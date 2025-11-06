Saigon Co.op giảm giá thực phẩm đến 49%, san sẻ cùng người dân vùng bão

(VTC News) -

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi (bão số 13) với cường độ mạnh và hướng di chuyển nhanh vào khu vực Nam Trung Bộ, dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên (cũ), Quảng Ngãi …trong 24 giờ tới, hệ thống Saigon Co.op kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp trên toàn hệ thống, tập trung nguồn lực cho các siêu thị Co.opmart, Co.op Food và Co.op Smile khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tại Co.opmart Quy Nhơn người dân mua sắm đông tại khu hàng thiết yếu.

Chủ động ứng phó từ sớm

Trải qua nhiều mùa bão lớn như Yagi, Bualoi và nay là Kalmaegi, Saigon Co.op không chỉ tích lũy kinh nghiệm ứng phó thiên tai mà còn hình thành bộ quy chuẩn vận hành khẩn cấp riêng. Hệ thống này bao gồm: Cảnh báo sớm nội bộ, bản đồ dự trữ vùng, phương án điều phối hàng theo trục thời gian thực và cơ chế phối hợp ba bên giữa siêu thị - nhà cung ứng - địa phương.

Ngay từ đầu tuần, khi bão Kalmaegi được xác định là một trong những cơn bão mạnh nhất mùa năm nay, Saigon Co.op đã triển khai đồng loạt các kịch bản ứng phó tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc. Các điểm bán này được bố trí trở thành kho dự trữ vệ tinh, sẵn sàng điều tiết nguồn hàng linh hoạt cho các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa bão.

Co.opmart Quảng Ngãi sức mua tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Tại khu vực miền Trung, các siêu thị như Co.opmart Quảng Ngãi, Co.opmart Quy Nhơn, chuỗi Co.op Food tại Phú Yên (cũ), Co.opmart Pleiku, Co.opmart Buôn Ma Thuột, Co.opmart Nha Trang… cùng các cửa hàng Co.op Smile tại Đắk Lắk đã hoàn tất việc gia cố cơ sở hạ tầng, sắp xếp hàng hóa an toàn, điều chỉnh giờ mở cửa linh hoạt để phục vụ người dân.

Theo ghi nhận chỉ trong ngày 4/11, sức mua tại các siêu thị tăng gấp 4 lần so với ngày thường, lượng đơn đặt mua online tăng gấp 10 lần, đặc biệt ở nhóm hàng thực phẩm thiết yếu. Đáp ứng nhu cầu này, hệ thống đã tăng cường dự trữ thêm 3 tấn rau củ quả tươi mỗi ngày, hơn 200 tấn gạo, 9.000 thùng mì ăn liền, 3.000 thùng nước uống đóng chai, cùng hơn 10 tấn hàng tiêu dùng thiết yếu như sữa, dầu ăn, đèn sạc, pin, áo mưa... Nhân sự tại khu vực được huy động 100%, túc trực 24/24 để đảm bảo quầy kệ luôn đầy hàng, giá ổn định, dịch vụ thông suốt.

Co.opmart Huế huy động 100% nhân sự túc trực 2424 để đảm bảo quầy kệ luôn đầy hàng, giá ổn định, dịch vụ thông suốt.

Bình ổn giá - giảm sâu thực phẩm thiết yếu đến 49%

Sáng ngày 5/11, thị trường ghi nhận sức mua tại miền Trung tiếp tục tăng 30-50%, tập trung vào nhóm thực phẩm tiện dụng và tươi sống. Trong khi nhiều nơi bắt đầu điều chỉnh giá, Saigon Co.op vẫn kiên định chính sách bình ổn và thậm chí giảm thêm giá để chia sẻ cùng người dân.

Thực phẩm tiện dụng: Sữa, mì gói, đồ hộp, ngũ cốc, bánh, xúc xích, giò chả...: giảm từ 15% - 49%

Rau xanh, củ, quả - nhóm dễ biến động khi bão đổ bộ - được tăng nguồn cung từ các nhà vườn Đà Lạt, Lâm Đồng và miền Tây, đồng thời giảm từ 10%, giá từ 9.900đ

Thịt heo, thịt bò, cá, trứng: vẫn được neo giá bình ổn, Saigon Co.op hỗ trợ giảm thêm từ 10% - 20% giúp người dân yên tâm tích trữ mà không phải chi tiêu quá sức.

Ông Thái Lương Hùng - Giám đốc khu vực miền Trung của Saigon Co.op - cho biết: “Các siêu thị cũng đặt hàng dự trữ sẵn cho giai đoạn sau bão, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa. Do sức mua tăng mạnh và một số đầu mối có xu hướng thu gom mì ăn liền, nên hệ thống đã kiểm soát chặt để ưu tiên phục vụ đúng người tiêu dùng với giá bình ổn.”

Co.opmart Đà Nẵng phối hợp cùng với báo Tuổi Trẻ tổ chức phát quà cứu trợ cho bà con tại vùng bão lũ.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia

Cùng với việc bình ổn thị trường, Saigon Co.op chuẩn bị triển khai gói cứu trợ khẩn cấp cho các tỉnh thành miền Trung và miền Bắc bằng hàng hóa thiết yếu từ nay đến cuối năm 2025, chuyển trực tiếp đến Mặt Trận Tổ Quốc các địa phương chịu ảnh hưởng của bão, lũ hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn ban đầu.

Saigon Co.op phối cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ và các đoàn thể địa phương, nhanh chóng chuyển hàng hóa thiết yếu và các gói nhu yếu phẩm đến tay người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Hoạt động hỗ trợ được tổ chức đồng bộ từ khâu chuẩn bị, đóng gói, vận chuyển đến phân phối tận nơi, đảm bảo tiếp cận kịp thời các khu vực bị cô lập.

Các điểm bán tại khu vực miền Trung của Saigon Co.op ghi nhận sức mua tăng gấp 4 lần so với ngày thường.

Trước đó, cuối tháng 10, Công đoàn Saigon Co.op đã quyên góp 980 triệu đồng tiền mặt thông qua Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tại TP.HCM để cứu trợ người dân vùng bị thiệt hại bởi mưa bão, lũ lụt và sạt lở. Song song đó, Saigon Co.op cũng dành khoản khen thưởng đặc biệt cho tập thể và cá nhân các nhân viên đã trực tiếp bám trụ tại siêu thị, hỗ trợ người dân, đảm bảo vận hành liên tục trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt.

Những nỗ lực này không chỉ thể hiện vai trò tiên phong của Saigon Co.op trong bình ổn thị trường và đảm bảo an sinh xã hội, mà còn khẳng định bản sắc nhân văn sâu sắc của một thương hiệu Việt vì cộng đồng.

Co.opmart Đà Nẵng hỗ trợ hàng hóa cứu trợ người dân vùng bị thiệt hại bởi mưa bão.

Trong suốt hơn ba thập kỷ, Saigon Co.op luôn xem việc phục vụ người dân và chăm lo cho chính đội ngũ của mình là hai sứ mệnh song hành. Dù trong mưa bão hay giữa những giai đoạn khó khăn nhất, các siêu thị và cửa hàng vẫn sáng đèn, cán bộ nhân viên vẫn túc trực tận tâm để từng gói mì, chai nước, bó rau được đến tay bà con kịp thời - để không một ai bị bỏ lại phía sau.

Với tinh thần “đồng hành cùng cộng đồng - vững vàng vượt bão”, Saigon Co.op tiếp tục phát huy vai trò của một hệ thống bán lẻ thuần Việt, nơi không chỉ cung cấp hàng hóa mà còn lan tỏa niềm tin, sự sẻ chia và tình người trong mọi hoàn cảnh.

Người dân miền Trung chọn mua sắm hàng hóa tại Co.opmart vì nguồn hàng dồi dào, giá bình ổn, luôn sẵn sàng phục vụ.

