy lượng hàng hóa lên đến 8 tỷ đồng, Co.opmart vẫn ưu tiên duy trì nguồn cung ổn định, thực hiện bình ổn giá và bảo đảm không để đứt gãy hàng thiết yếu.

Song song đó, các siêu thị tiếp tục cung ứng hàng hóa kịp thời cho cơ quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng phòng chống thiên tai và các đoàn thiện nguyện, giúp công tác cứu trợ được triển khai nhanh chóng và đồng bộ.

Ông Phạm Trung Kiên dẫn đầu đoàn từ miền Nam thăm hỏi trực tiếp cán bộ nhân viên miền Trung - Tây Nguyên.

Không chỉ mở cửa phục vụ, nhiều siêu thị còn trở thành nơi trú tạm cho bà con, cung cấp nước sạch, hỗ trợ sạc thiết bị, chuẩn bị suất ăn nóng và phối hợp cùng địa phương phân phối nhu yếu phẩm khẩn cấp. Những hành động bình dị nhưng giàu nhân ái ấy đã biến họ thành “những người hùng thầm lặng” giữa tâm bão lũ.

Ghi nhận tinh thần ấy, Tổng Giám đốc Saigon Co.op Phạm Trung Kiên đã gửi thư tri ân đến tập thể cán bộ nhân viên trong vùng bão lũ, bày tỏ sự trân trọng đối với những “người hùng áo xanh” đã kiên cường bám trụ vì cộng đồng.

Lá thư ngắn gọn nhưng chan chứa tình cảm đã tiếp thêm động lực cho lực lượng tuyến đầu, lan tỏa tinh thần gắn kết và củng cố niềm tin vào giá trị mà Saigon Co.op luôn theo đuổi: phục vụ cộng đồng bằng sự tử tế và trách nhiệm cao nhất.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op - khen thưởng cá nhân tiêu biểu, kiên cường.

Đồng hành vượt khó – kịp thời động viên và sẻ chia

Ngay khi giao thông được kết nối trở lại, Ban Lãnh đạo Saigon Co.op, Công đoàn Saigon Co.op đã trực tiếp đến thăm hỏi Co.opmart Quy Nhơn, Tuy Hòa, Huế, Nha Trang… để động viên tinh thần và khen thưởng các tập thể – cá nhân đã nỗ lực không ngừng trong điều kiện khắc nghiệt.

Tổng cộng 331 cán bộ nhân viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ, trong đó 126 trường hợp chịu thiệt hại nặng; sự thăm hỏi kịp thời của lãnh đạo đã tiếp thêm động lực tinh thần rất lớn cho lực lượng tuyến đầu.

Bà Diệp Hồng Di - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op - trao tặng phần quà thiết thực hỗ trợ bà con vùng Tây Nha Trang - Khánh Hòa.

Tinh thần Hợp tác xã “Mình vì mọi người - Mọi người vì mình” lan tỏa mạnh mẽ trong nội bộ Saigon Co.op. Co.opmart Huế đã tự tay gói 300 đòn bánh tét gửi Quy Nhơn, An Nhơn, Tuy Hòa như lời động viên ấm áp giữa mùa mưa lạnh.

Tại Quy Nhơn, dù chịu thiệt hại nặng bởi bão số 13 và đợt lũ ngày 18–22/11, ban giám đốc siêu thị vẫn lập tức điều động nhân sự sang Tuy Hòa hỗ trợ để mở cửa trở lại vào sáng 23/11.

Ban Lãnh đạo Saigon Co.op trực tiếp thăm hỏi những nhân viên chịu thiệt hại nặng nề sau thiên tai.

Về hỗ trợ nội bộ, hệ thống đã ngay lập tức trích Quỹ Tương thân tương ái với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ CBNV bị ảnh hưởng; riêng các trường hợp thiệt hại nặng, nhà sập hoàn toàn được hỗ trợ thêm 50 triệu đồng/suất để sửa chữa nhà cửa.

Đồng thời, Saigon Co.op trao thêm 01 Mái ấm Công đoàn giúp một hoàn cảnh khó khăn ổn định chỗ ở. Gần 7 tấn hàng hóa thiết yếu và vật dụng gia đình từ khối văn phòng Liên hiệp và các đơn vị TP.HCM cũng được chuyển gấp ra miền Trung – Tây Nguyên giúp những người đồng nghiệp áo xanh ấm lòng sau mưa bão.

Co.opmart Huế tập trung nhân lực kịp thời gói 300 đòn bánh tét gửi đến các siêu thị trong vùng đỏ.

Chung sức vì cộng đồng – điểm tựa an sinh bền vững

Tinh thần “tương thân tương ái” luôn là sợi dây gắn kết và tạo nên sức mạnh của Saigon Co.op. Trong bão lũ, tinh thần ấy càng sáng rõ khi từng cán bộ nhân viên sẵn sàng đặt cộng đồng lên trên nỗi lo riêng; khi từng đơn vị chủ động chi viện cho nhau; khi cả hệ thống cùng chung sức giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hơn cả sự hỗ trợ cấp thiết, Co.opmart Huế trao sự động viên tinh thần đến các điểm bán trong vùng ảnh hưởng.

Bên cạnh nỗ lực duy trì nguồn cung, các siêu thị trong vùng bão, lũ như Co.opmart Quy Nhơn, Nha Trang, Tuy Hòa, Đà Nẵng, Huế… còn tổ chức những chuyến trao quà cho các gia đình chịu ảnh hưởng nặng, hỗ trợ nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi sống và đồ dùng thiết yếu.

Nhiều Co.opmart còn phối hợp tổ chức Phiên chợ 0 đồng để bà con được nhận hàng hóa miễn phí, giảm bớt gánh nặng chi tiêu sau lũ – một hoạt động mang đậm bản sắc nhân ái của Saigon Co.op.

Saigon Co.op trao những phần quà thiết thực động viên tinh thần người hùng thầm lặng vùng bão lũ.

Nhờ sự đồng lòng ấy, các siêu thị không chỉ giữ vững nguồn hàng ổn định mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho hàng chục ngàn hộ dân vùng bão. Từng phần quà, từng đòn bánh tét, từng chiếc chăn ấm được gửi đi không chỉ là vật chất, mà còn là lời nhắn gửi ấm áp: “Saigon Co.op luôn ở đây, cùng bà con vượt qua khó khăn.”

Đó là nền tảng giúp Saigon Co.op tiếp tục giữ vững vai trò của một thương hiệu Việt nhân văn, bền bỉ và trách nhiệm. Hơn 36 năm qua, hệ thống luôn chứng minh rằng sức mạnh lớn nhất làm nên thương hiệu chính là tinh thần của những con người giàu nghĩa tình. Và chính tinh thần ấy sẽ tiếp tục giúp Saigon Co.op vững vàng vượt qua mọi thử thách, cùng cộng đồng hướng đến những giá trị tốt đẹp hơn.